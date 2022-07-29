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Дрон запечатлел охоту косаток на акулу

Дрон запечатлел охоту косаток на акулу

Автор:
29 июля 2022 10:57
Сообщество : Животные
Метки: акулы   видео   видеосвидетельство   животные   косатки   охота   хищники   южная африка   
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Беспилотник, проводивший съемки над заливом Моссел в Южной Африке, запечатлел, как косатки нападают на большую белую акулу и поедают ее. По словам ученых, косатки некоторое время назад перебрались этот в регион иименно для охоты на акул, чьи органы богаты энергией. Эти кадры стали доказательством данного предположения.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: акулы   видео   видеосвидетельство   животные   косатки   охота   хищники   южная африка   
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5  комментариев
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АРОН Час назад
А может всё таки ,,касатки,,?
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Лёха 5 минут назад
"минус" за ошибки.
"перебрались этот в регион" например.
И косатка не кит, а дельфин.
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