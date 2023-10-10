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Энергетический абсурд: крупнейшая в Америке зарядная станция для электромобилей работает на дизельном топливе

Энергетический абсурд: крупнейшая в Америке зарядная станция для электромобилей работает на дизельном топливе

Автор:
10 октября 2023 14:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: америка   зеленая энергетика   надувательство   
1051
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Разоблачающее исследование раскрыло невероятное надувательство в области "зеленой" энергетики Америки, - сообщает BlackmonSubstack.
Станция Harris Ranch, расположенная в Центральной долине Калифорнии, оборудована 98 модулями Tesla supercharger. Это, казалось бы, прогресс в части зарядки электромобилей, если только не вникать в суть ситуации.

На её территории есть заправочная станция Shell. Эта станция служит не только для заправки традиционных автомобилей с ДВС, но и для маскировки источника выработки электроэнергии для всех зарядных устройств Tesla.

Устройства заряжают автомобили до 80 % всего за 20 минут, но для обеспечения такой мощности почти на 100 отсеков требуется то, чего не может обеспечить солнечная энергия - дизельные генераторы.

Журналист-расследователь Эдвард Нидермейер обнаружил, что станция питалась от дизельных генераторов, спрятанных за станцией Shell. Репортеры SF Gate попытались выяснить, сколько электроэнергии станция получает от генераторов, но компания Tesla оставила их запрос без ответа.

Станция не подключена ни к каким специализированным солнечным фермам или иным источникам "чистой" энергии.

Вот так и случилось, что реальность оказалась намного страннее и абсурднее вымысла.

Комментарий: возникает резонный вопрос: а к чему весь этот цирк с электроповозками, их зарядкой и дизельным топливом, которое обеспечивает энергией электрокомплекс Tesla?

На ум приходит только один ответ - грандиозный распил бюджетных средств. Чего-чего, а США это умеют, обернув финансовые отводы в карманы, красивой постановкой о борьбе за климат и "зеленой" сказкой.

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Метки: америка   зеленая энергетика   надувательство   
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17  комментариев
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dima423 8 часов назад
Ну тут надо считать, как больше тратится дизеля)
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evenSeven 2 часа назад
Ну, как бы, с порога было понятно, что вся идея электротранспорта состоятельна только при ренессансе атомной энергетики.
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19
Петр 3 часа назад
Маск с Джо Байденом вдвоем работали на дизеле!..
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pilgrimnl 6 часов назад
ясен пень, пока не перейдут полностью на ядерную энергетику, в достаточном объеме, ни одна страна не сможет обеспечить энергетические потребности (растущие) экологически чистыми источниками. а по поводу дизель генераторов, так там должен быть не хилый такой заводик, один генератор на 1000 квт размером с гараж, и жрет литров 300 соляры в час, а с учетом, что зарядка теслы жрет 800 квт/ч, то на сто колонок нужно хотя бы 50 таких генераторов, и еще топливо хранилище рядом...
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hhwost 7 часов назад
ой, можно подумать только СШП бабло под красивые сказки пилить умеют
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9k
Бритва 7 часов назад
а где фото выхлопной трубы от дизельных генераторов?
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AlexWoyz Бритва 3 часа назад
верьте на слово, BlackmonSubstack не соврёт..
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mechatron 7 часов назад
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11k
Б.Касторский 7 часов назад
Вот ровно то что и следовало ожидать. Сама по себе идея электрических автомобилей отличная, но какой в ней смысл, если нет той самой "чистой энергии"? Подсадить половину мира на электричество и "добывать" его старыми "грязными" методами.
Уже понятно, что ветряки и панели не справятся. Что ядерная энергия опасна. Но нет, под ширмой благочестия и заботы о природе, такая же грязная картина добычи.
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TheDimking 7 часов назад
каких бюджетных средств?
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