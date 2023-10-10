Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 октября

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Сегодня отмечается Всемирный день психического здоровья. Чёрт побери, ну это явно не про меня. Единственное, что поддерживает остатки моего психического здоровья — картинки с котиками и мемы.
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