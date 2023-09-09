В лесу под Челябинском грибники нашли 10 кг ртути

Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор

Любопытные и пугающие находки, обнаруженные во время прогулок по лесу

17 раз, когда прогулка по лесу оказалась интереснее, чем поездка в Диснейленд

"Что это такое?": в Сочи нашли необычный шар посреди леса

В Мексике под древней пирамидой обнаружили целое озеро ртути

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