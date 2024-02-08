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Учёные из России и США создали светящиеся растения

Учёные из России и США создали светящиеся растения

Автор:
08 февраля 2024 18:06
Сообщество : Наука
Метки: Видео   Учёные   биолюминесцентные растения   гены   грибы   петунии   
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Возможно, светящиеся цветы вскоре появятся и в России.

Биотехнологическая компания Light Bio из Айдахо вывела биолюминесцентные петунии, которые светятся в темноте. Автор идеи, кандидат биологических наук Карен Сергеевич Саркисян уже получил разрешение от Министерства сельского хозяйства США на продажу растений. Пока их будут реализовывать только в Америке. Но вполне возможно, что скоро светящиеся петунии появятся и в России, поскольку Саркисян также является основателем российского стартапа "Планта", который занимается тем же самым, что и Light Bio — геномным редактированием растений.

Отмечается, что Саркисян, учившийся у специалиста в области физико-химической биологии, члена-корреспондента РАН Константина Лукьянова, экспериментирует с люциферином (особый белок, который при взаимодействии с кислородом выделяет энергию, проявляющуюся в виде света) уже более 5 лет.


Как известно, на Земле существует множество биолюминесцентных организмов — это некоторые виды насекомых, морских обитателей и грибов. Гены последних и помогли создать светящиеся цветы.


Кофейная кислота у растений участвует в строительстве клеток, у грибов же она превращается в люциферин. Учёные добавили в петунии ген грибов, отвечающего за преобразование кофейной кислоты в люциферин, и вырастили ГМО-цветок, который в темноте светится кислотно-зелёным цветом, а в дневное время ничем не отличается от обыкновенного растения.

Отмечается, что светящиеся петунии безопасны для человека и не требуют какого-то особого ухода. Один горшок с такими цветами в США будет стоить 29 долларов (2600 рублей).


Добавим, что Саркисян и его стартап "Планта" в 2019 году совместно с генетиками из Института биоорганической химии РАН уже выращивали похожие растения. Тогда это был табак. Но светился он довольно плохо. И Саркисян обещал в течение нескольких лет доработать растение. Что ему и удалось. Как рассказал генетик российскому журналу "Популярная механика" в 2020 году, в будущем он планирует переходить к более сложным объектам для уличного освещения. Это, к примеру, газоны и деревья.

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Метки: Видео   Учёные   биолюминесцентные растения   гены   грибы   петунии   
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8  комментариев
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35k
БамбарбияКиргуду 6 часов назад
Через месяц на алиэкспресс.
Цветок,светящийся,светить в темноте,200 часов без подзарядки.
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2k
fraxinus Час назад
хач здорового человека
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12k
Летучий Мыш 3 часа назад
Ну красота, дайте две)
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 3 часа назад
Обидно то что советское образование работает в Айдахо, а не в Абакане...))
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599
zu4ara 4 часа назад
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57k
turyst 5 часов назад
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57k
turyst 5 часов назад
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35k
БамбарбияКиргуду 6 часов назад
В кустах теперь не покуролесить.Весь спекталь на виду.
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