В лесу под Челябинском грибники нашли 10 кг ртути

Местные жители отправились на тихую охоту, но вместо грибов обнаружили бутылки с подозрительным содержимым.
В лесном массиве у села Долгодеревенское в Сосновском районе двое мужчин во время сбора грибов наткнулись на пять пластиковых бутылок, наполненных жидкостью с металлическим блеском. О своей находке грибники сообщили спасателям. И, как оказалось, не зря.
В лесу вскоре собрались спасатели, сотрудники пожарной охраны и полицейские. Специалисты подтвердили: в пяти плотно закрытых пластиковых бутылках около 10 килограммов ртути.
Емкости с жидким металлом упаковали и осторожно вывезли из лесного массива, чтобы позже сдать на утилизацию. Район находки осмотрели, но других опасных предметов не обнаружили.
— Во время сбора грибов необходимо быть не только наблюдательным, но и осторожным, — прокомментировали в региональной поисково-спасательной службе. — При обнаружении подозрительных предметов сообщите на единый телефон вызова экстренных служб 112 место и внешний вид находки, не предпринимая самостоятельных попыток к ее изучению.
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Помню давно еще на Caves.ru чувак который ртутью занимается писал пост про то как в подвале во Владике нашли толи 50 толи 180 литров а не килограмм. Сколько она там лежала и радовала жителей не понятно.