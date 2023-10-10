Особенности внешности женщин, которые считаются стандартами красоты в разных странах

Во Франции эталон красоты - это женщина, которая выглядит так, будто только что встала с постели и ее не волнует, что о ней думают другие, но при этом она - идеал. Минимум макияжа и самые просты причёски. Да вот только требуется немало усилий для поддержания такой естественной красоты.