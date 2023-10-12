Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 октября

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213 лет назад был проведён первый Октоуберфест. Примечательно знаете что? В посте нет ни одного мема про Октоуберфест... или про пиво. Завтра будет. Где логика? Где-то...
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"""Куку шка короткий, от одного до нескольких вагонов, пассажирский или товарно-пассажирский (грузо-пассажирский) поезд местного сообщения. Курсирует не на интенсивных пригородных участках, а на разного рода дополнительных малодеятельных в смысле пригородного / местного сообщения участках и малозагруженных железнодорожных ветках.]
Кроме того, «Кукушками» называют небольшие по размеру танк-паровозы стандартной русской колеи (5 футов) или любые паровозы тендерные и танки узкоколейных железных дорог.
Ещё одним значением слова «Кукушка» на русских железных дорогах является прозвище быстроходного пассажирского паровоза серии К. Паровозы серии К строились с 1907 по 1912 гг. и в 1910 г. были перепроектированы. Новый вариант 1910 г. получил в дополнение к литере «К» надстрочный индекс «У» КУ, что означало «Коломенский усиленный». Вероятно, локомотивы именно этого, нового, типа стали называться в обиходе «Кукушками» (Ку-кушка).
А во вторых - проводники "кукушки" начнут подкладывать пассажиров в другие поезда !