В Якутии спасли осиротевшего новорождённого лосёнка

На него совершенно случайно наткнулся лейтенант полиции Артур Егизаров. Теленок был очень слаб, еле передвигался, будто он родился день или два назад. В лесу, в 20 метрах от дороги, Артур заметил свежую кровь, а рядом — медвежьи следы. По всей видимости, лосиха пыталась защитить свое чадо, но сама погибла.