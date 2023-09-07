В правительстве захотели маркировать вредные продукты

Правительство России начало прорабатывать вопрос о введение в стране системы маркировки вредных продуктов в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Сообщается, что по итогам заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере вице-премьер Татьяна Голикова сформировала особые поручения для проработки методов маркировки продуктов питания.

Предполагается, что продукты будут проверяться на содержание вредных веществ и калорий, и если их содержание превысит установленную законом норма, на упаковку нанесут соответствующую маркировку.