Дрон запечатлел охоту косаток на акулу

Впрочем, в качестве причин миграции акул также называют загрязнение, изменение климата и чрезмерный вылов их естественной добычи. Однако Таунер все же считает, что главной причиной стала миграция косаток. Она связывалась по этому поводу с ученым, который изучал туши больших белых акул/, выброшенные на берег в 2017 года у пляжа Гансбай. По его словам, многие из акульих туш были выброшены на берег без печени и сердца или с другими повреждениями, характерными для нападения косаток.

«Исследование особенно важно, поскольку, определяя, как крупные морские хищники реагируют на риск, мы можем понять динамику их сосуществования с другими сообществами хищников, — говорит Таунер. - Эта динамика может также диктовать взаимодействие между конкурентами или отношения в паре хищник-жертва внутри стаи».

Когда-то Гансбай был всемирно известным местом, где можно было увидеть больших белых акул, его посещали туристы со всего мира и участвовали в нырянии в клетке. Распространенность косаток может свидетельствовать о том, что сокращение популяций добычи, включая рыб и акул, вызывает изменения в характере их распределения. Другие объяснения сокращения численности больших белых акул в этом районе включают промысел акул, сокращение численности добычи, вызванное промыслом, или повышение температуры поверхности моря. Однако, хотя они могут иметь частичный эффект, они вряд ли будут единственным фактором внезапного сокращения численности акул в данной местности, начиная с 2017 года.

«Косатки чаще всего нападают на неполовозрелых больших белых акул, и это может еще больше повлиять на и без того уязвимую популяцию акул из-за их медленного роста и стратегии позднего взросления, - говорит Таунер. - Пристальное наблюдение с использованием информации от граждан - например отчетов рыбаков и туристических судов, а также продолжающихся исследований, - поможет собрать больше информации о том, как эти хищники могут повлиять на долгосрочный экологический баланс в этих сложных прибрежных морских ландшафтах. Мы знаем, что большие белые акулы чаще других местных морских обитателей погибают в сетях, поставленных для защиты купающихся от акул в Квазулу-Натале, они просто не могут позволить себе дополнительное давление со стороны косаток, если хотят сохранить свою популяцию».