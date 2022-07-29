Дрон запечатлел охоту косаток на акулу

207
7
1
Беспилотник, проводивший съемки над заливом Моссел в Южной Африке, запечатлел, как косатки нападают на большую белую акулу и поедают ее. По словам ученых, косатки некоторое время назад перебрались этот в регион иименно для охоты на акул, чьи органы богаты энергией. Эти кадры стали доказательством данного предположения.
Беспилотник в заливе Моссел в Южной Африке заснял, как косатка убивает четырехметровую большую белую акулу и поедает ее печень, а еще две косатки наблюдают за ней, дожидаясь своей очереди. Уникальная запись дала ученым лучшее понимание того, почему эти высшие хищники бегут из региона, который когда-то называли мировой столицей акул.
Известно, что косатки любят поедать печень большой белой акулы: этот орган - большой, жирный, так что не случайно он стал любимым блюдом китообразных хищников. Ученые отметили это еще в 2017 году, когда на берег Западной Капской провинции выбросило восемь туш акул, и у всех отсутствовала печень.
Кадры из залива Моссел стали частью многолетней работы морского биолога Элисон Таунер с большими белыми акулами. По ее словам, этот клип является «одним из самых невероятных фрагментов естественной истории, когда-либо снятых на пленку». ‘
Кадры из залива Моссел стали частью многолетней работы морского биолога Элисон Таунер с большими белыми акулами. По ее словам, этот клип является «одним из самых невероятных фрагментов естественной истории, когда-либо снятых на пленку». ‘
Большие белые акулы обычно скапливаются в водах вокруг Южной Африки из-за большой популяции капских морских котиков, которые являются основной пищей этого морского хищника.
Однако если раньше местная популяция насчитывала до до 900 акул, то сейчас их число сократилось до 522, потому что хищник сам стал добычей.
Многие считают, что большие белые акулы в схватке легко одержат верх над косатками, но на самом деле они не могут сравниться с хищными китами, которые крупнее, смелее и способны придумывать и использовать собственную стратегию. Из-за этого косатки постоянно теснят акул, и те мигрируют из региона. Так, в 2019 году появились новости о том, что большие белые акулы таинственным образом исчезли из окрестностей Кейптауна, зато в этот район стали активно мигрировать косатки.
В период с 2010 по 2016 год наблюдатели за акулами регистрировали на данном участке Атлантического океана в среднем 205 наблюдений за большими белыми акулами в год . В 2018 году их было всего 50, а в текущем году тут до сих пор не было замечено ни одной белой акулы.
Впрочем, в качестве причин миграции акул также называют загрязнение, изменение климата и чрезмерный вылов их естественной добычи. Однако Таунер все же считает, что главной причиной стала миграция косаток. Она связывалась по этому поводу с ученым, который изучал туши больших белых акул/, выброшенные на берег в 2017 года у пляжа Гансбай. По его словам, многие из акульих туш были выброшены на берег без печени и сердца или с другими повреждениями, характерными для нападения косаток.
«Исследование особенно важно, поскольку, определяя, как крупные морские хищники реагируют на риск, мы можем понять динамику их сосуществования с другими сообществами хищников, — говорит Таунер. - Эта динамика может также диктовать взаимодействие между конкурентами или отношения в паре хищник-жертва внутри стаи».
Когда-то Гансбай был всемирно известным местом, где можно было увидеть больших белых акул, его посещали туристы со всего мира и участвовали в нырянии в клетке. Распространенность косаток может свидетельствовать о том, что сокращение популяций добычи, включая рыб и акул, вызывает изменения в характере их распределения. Другие объяснения сокращения численности больших белых акул в этом районе включают промысел акул, сокращение численности добычи, вызванное промыслом, или повышение температуры поверхности моря. Однако, хотя они могут иметь частичный эффект, они вряд ли будут единственным фактором внезапного сокращения численности акул в данной местности, начиная с 2017 года.
«Косатки чаще всего нападают на неполовозрелых больших белых акул, и это может еще больше повлиять на и без того уязвимую популяцию акул из-за их медленного роста и стратегии позднего взросления, - говорит Таунер. - Пристальное наблюдение с использованием информации от граждан - например отчетов рыбаков и туристических судов, а также продолжающихся исследований, - поможет собрать больше информации о том, как эти хищники могут повлиять на долгосрочный экологический баланс в этих сложных прибрежных морских ландшафтах. Мы знаем, что большие белые акулы чаще других местных морских обитателей погибают в сетях, поставленных для защиты купающихся от акул в Квазулу-Натале, они просто не могут позволить себе дополнительное давление со стороны косаток, если хотят сохранить свою популяцию».
«Исследование особенно важно, поскольку, определяя, как крупные морские хищники реагируют на риск, мы можем понять динамику их сосуществования с другими сообществами хищников, — говорит Таунер. - Эта динамика может также диктовать взаимодействие между конкурентами или отношения в паре хищник-жертва внутри стаи».
Когда-то Гансбай был всемирно известным местом, где можно было увидеть больших белых акул, его посещали туристы со всего мира и участвовали в нырянии в клетке. Распространенность косаток может свидетельствовать о том, что сокращение популяций добычи, включая рыб и акул, вызывает изменения в характере их распределения. Другие объяснения сокращения численности больших белых акул в этом районе включают промысел акул, сокращение численности добычи, вызванное промыслом, или повышение температуры поверхности моря. Однако, хотя они могут иметь частичный эффект, они вряд ли будут единственным фактором внезапного сокращения численности акул в данной местности, начиная с 2017 года.
«Косатки чаще всего нападают на неполовозрелых больших белых акул, и это может еще больше повлиять на и без того уязвимую популяцию акул из-за их медленного роста и стратегии позднего взросления, - говорит Таунер. - Пристальное наблюдение с использованием информации от граждан - например отчетов рыбаков и туристических судов, а также продолжающихся исследований, - поможет собрать больше информации о том, как эти хищники могут повлиять на долгосрочный экологический баланс в этих сложных прибрежных морских ландшафтах. Мы знаем, что большие белые акулы чаще других местных морских обитателей погибают в сетях, поставленных для защиты купающихся от акул в Квазулу-Натале, они просто не могут позволить себе дополнительное давление со стороны косаток, если хотят сохранить свою популяцию».
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Прайд спас львицу от стаи гиен
- Аргентинские ученые засняли охоту пингвина от первого лица
- Акела промахнулся: в Австралии крокодил не смог поймать свой обед
- Лев семь часов пробирался сквозь грязь, чтобы добраться до добычи
- Второй раз на те же грабли: большая белая акула вновь ворвалась в клетку с дайвером
Новости партнёров
"перебрались этот в регион" например.
И косатка не кит, а дельфин.