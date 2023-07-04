Коренные американцы и палеосибиряки – это одни и те же люди

Все знают, что индейцы – коренное население Америки. Но если исходить из утверждения, что жизнь появилась на Чёрном континенте, то как туда попали предки аборигенов? И кем они вообще были?
Изучением этого вопроса занялись исследователи из Мичиганского университета. И пришли к неожиданным выводам. Эта теория выдвигалась и ранее, но благодаря масштабному исследованию ДНК стало известно точно: предки индейцев примерно 25 тыс. лет тому назад жили на территории современного Алтая.
Отдельные группы перекочевали в Сибирь и на Алтай. Количество людей увеличивалось. И они уходили в поисках более подходящих условий для жизни. Некоторые ушли в северные области. И обнаружили перешеек – так называемый коридор миграции, объединявший наш континент с Америкой и располагавшийся на территории современной Аляски.
Ему дали название Берингов мост, а было это примерно в период с 70 000 до 12 000 до н.э. Часть людей, которых даже называют древними палеосибиряками, перекочевала на юг и постепенно заселила континент.
Кстати, исследование митохондриальной ДНК показало удивительные результаты: прародительницами всего многомиллионного народа стали 6 женщин. Видимо, они действительно были этого достойны и обладали всеми необходимыми качествами, если смогли преодолеть такой путь и наравне с мужчинами вынести все тяготы суровой жизни.
В период расцвета численность цивилизации индейцев по совокупности племён составляла около 12 млн человек. И это колоссальная цифра для того периода. Потом случилось открытие Америки. И численность населения стала снижаться так же быстро, как до этого росла. Этому изрядно поспособствовали болезни – оспа, корь, тиф, к которым у индейцев не было иммунитета. Часть коренных жителей была захвачена в рабство, многие погибли во время восстаний.
К началу XX века индейцев осталось чуть больше 230 тыс. человек. Вместе с ними исчезла и одна из величайших культур мира.
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Это доказывает, что индейцы наши - россияне, раз уже тогда знали про Витуса Беринга.