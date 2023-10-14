FISHKINET
Сообщество Юмор 17712 постов • 3617 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 октября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 октября

Автор:
14 октября 2023 21:24
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
1579
20
Если в субботу вечером вы добрались до поста с мемами, это означает лишь то, что вы трезвы. 20 странных мемов, которые были собраны там, куда лучше не лезть.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
0
Ольга Кирилова 10 минут назад
У котика стресс. Сгорел домик в котором его так вкусно кормили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
speaktr-st 7 минут назад
Комментарий к фото
Ващето да. Один умный дядька сказал: 35 лет, это гарантийный срок. Ты должен зачать детей (лучше трёх) с 15 до 18. Потом увидеть внуков и сдохнуть. Такая заложена биология в организм. Всё, что больше 35 - это чисто везение, гарантий никаких.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1076720



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Странные и редкие животные
Странные и редкие животные
18 вещей, которые делают жизнь проще
18 вещей, которые делают жизнь проще
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Омега? Есть такая буква!
Омега? Есть такая буква!
Кэшбэк рублями. За все
Кэшбэк рублями. За все
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Я пытался

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#Москва#ДТП#новости#Автовсячина#собака#познавательно#Пёс
#в мире#автомобили#Юмор#забавно#конфликт#США#Прикол#интересное#полиция#Бразилия
#животные#люди#интересно#факты#аварии#авто аварии#Жизнь#позитив#закон#будущее
Выбираем зимние шины на Авито Выбираем зимние шины на Авито Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 октября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 октября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 октября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 октября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 октября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 октября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 октября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 октября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 октября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 октября

На что жалуетесь?

Вернуться