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В правительстве захотели маркировать вредные продукты

В правительстве захотели маркировать вредные продукты

Автор:
07 сентября 2023 14:48
Сообщество : Еда
Метки: вредные вещества   калории   маркировка   продукты   трансжиры   фаст-фуд   
1161
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В эту категорию может попасть и шашлык.

Правительство России начало прорабатывать вопрос о введение в стране системы маркировки вредных продуктов в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Сообщается, что по итогам заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере вице-премьер Татьяна Голикова сформировала особые поручения для проработки методов маркировки продуктов питания.


Предполагается, что продукты будут проверяться на содержание вредных веществ и калорий, и если их содержание превысит установленную законом норма, на упаковку нанесут соответствующую маркировку.

Согласно ВОЗ, к этой категории относятся мясные продукты (сосиски, ветчина, бекон), изготовленные посредством соления, вяления, ферментации, копчения и прочих методов для улучшения вкуса и сохранности продукта. Сюда же и сладкие газированные напитки, энергетики и продукты с высоким содержанием трансжиров — это выпечка, сладости и жареная (в том числе во фритюре) пища. Как нетрудно догадаться, это львиная продуктов, предлагаемых фастфудами — гамбургеры, картошка фри, шаурма, а также всё мясо, приготовленное на гриле или костре.


Также стало известно, что на фоне проработки вопроса о маркировке продуктов в правительстве хотят внести ожирение в перечень социально значимых заболеваний, в которых уже входят туберкулез, гепатит (B и C), сахарный диабет, ВИЧ, онкология и психические расстройства.

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Метки: вредные вещества   калории   маркировка   продукты   трансжиры   фаст-фуд   
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22  комментария
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2k
Максим Макашев 53 минуты назад
вопрос о введение в стране системы маркировки вредных продуктов в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
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Спасибо! Эта ВОЗ России уже "нарекомендовала" туеву хучу всякой хрени.
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81k
Доктор Джонс 21 секунду назад
Давайте маркировать вредных чиновников...
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3k
Pill 6 минут назад
Вааааще похеру.
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457
vikism 9 минут назад
Во- истину! Безделье- мать всех пороков!
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7k
vasilykopkov 16 минут назад
Вот бл*дь, ну все же проблемы в России решены, все до одной.
Одна единственная осталась - шашлык, бл*дь, не маркирован!!!
Срочно надо её решить и вот тогда наступит вообще полное счастье.
Придурки...
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50k
Сергей 17 минут назад
А почему не хотят запретить пальмовое масло?
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12k
Copycat 18 минут назад
Опять очередная хчешуительная инициатива - я взрослый человек мне 30 лет, я вполне могу сам решить что вредно, а что нет и то что едят мои дети я тоже вполне себе могу контролировать

такие фиговины вон Американцами вводите, у них там пол страны ожирением страдают
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1k
Юрий Крахмалев 18 минут назад
А какой идиот из производителей будет маркировать свою продукцию "вредной"
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10k
Бритва Полчаса назад
а почему законы в отношении продуктов не работают - надо маркировку?
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13k
кира 39 минут назад
То есть цены опять поднимут?
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44k
Карандаш 47 минут назад
А может всё таки я сам буду решать, что вредно мне, а что нет(шашлык, понимаешь, у них вредным может стать, ишь ты). А если допустить к этому вопросу вегана или сыроеда какого-нибудь, то могу себе представить, что они там намаркируют.
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743
Шурман 50 минут назад
Я редко знаю идиота кто пойдет и купит уже замаринованное г . Я честно знал 2х таких , но после того как научил их обращаться с мясом то все вопросы отпали сразу , жарить правда они научились с попытки 30 :) 17 лет на это ушло . У кого есть другие показатели . Если верить моему профессору то и мед который мне везут на прямую из Карпат с связью по телеге и с словами саночек это тебе вот жмем и соты детям , так это тоже вредно а вот сахар хрен знает из чего это хорошо и колоть хрен знает что за 1125 евро каждые 28 дней это отлично , и за визиты платить и мрт 468 евро за раз это тоже норма . Если сейчас кто то вякнет что это не так то я пойду в машину и сделаю фотки фактур за визиты и такие визиты даже страховки не оплачивают , но у меня особая ситуация .
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90k
7guest 52 минуты назад
Лучше бы они обязали производителей молочки писать нечто похожее: "Внимание, данный продукт содержит пальмовое масло вместо молочного жира."
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15k
Kostick 58 минут назад
т.е. маркировка = + к ценнику, на и так не самые бюджетные продукты? з-забота.
ps как же эти тридварасы утомили своими предложениями..
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