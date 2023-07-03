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История мужчины, бродившего в самодельном кожаном наряде весом в 27 кг

История мужчины, бродившего в самодельном кожаном наряде весом в 27 кг

Автор:
03 июля 2023 07:59
Метки: америка   бродяга   в мире   интересно   история   люди   
1684
7

Отшельник, которого в народе прозвали «Кожаный человек», привлёк к себе внимание приблизительно в 1857 году, когда бродяжничал по Новому Свету в наряде ручной работы, сшитом из грубой кожи.

Весь комплект, состоящий из штанов, рубашки, куртки, шарфа, шляпы и гигантских сапог весил более 27 килограмм! Также у него была огромная кожаная сумка (см. нижний правый угол на фото)

Несмотря на его максимально странный вид и одежду, напоминающую что-то из «Техасской резни бензопилой», местные жители быстро смекнули, что дядька, в целом, безобиден. В газете Burlington Free Press от 7 апреля 1870 года отмечается, что «Кожаный человек» редко говорил, обычно односложно, бормоча и жестикулируя, но всё же владея ломаным английским.

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При этом, он свободно говорил по-французски, а в его сумке всегда был молитвенник на французском. Ходили слухи, что он родом то ли из Франции, то ли из Канады.

Через некоторое время люди стали замечать, что этот персонаж немного не в себе и ходит по одному и тому же маршруту! Примерно за месяцс небольшим он проходил 365 миль между реками Коннектикут и Гудзон и тут же разворачивался в обратную сторону. В любое время года.

Другие бродяги времен Гражданской войны пытались найти хоть какую-то работу и крышу надо головой, но наш герой предпочитал ночевать в одной из множества пещер на его маршруте.

Но в поисках еды он заглядывал и на местные фермы. Сообщается, что некоторые домохозяйки настолько привыкли к его визитам, что даже пекли дополнительный хлеб к дате, когда он должен был прийти.

В книге «История города Льюисборо» мисс М. Луиза Бутон, родившаяся в 1889 году, вспоминает:

«Кожаный человек приходил раз в год… всегда к восточной стороне дома. И стучал по водосточной трубе. Мама давала ему кофе и бутерброды. Он говорил: «Большое спасибо, леди», но никогда не смотрел нам в глаза. Он был весь в коричневой коже, но его никто не боялся».

Постепенно этот странный "путешественник" стал в городах на пути своего следования чем-то вроде местной знаменитости. Там даже приняли местные постановления, освобождающие его от действия закона о бродягах 1879 года.

Впрочем, однажды, в 1888 году, Кожаный человек был арестован и отправлен на медицинскую экспертизу. Однако, вскоре врачи признали его «нормальным, за исключением эмоционального недуга» и отпустили.

Как именно мужчина зарабатывал себе на жизнь доподлинно неизвестно. Но какие-то деньги у него были, так как сохранилась запись о покупке в одной из лавок, где он отоваривался:

«Буханка хлеба, банка сардин, фунт крекеров, пирог, два литра кофе, один джилл (1/4 пинты) бренди и бутылка пива».

Тело Кожаного человека было найдено 24 марта 1889 года в пещере, где он остановился на ночь. Причиной смерти стал рак ротовой полости, вызванный постоянным употреблением жевательного табака.

Он был похоронен на сельском кладбище поблизости, так и оставаясь загадочным безымянным бродягой. Имя, которое сначала написали на могильном камне (Жюль Бурглай), оказалось ошибочным.

В 2011 году из-за начавшихся строительных работ на месте захоронения, власти приняли решение эксгумировать и перезахоронить тело Кожаного Человека на новом месте. Также планировалось изучить его, чтобы, возможно, помочь определить истинное происхождение Кожаного Человека.

Но в могиле не нашли ничего, кроме нескольких ржавых гвоздей. Их и закопали на новом месте, а по его маршруту до сих пор регулярно ходят туристы, ночуя в тех же пещерах.

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Метки: америка   бродяга   в мире   интересно   история   люди   
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2  комментария
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17k
RDen Час назад
"а по его маршруту до сих пор регулярно ходят туристы"

а, так вот ради чего эта байка. Ну чтож сработала коммерческая жилка
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Федор Медведев Полчаса назад
я все ждал, когда же выяснится, что вся одежда была сшита из кожи негров....
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