В Якутии спасли осиротевшего новорождённого лосёнка

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На него совершенно случайно наткнулся лейтенант полиции Артур Егизаров. Теленок был очень слаб, еле передвигался, будто он родился день или два назад. В лесу, в 20 метрах от дороги, Артур заметил свежую кровь, а рядом — медвежьи следы. По всей видимости, лосиха пыталась защитить свое чадо, но сама погибла.
Лейтенант забрал малыша с собой, отпоил его молоком. Сейчас теленок живет в природном парке “Живые алмазы Якутии”. Он чувствует себя намного лучше.
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