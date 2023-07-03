История мужчины, бродившего в самодельном кожаном наряде весом в 27 кг

Впрочем, однажды, в 1888 году, Кожаный человек был арестован и отправлен на медицинскую экспертизу. Однако, вскоре врачи признали его «нормальным, за исключением эмоционального недуга» и отпустили.

Как именно мужчина зарабатывал себе на жизнь доподлинно неизвестно. Но какие-то деньги у него были, так как сохранилась запись о покупке в одной из лавок, где он отоваривался:

«Буханка хлеба, банка сардин, фунт крекеров, пирог, два литра кофе, один джилл (1/4 пинты) бренди и бутылка пива».

Тело Кожаного человека было найдено 24 марта 1889 года в пещере, где он остановился на ночь. Причиной смерти стал рак ротовой полости, вызванный постоянным употреблением жевательного табака.

Он был похоронен на сельском кладбище поблизости, так и оставаясь загадочным безымянным бродягой. Имя, которое сначала написали на могильном камне (Жюль Бурглай), оказалось ошибочным.

В 2011 году из-за начавшихся строительных работ на месте захоронения, власти приняли решение эксгумировать и перезахоронить тело Кожаного Человека на новом месте. Также планировалось изучить его, чтобы, возможно, помочь определить истинное происхождение Кожаного Человека.