Коренные американцы и палеосибиряки – это одни и те же люди

В период расцвета численность цивилизации индейцев по совокупности племён составляла около 12 млн человек. И это колоссальная цифра для того периода. Потом случилось открытие Америки. И численность населения стала снижаться так же быстро, как до этого росла. Этому изрядно поспособствовали болезни – оспа, корь, тиф, к которым у индейцев не было иммунитета. Часть коренных жителей была захвачена в рабство, многие погибли во время восстаний.