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Агрессивные обезьяны чуть не оставили девушку без волос

Агрессивные обезьяны чуть не оставили девушку без волос

Автор:
25 июля 2022 12:27
Сообщество : Животные
Метки: агрессивное животное   видео   вирусное видео   дикие животные   животные   зоопарк   и такое бывает   нападение животных   обезьяны   
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Во-первых, зоопарки — зло. Во-вторых, если уж пришли в зоопарк, соблюдайте правила безопасности и не подходите близко к вольерам с животными. Особенно, если это стая диких-диких обезьян!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: агрессивное животное   видео   вирусное видео   дикие животные   животные   зоопарк   и такое бывает   нападение животных   обезьяны   
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4  комментария
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47k
dima423 36 минут назад
чето по моему девочка сама напросилась)))
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10k
*Сергей* 5 минут назад
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6k
AIRON_FIRST Полчаса назад
обезьянка со смартфоном сама довыпендривалась и получила урок
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6k
Shade116 Полчаса назад
Два раза -Карл!!! видимо кроме волос в голове точно пусто!
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