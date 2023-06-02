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В Якутии спасли осиротевшего новорождённого лосёнка

В Якутии спасли осиротевшего новорождённого лосёнка

Автор:
02 июня 2023 10:04
Сообщество : Животные
Метки: Якутия   видео   лосенок   милота   позитив   спасение   фото   
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На него совершенно случайно наткнулся лейтенант полиции Артур Егизаров. Теленок был очень слаб, еле передвигался, будто он родился день или два назад. В лесу, в 20 метрах от дороги, Артур заметил свежую кровь, а рядом — медвежьи следы. По всей видимости, лосиха пыталась защитить свое чадо, но сама погибла.

Лейтенант забрал малыша с собой, отпоил его молоком. Сейчас теленок живет в природном парке “Живые алмазы Якутии”. Он чувствует себя намного лучше.

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Метки: Якутия   видео   лосенок   милота   позитив   спасение   фото   
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2  комментария
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8k
Trenzel2003 Полчаса назад
Молодец! Спас душу невинную. По любому зачет в карму!
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19k
Александр 24 минуты назад
Милота
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