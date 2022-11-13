8 самых странных традиций в первую брачную ночь

Согласно французской традиции "Le Pot де Chambre", гости отправляли молодоженам в их комнату чистый ночной горшок. В него складывали алкоголь и еду со стола, которые должны были помочь новобрачным провести долгую страстную ночь.

Эта традиция продолжается и по сей день. Молодой паре до сих пор в качестве шутки могут подарить унитаз, но чаще всего это просто посуда, напоминающая его по форме. Такой "унитаз" обычно наполняют шоколадным фондю или шампанским.