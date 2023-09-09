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В лесу под Челябинском грибники нашли 10 кг ртути

В лесу под Челябинском грибники нашли 10 кг ртути

Автор:
09 сентября 2023 11:04
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: бутылки с подозрительным содержимым.   грибники   лес   находка   ртуть   фото   челябинск   
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Местные жители отправились на тихую охоту, но вместо грибов обнаружили бутылки с подозрительным содержимым.

В лесном массиве у села Долгодеревенское в Сосновском районе двое мужчин во время сбора грибов наткнулись на пять пластиковых бутылок, наполненных жидкостью с металлическим блеском. О своей находке грибники сообщили спасателям. И, как оказалось, не зря.

В лесу вскоре собрались спасатели, сотрудники пожарной охраны и полицейские. Специалисты подтвердили: в пяти плотно закрытых пластиковых бутылках около 10 килограммов ртути.


Емкости с жидким металлом упаковали и осторожно вывезли из лесного массива, чтобы позже сдать на утилизацию. Район находки осмотрели, но других опасных предметов не обнаружили.

— Во время сбора грибов необходимо быть не только наблюдательным, но и осторожным, — прокомментировали в региональной поисково-спасательной службе. — При обнаружении подозрительных предметов сообщите на единый телефон вызова экстренных служб 112 место и внешний вид находки, не предпринимая самостоятельных попыток к ее изучению.

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Метки: бутылки с подозрительным содержимым.   грибники   лес   находка   ртуть   фото   челябинск   
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6  комментариев
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16k
banzai7 Час назад
Школьники градусники потрошили. Хотели стать железными человеками.
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1k
Довер Иванович 6 минут назад
Суровый Челябинский лес.
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1k
Николай 21 минуту назад
Охренеть конечно находка.
Помню давно еще на Caves.ru чувак который ртутью занимается писал пост про то как в подвале во Владике нашли толи 50 толи 180 литров а не килограмм. Сколько она там лежала и радовала жителей не понятно.
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4k
Lexx 50 минут назад
Сдали на утилизацию? Килограмм ртути 5 килорублей стоит.
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29
ApolloOne Lexx 4 минуты назад
Выставляй на Авито, чё, потом только не удивляйся, когда к тебе вопросы приедут задавать.
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47k
Максим Т. 56 минут назад
Кто-то на антенну собирал...
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