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Особенности внешности женщин, которые считаются стандартами красоты в разных странах

Особенности внешности женщин, которые считаются стандартами красоты в разных странах

Автор:
10 октября 2023 14:46
Сообщество : Факты
Метки: женская внешность   женщины   интересно   красота   красота в мире   особенности внешности   фото   
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Понятия женской красоты могут различаться в разных странах мира из-за культурных и исторических особенностей. Сегодня пройдёмся по основным критериям, которые ценят мужчины.

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В Турции преобладает ценность светлой и чистой кожи. Загорелый и равномерный цвет лица считается привлекательным. У женщин могут быть густые ресницы и красочный макияж. А длинные и здоровые волосы ценятся на все 100%.


В Германия любят натуральность. Минималистичный макияж и естественная красота, без излишних украшений. Также важна физическая активность, чтобы поддерживать здоровье и фигуру.


В Индии украшения играют важную роль. Женщины носят много всего: серьги, браслеты, ожерелья и пирсинг. Также важен яркий макияж глаз и губ, рисунки хной на руках и ногах - всё это часть красоты в индийской культуре.



В Японии светлая кожа считается признаком красоты и высокого социального статуса. Крем от загара и солнцезащитные - лучшие средства для поддержания бледности кожи. Глаза у женщин большие, иногда они носят яркие контактные линзы. Гладкие волосы считаются наиболее привлекательными.

Во Франции эталон красоты - это женщина, которая выглядит так, будто только что встала с постели и ее не волнует, что о ней думают другие, но при этом она - идеал. Минимум макияжа и самые просты причёски. Да вот только требуется немало усилий для поддержания такой естественной красоты.



В Таиланде бледная кожа - это признак принадлежности к высшему классу. Быть худым, а не просто стройным, считается привлекательным. Ценят пухлые губы, которые подчёркивают телесного цвета помадой.



В Казахстане женская красота часто ассоциируется со стройной фигурой и изяществом. Женщины стараются поддерживать форму и вести здоровый образ жизни. Длинные, густые волосы - символ красоты. Многие женщины в Казахстане гордятся своими красивыми волосами и уделяют им особое внимание.

В Бразилии культ красоты тела широко распространен, и поддержание физической активности и здорового образа жизни важно для многих женщин. В основном там ценят ягодицы, потому женщины носят обтягивающую и пляжную одежду, подчёркивая свои формы.


А какие особенности красоты в вашей стране?

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Метки: женская внешность   женщины   интересно   красота   красота в мире   особенности внешности   фото   
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4  комментария
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6k
AlexAndEr Полчаса назад
В Тайланде если члена нет то красавица..
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110
ruslan d 18 секунд назад
Хороши
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82k
Доктор Джонс 13 минут назад
"В Казахстане женская красота часто ассоциируется со стройной фигурой и изяществом. Женщины стараются поддерживать форму и вести здоровый образ жизни. Длинные, густые волосы - символ красоты. Многие женщины в Казахстане гордятся своими красивыми волосами и уделяют им особое внимание".

Утверждение справедливо только для городских, хотя бы во втором поколении...
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82k
Доктор Джонс 14 минут назад
"В Таиланде бледная кожа - это признак принадлежности к высшему классу. Быть худым, а не просто стройным, считается привлекательным. Ценят пухлые губы, которые подчёркивают телесного цвета помадой".

Главное, чтобы кадык не выпирал...
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