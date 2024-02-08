Учёные из России и США создали светящиеся растения

Отмечается, что Саркисян, учившийся у специалиста в области физико-химической биологии, члена-корреспондента РАН Константина Лукьянова, экспериментирует с люциферином (особый белок, который при взаимодействии с кислородом выделяет энергию, проявляющуюся в виде света) уже более 5 лет.





Как известно, на Земле существует множество биолюминесцентных организмов — это некоторые виды насекомых, морских обитателей и грибов. Гены последних и помогли создать светящиеся цветы.





Кофейная кислота у растений участвует в строительстве клеток, у грибов же она превращается в люциферин. Учёные добавили в петунии ген грибов, отвечающего за преобразование кофейной кислоты в люциферин, и вырастили ГМО-цветок, который в темноте светится кислотно-зелёным цветом, а в дневное время ничем не отличается от обыкновенного растения.