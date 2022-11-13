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8 самых странных традиций в первую брачную ночь

8 самых странных традиций в первую брачную ночь

Автор:
13 ноября 2022 09:48
Сообщество : Факты
Метки: брачная ночь   интересно   невеста   свадьба   традиции   факты   фото   
1691
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Празднование свадьбы наполнено у всех народ мира ритуалами и традициями. А что же насчет первой брачной ночи? Есть ли обычаи на этот счет? Еще как есть! И какие!

1. Серенады под окном

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Во Франции первая брачная проходила шумно. И дело тут не только в самих молодоженах и в их страсти. По традиции под окном новобрачных собирались все их друзья и родственники и пели (читай орали), "подыгрывая" себе на сковородках и кастрюлях. И прекращали они только тогда, когда молодожены предлагали им что-нибудь выпить или съесть.


2. Первая брачная ночь в амбаре

Всю жизнь мечтали, что проведете свою первую брачную новость в пятизвездочном отеле? А вот на острове Малл, Шотландия, первую ночь молодые проводили на соломе в амбаре или другой пристройке вне дома, куда они изгонялись гостями. Не очень-то романтично.


3. Чем больше народу, тем лучше

В Европе 18-го века несколько приближенных к жениху и невесте людей могли наблюдать сам акт. Делалось это для того, чтобы официально подтвердить, что брак состоялся.


4. Сыр в кровати

В Шотландии когда-то существовала традиция брать в постель на удачу сыр. Сыр, раздавленный между полотенцами, издавал особый аромат.


5. Не посещать туалет и не мыться три дня кряду

В Индонезии и Малайзии молодоженам не разрешалось посещать туалет и ванную комнату целых три дня после свадьбы. Их не выпускали из дома и давали самое минимальное количество еды и питья.


6. Индийские покрывала

Невеста пряталась под покрывалами в спальне в окружении членов своей семьи. Жених заходил в комнату со своими родственниками и пытался определить, какая сторона покрывала скрывает лицо, а какая – ноги. Семья невесты путала новобрачного и направляла его на ложный след. Если жених угадывал, где голова невесты, то, согласно примете, он будет жить на равных с невестой на протяжении всего брака. Если жених случайно выбирал ноги, то был обязан служить невесте всю оставшуюся жизнь.


7. Битье рыбой

В Корее друзья жениха собирались вместе, чтобы помочь ему в первую брачную ночь. Они снимали с жениха носки, связывали ему ноги и били рыбой по пяткам. Во время игры новобрачный подвергался допросу, и если его ответы казались друзьям неудовлетворительными, его били еще сильнее. Было принято считать, что избиение рыбой действует на жениха, как афродизиак, помогая лучше провести брачную ночь.


8. Еда в унитазе

Согласно французской традиции "Le Pot де Chambre", гости отправляли молодоженам в их комнату чистый ночной горшок. В него складывали алкоголь и еду со стола, которые должны были помочь новобрачным провести долгую страстную ночь. 

Эта традиция продолжается и  по сей день. Молодой паре до сих пор в качестве шутки могут подарить унитаз, но чаще всего это просто посуда, напоминающая его по форме. Такой "унитаз" обычно наполняют шоколадным фондю или шампанским.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: брачная ночь   интересно   невеста   свадьба   традиции   факты   фото   
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12  комментариев
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1k
Тордион 2 часа назад
Такое чувство, что все создаватели подобных традиций завидовали новобрачным. Иначе зачем создавать для них столько лишних препятствий?
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10k
Касьян Пуздой 14 минут назад
больше радуют африканцы. там почти в каждом племени есть свои традиции досвадебной проверки на секс. то невесту родственники жениха пускают по кругу удостоверится в её женственности, то родственницы невесты по очереди проверяют жениха на потенцию.
думаю, что это для того, чтобы всем тупо не обидно было))
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15k
K7OO 41 минуту назад
Да ничего тут особо странного нет, просто какие-то народные приколы из лохматой древности, чье происхождение давно уже никто не помнит. Так, соблюдают по инерции, да и то наверняка не массово. Вот однополые браки - это действительно странно. А в последнее время вообще додумались до браков с неодушевленными предметами. Но все это безумие почему- то не попало в рейтинг, битье рыбой по пяткам кажется людям более странным.)
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13k
gavrosh 55 минут назад
На сеновале не романтично? Да бросьте. Сколько счастливых ночей было у бабушки в деревне...
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10k
Андрей Ма-С Час назад
"Если жених угадывал, где голова невесты, то, согласно примете, он будет жить на равных с невестой на протяжении всего брака. Если жених случайно выбирал ноги, то был обязан служить невесте всю оставшуюся жизнь."

Что то как то слегка не честная традиция. Либо "на равных" либо "рабом жены". Мне кажется надо еще третью часть ввести. Угадает жених где жопа и жена всю жизнь должна прислуживать)))
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27k
Квантовый переход 2 часа назад
Каждый раз убеждаюсь,что дол.бо.ебиз.му человечества нет пределов.
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3k
YaNa 2 часа назад
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