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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 октября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 октября

Автор:
12 октября 2023 18:51
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
1554
20
213 лет назад был проведён первый Октоуберфест. Примечательно знаете что? В посте нет ни одного мема про Октоуберфест... или про пиво. Завтра будет. Где логика? Где-то...
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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8  комментариев
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35k
Андрей Иванов Полчаса назад
Потому что мама глупая

"""Куку шка короткий, от одного до нескольких вагонов, пассажирский или товарно-пассажирский (грузо-пассажирский) поезд местного сообщения. Курсирует не на интенсивных пригородных участках, а на разного рода дополнительных малодеятельных в смысле пригородного / местного сообщения участках и малозагруженных железнодорожных ветках.]

Кроме того, «Кукушками» называют небольшие по размеру танк-паровозы стандартной русской колеи (5 футов) или любые паровозы тендерные и танки узкоколейных железных дорог.

Ещё одним значением слова «Кукушка» на русских железных дорогах является прозвище быстроходного пассажирского паровоза серии К. Паровозы серии К строились с 1907 по 1912 гг. и в 1910 г. были перепроектированы. Новый вариант 1910 г. получил в дополнение к литере «К» надстрочный индекс «У» КУ, что означало «Коломенский усиленный». Вероятно, локомотивы именно этого, нового, типа стали называться в обиходе «Кукушками» (Ку-кушка).
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6k
Старичок 13 минут назад
Комментарий к фото
тогда уже надо добавить"... и на дорогих машинах..."
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10k
RIZ deadening 16 минут назад
Во первых - кукушка не такая быстрая птица , чтоб её именем скоростной поезд называть !
А во вторых - проводники "кукушки" начнут подкладывать пассажиров в другие поезда !

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35k
АнтонПолднев 17 минут назад
Маленькую правочку внесу...

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35k
Андрей Иванов 20 минут назад
А может она его честно отжала у кого то в подворотне
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