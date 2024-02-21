Цирковой медведь внезапно напал на артиста

По сообщениям китайских СМИ, для спасения артиста понадобилось шесть сотрудников цирка. В это время шокированные зрители наблюдали за происходящим. Это далеко не первый случай нападения медведя на китайского циркового артиста во время представления — и по сравнению с предыдущими похожими инцидентами, мужчина на видео отделался довольно легко. Например, в декабре гималайский медведь, катавшийся на роликах в цирке, внезапно потерял контроль, набросился на одного из дрессировщиков и укусил его.