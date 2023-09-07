В правительстве захотели маркировать вредные продукты

В эту категорию может попасть и шашлык.
Правительство России начало прорабатывать вопрос о введение в стране системы маркировки вредных продуктов в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Сообщается, что по итогам заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере вице-премьер Татьяна Голикова сформировала особые поручения для проработки методов маркировки продуктов питания.
Предполагается, что продукты будут проверяться на содержание вредных веществ и калорий, и если их содержание превысит установленную законом норма, на упаковку нанесут соответствующую маркировку.
Согласно ВОЗ, к этой категории относятся мясные продукты (сосиски, ветчина, бекон), изготовленные посредством соления, вяления, ферментации, копчения и прочих методов для улучшения вкуса и сохранности продукта. Сюда же и сладкие газированные напитки, энергетики и продукты с высоким содержанием трансжиров — это выпечка, сладости и жареная (в том числе во фритюре) пища. Как нетрудно догадаться, это львиная продуктов, предлагаемых фастфудами — гамбургеры, картошка фри, шаурма, а также всё мясо, приготовленное на гриле или костре.
Также стало известно, что на фоне проработки вопроса о маркировке продуктов в правительстве хотят внести ожирение в перечень социально значимых заболеваний, в которых уже входят туберкулез, гепатит (B и C), сахарный диабет, ВИЧ, онкология и психические расстройства.
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Спасибо! Эта ВОЗ России уже "нарекомендовала" туеву хучу всякой хрени.
Одна единственная осталась - шашлык, бл*дь, не маркирован!!!
Срочно надо её решить и вот тогда наступит вообще полное счастье.
Придурки...
такие фиговины вон Американцами вводите, у них там пол страны ожирением страдают
Класс молчит, потом Вовочка поднимает руку.
Да, Вовочка?
Бензин подорожает, Марья Ивановна.
Почему???
Это мой отец всё время говорит у нас вначале какая-то непонятная фигня происходит, а потом бензин дорожает.
ps как же эти тридварасы утомили своими предложениями..