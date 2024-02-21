FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16077 постов • 1701 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные
Цирковой медведь внезапно напал на артиста

Цирковой медведь внезапно напал на артиста

Автор:
21 февраля 2024 13:29
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   звери   медведи   нападение   фото   хищники   цирк   цирки   цирковые животные   
1112
4
1

На цирковом представлении в Китае гималайский медведь напал на одного из артистов. Это внезапно случилось на глазах у шокированных зрителей. Для спасения мужчины понадобилась помощь шести человек.

Во время представления в цирке в китайском городе Хучжоу гималайский медведь по кличке Сионг Сионг напал на одного из артистов. В середине представления медведь неожиданно повернулся к мужчине, и повалил его на землю. Второй мужчина сразу бросился на помощь своему коллеге, и всячески пытался оттащить медведя.

По сообщениям китайских СМИ, для спасения артиста понадобилось шесть сотрудников цирка. В это время шокированные зрители наблюдали за происходящим. Это далеко не первый случай нападения медведя на китайского циркового артиста во время представления — и по сравнению с предыдущими похожими инцидентами, мужчина на видео отделался довольно легко. Например, в декабре гималайский медведь, катавшийся на роликах в цирке, внезапно потерял контроль, набросился на одного из дрессировщиков и укусил его.

Институт прав животных в Азии уже долгое время призывает запретить использование животных в цирковых представлениях, как и защитники животных со всего мира.


"Содержание животных в неволе и использование их для развлечений может вызвать стресс и агрессию. Помимо неестественного окружения, присутствия других животных, с которыми они несовместимы, и неестественной обстановки (тесноты, клеток), к ним применяют насилие и запугивание, что также приводит к стрессу," — говорят представители института.

Гималайские медведи занесены в Красную книгу угрожаемых видов МСОП как "уязвимые".

Они находятся под угрозой исчезновения в основном из-за вырубки лесов и браконьерства. Несмотря на это, их часто используют в цирках.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   животные   звери   медведи   нападение   фото   хищники   цирк   цирки   цирковые животные   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Ivan Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Трям 37 минут назад
Это вам не панда! Нефиг наряжаться в костюмы пидров!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
393
Евгений Эдельштейн 45 минут назад
Ну и что? Если бы люди знали как их дрессируют...
В Тихорецк периодически приезжали разные цирки. Событие для нашего города. Немцы, Москва, Узбекский цирк. Однажды у узбеков вырвался медведь и напал на зрителя в первом ряду. Тихоречанин выжил,медведя оттащили. Я и мой друг были на этом представлении. Мы сидели в средних рядах,а медведь бросился на людей,как бы справа от нас. Хорошо было видно.
Представление остановили. Мы уходили домой и долго слышали медвежий рев...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pioner76 2 часа назад
Я за медведя. Всегда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

106494



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Охранник избил подростка в торговом центре Санкт-Петербурга
Охранник избил подростка в торговом центре Санкт-Петербурга
Шизофрения: остаётся лишь смеяться и жевать лекарства
Шизофрения: остаётся лишь смеяться и жевать лекарства
Набирающие популярность в сообществах
Всё вразнобой&nbsp;
Всё вразнобой 
На общую тему &nbsp;
На общую тему  
Гении, не иначе
Гении, не иначе
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Прикол#автомобили#интересное#аварии#кот#забавно#Разное#Китай#Реакция
#фото#Юмор#автомир#факты#ДТП#Россия#подборка#дети#позитив#природа
#в мире#машина#интересно#люди#авто аварии#полиция#Автовсячина#Еда#деньги#история
Гении, не иначе Гении, не иначе В Сингапуре банды выдр воюют между собой В Сингапуре банды выдр воюют между собой На видео попал огромный аллигатор, который обедал питоном На видео попал огромный аллигатор, который обедал питоном Как медведи ловят рыбу Как медведи ловят рыбу Кадры с нападением змей показали, как они на самом деле убивают Кадры с нападением змей показали, как они на самом деле убивают В зоопарке засняли, как горилла лепит снежки В зоопарке засняли, как горилла лепит снежки

На что жалуетесь?

Вернуться