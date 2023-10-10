Энергетический абсурд: крупнейшая в Америке зарядная станция для электромобилей работает на дизельном топливе

На её территории есть заправочная станция Shell. Эта станция служит не только для заправки традиционных автомобилей с ДВС, но и для маскировки источника выработки электроэнергии для всех зарядных устройств Tesla.



Устройства заряжают автомобили до 80 % всего за 20 минут, но для обеспечения такой мощности почти на 100 отсеков требуется то, чего не может обеспечить солнечная энергия - дизельные генераторы.



Журналист-расследователь Эдвард Нидермейер обнаружил, что станция питалась от дизельных генераторов, спрятанных за станцией Shell. Репортеры SF Gate попытались выяснить, сколько электроэнергии станция получает от генераторов, но компания Tesla оставила их запрос без ответа.



Станция не подключена ни к каким специализированным солнечным фермам или иным источникам "чистой" энергии.



Вот так и случилось, что реальность оказалась намного страннее и абсурднее вымысла.



Комментарий: возникает резонный вопрос: а к чему весь этот цирк с электроповозками, их зарядкой и дизельным топливом, которое обеспечивает энергией электрокомплекс Tesla?



На ум приходит только один ответ - грандиозный распил бюджетных средств. Чего-чего, а США это умеют, обернув финансовые отводы в карманы, красивой постановкой о борьбе за климат и "зеленой" сказкой.