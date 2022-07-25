Агрессивные обезьяны чуть не оставили девушку без волос

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Во-первых, зоопарки — зло. Во-вторых, если уж пришли в зоопарк, соблюдайте правила безопасности и не подходите близко к вольерам с животными. Особенно, если это стая диких-диких обезьян!
Девушка подошла к вольеру с паукообразными обезьянами и хотела сделать видео.
Однако она была слишком беспечна и одна из обезьян сумела дотянуться через сетчатое заграждение и вцепиться ей в волосы.
Обезьяна крепко схватила за шевелюру и притянула её к себе. Девушка закричала от страха. А вы бы не заорали?
Весёлого в такой ситуации мало.
Затем видно, как парень оттаскивает девушку от обезьяны. Также видно, как он размахивает футболкой перед животным, пытаясь заставить его отойти.
Затем видно, как парень оттаскивает девушку от обезьяны. Также видно, как он размахивает футболкой перед животным, пытаясь заставить его отойти.
К счастью, девушке удается освободиться. Однако это ещё не конец, так как через несколько секунд она снова оказалась достаточно близко, чтобы обезьяны схватили ее за волосы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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