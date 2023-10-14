Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 октября

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Если в субботу вечером вы добрались до поста с мемами, это означает лишь то, что вы трезвы. 20 странных мемов, которые были собраны там, куда лучше не лезть.
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