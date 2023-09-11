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В Питере 248 человек отравилось едой из доставки. В пище была кишечная инфекция

В Питере 248 человек отравилось едой из доставки. В пище была кишечная инфекция

Автор:
11 сентября 2023 18:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Greenbox   Питер   Роспотребнадзор   Санкт-Петербург   гринбокс   доставка   кафе   нарушения   отравление   сальмонелла   
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Среди пострадавших двое детей.

Люди утверждают, что заказывали еду в компании «Greenbox». Она позиционирует себя как «сеть кафе правильного питания». Отравления проходили с высокой температурой, сильной рвотой, диареей и слабостью. На данный момент в больницу положили 129 человек, остальные лечатся дома. У 28 заболевших нашли Сальмонеллу.

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Как сообщила одна из пострадавших:

Лежу в Боткинской после того, как отравилась «шпинатной вафлей», доставленной «Самокатом». Врачи говорят, очень много людей пострадали.

Роспотребнадзор временно запретил деятельность «Greenbox» и начал проверку.

Управлением незамедлительно начаты санитарно-эпидемиологические расследования в отношении вышеуказанных лиц. Управлением организован комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе отбор проб сырьевой и готовой кулинарной продукции, обследование персонала.

Вскоре выяснилось, что на производстве «Greenbox» нарушались санитарно-эпидемиологические нормы. Например, хранения и приготовления продуктов. Часть из них оказалась просрочкой. В помещениях не проводили санитарную обработку, а персонал не проходил медосмотры.

О нарушениях в «Greenbox» рассказала и бывшая сотрудница. По её словам, проблемы были уже во время доставки продуктов в кафе. Иногда готовую пищу привозили в открытых коробках, что запрещено:

Я это всё списывала у нас на точке, но я не уверена, что это списывалось в других кафе.

У меня стоял датчик на витрине холодильный, и он постоянно показывал большую температуру. Там, семь градусов, восемь. И даже больше мог показать. Это были неприемлемые условия для хранения пищи. Однако она весь день стояла в таких условиях.

Также она вспомнила, что однажды распоряжение о списании испорченной пасты дали только во второй половине рабочего дня:

Это уже обед прошел. Эту пасту могло попробовать непонятно сколько людей.

В Роспотребнадзоре заявили, что готовы помочь пострадавшим в составлении досудебной претензии. Также ведомство может участвовать и в судебном процессе на стороне отравившихся людей.

Источник:

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Метки: Greenbox   Питер   Роспотребнадзор   Санкт-Петербург   гринбокс   доставка   кафе   нарушения   отравление   сальмонелла   
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26  комментариев
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13k
кира Час назад
Никогда не пользовалась едой с доставкой. Народ, вам лень сходить в ближайший магазин за продуктами и сделать себе хотя бы бутерброд? Эта вафля, которой травились, тупо бутерброд с яичницей. Никогда не знаешь, что привезут и как это приготовлено. Боритесь с ленью, заодно и по улице пробежитесь.
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9k
Уретра Брежнева 23 минуты назад
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4k
americos 46 минут назад
Я не сторонник Макдоналдса. За последние 30 лет может быть пару раз покупал кофе и жаренную картошку. Но что-то не припоминаю заголовков типа " 50 человек отравилось в Макдоналдсе"
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22k
babuby Час назад
Да кому они нужны, эти ГОСТы! Авось и так пройдёт. Не прошло. Но зато теперь эти люди, будут покупать лекарства, и лечиться в платных поликлиниках, тратить деньги, а то берегут деньги, понимаешь, а экономика страдает.
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16k
Мистер Фикс Час назад
Вдогонку к новостям про отравление шаурмой
https://ren.tv/news/v-rossii/1140916-smert-ot-shaurmy-ren-nashel-sklad-s-opasnymi-dazhe-dlia-sobak-produktamihttps://ren.tv/news/v-rossii/1140916-smert-ot-shaurmy-ren-nashel-sklad-s-opasnymi-dazhe-dlia-sobak-produktami
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127
Абвгд Еёжзиклмн Час назад
Когда люди перестают "кошмарить" бизнес - бизнес начинает "кошмарить" людей...
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5k
BenderRodriguez 2 часа назад
Внезапно оказалось, что не только нерусские продают некачественную еду. Как же так?
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1k
Омар Хайям 2 часа назад
Ну что, господа депутаты, потихоньку после цветочков пошли ягодки? Это какое уже по счету отравление в этом году? А сколько вспышек опасных заболеваний за этот год? Отдали все на совесть и честность предпринимателей. Зачем отменили все проверки Роспотребнадзора? Зачем отняли возможность наказывать нарушителей, до массового отравления, и оставили только предписания? Да даже если их сейчас возобновить, то все равно работать уже некому - дооптимизировались. Остались одни пенсионеры, на такую зарплату молодежь не идет. Еще пару годиков и Роспотребнадзор можно закрывать.
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11k
kaboza 2 часа назад
Никогда не пойму доставку, не пойми чего, ни пойми кем, времени пожрать приготовить нету? надо теперь заказанную еду в инстаграм, а потом диарею свою.
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748
Шурман 2 часа назад
Ну так пускай закрывают . Или разрешения раздают как перчатки ? .
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3
Игорь Шурман 59 минут назад
Гастробайтер..А тебе-то не всё-равно?
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17k
Сергей 2 часа назад
Когда начнут многомиллионные выплаты пострадавшим,тогда владельцы этих и других точек задумаются о качестве.а так просто на пару недель прикрыли ,штраф тысяч двести и все на круги своя.
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August

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