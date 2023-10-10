Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 октября

Apple iPhone 15 изучили под микроскопом с 7000-кратным приближением (видео)

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 октября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 октября

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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 октября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 октября