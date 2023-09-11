В Питере 248 человек отравилось едой из доставки. В пище была кишечная инфекция

Также она вспомнила, что однажды распоряжение о списании испорченной пасты дали только во второй половине рабочего дня:

Это уже обед прошел. Эту пасту могло попробовать непонятно сколько людей.

В Роспотребнадзоре заявили, что готовы помочь пострадавшим в составлении досудебной претензии. Также ведомство может участвовать и в судебном процессе на стороне отравившихся людей.