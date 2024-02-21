Цирковой медведь внезапно напал на артиста

На цирковом представлении в Китае гималайский медведь напал на одного из артистов. Это внезапно случилось на глазах у шокированных зрителей. Для спасения мужчины понадобилась помощь шести человек.
Во время представления в цирке в китайском городе Хучжоу гималайский медведь по кличке Сионг Сионг напал на одного из артистов. В середине представления медведь неожиданно повернулся к мужчине, и повалил его на землю. Второй мужчина сразу бросился на помощь своему коллеге, и всячески пытался оттащить медведя.
По сообщениям китайских СМИ, для спасения артиста понадобилось шесть сотрудников цирка. В это время шокированные зрители наблюдали за происходящим. Это далеко не первый случай нападения медведя на китайского циркового артиста во время представления — и по сравнению с предыдущими похожими инцидентами, мужчина на видео отделался довольно легко. Например, в декабре гималайский медведь, катавшийся на роликах в цирке, внезапно потерял контроль, набросился на одного из дрессировщиков и укусил его.
Институт прав животных в Азии уже долгое время призывает запретить использование животных в цирковых представлениях, как и защитники животных со всего мира.
"Содержание животных в неволе и использование их для развлечений может вызвать стресс и агрессию. Помимо неестественного окружения, присутствия других животных, с которыми они несовместимы, и неестественной обстановки (тесноты, клеток), к ним применяют насилие и запугивание, что также приводит к стрессу," — говорят представители института.
Гималайские медведи занесены в Красную книгу угрожаемых видов МСОП как "уязвимые".
Они находятся под угрозой исчезновения в основном из-за вырубки лесов и браконьерства. Несмотря на это, их часто используют в цирках.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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В Тихорецк периодически приезжали разные цирки. Событие для нашего города. Немцы, Москва, Узбекский цирк. Однажды у узбеков вырвался медведь и напал на зрителя в первом ряду. Тихоречанин выжил,медведя оттащили. Я и мой друг были на этом представлении. Мы сидели в средних рядах,а медведь бросился на людей,как бы справа от нас. Хорошо было видно.
Представление остановили. Мы уходили домой и долго слышали медвежий рев...