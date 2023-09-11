В Питере 248 человек отравилось едой из доставки. В пище была кишечная инфекция

Среди пострадавших двое детей.
Люди утверждают, что заказывали еду в компании «Greenbox». Она позиционирует себя как «сеть кафе правильного питания». Отравления проходили с высокой температурой, сильной рвотой, диареей и слабостью. На данный момент в больницу положили 129 человек, остальные лечатся дома. У 28 заболевших нашли Сальмонеллу.
Как сообщила одна из пострадавших:
Лежу в Боткинской после того, как отравилась «шпинатной вафлей», доставленной «Самокатом». Врачи говорят, очень много людей пострадали.
Роспотребнадзор временно запретил деятельность «Greenbox» и начал проверку.
Управлением незамедлительно начаты санитарно-эпидемиологические расследования в отношении вышеуказанных лиц. Управлением организован комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе отбор проб сырьевой и готовой кулинарной продукции, обследование персонала.
Вскоре выяснилось, что на производстве «Greenbox» нарушались санитарно-эпидемиологические нормы. Например, хранения и приготовления продуктов. Часть из них оказалась просрочкой. В помещениях не проводили санитарную обработку, а персонал не проходил медосмотры.
О нарушениях в «Greenbox» рассказала и бывшая сотрудница. По её словам, проблемы были уже во время доставки продуктов в кафе. Иногда готовую пищу привозили в открытых коробках, что запрещено:
Я это всё списывала у нас на точке, но я не уверена, что это списывалось в других кафе.
У меня стоял датчик на витрине холодильный, и он постоянно показывал большую температуру. Там, семь градусов, восемь. И даже больше мог показать. Это были неприемлемые условия для хранения пищи. Однако она весь день стояла в таких условиях.
Также она вспомнила, что однажды распоряжение о списании испорченной пасты дали только во второй половине рабочего дня:
Это уже обед прошел. Эту пасту могло попробовать непонятно сколько людей.
В Роспотребнадзоре заявили, что готовы помочь пострадавшим в составлении досудебной претензии. Также ведомство может участвовать и в судебном процессе на стороне отравившихся людей.
Источник:
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https://ren.tv/news/v-rossii/1140916-smert-ot-shaurmy-ren-nashel-sklad-s-opasnymi-dazhe-dlia-sobak-produktamihttps://ren.tv/news/v-rossii/1140916-smert-ot-shaurmy-ren-nashel-sklad-s-opasnymi-dazhe-dlia-sobak-produktami
"у мигрантов проблемы с соблюдением санитарных норм" и "санитарные нормы не соблюдают только мигрант" - это два очень разных заявления.