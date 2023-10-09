15 японских творений, в которых есть немного сумасшествия

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Японцы не перестают всех удивлять, и действительно, многие из самых крутых и инновационных изобретений, принадлежат им. Однако среди отличных идей попадаются прямо скажем странные. Взгляните!
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2. Умный бюстгальтер со специальными сенсорами, которые считывают чувства хозяйки. От силы эмоций зависит, откроется замок или нет
5. С этим "тихим" караоке вы можете легко петь сколько душе угодно, не беспокоясь, что вас услышат
6. Безлопастный вентилятор
Конструкция оснащена встроенным вентилятором, который работает в основании подобно компрессору. Затем он направляет воздух к небольшим выпускным отверстиям в кольце, что увеличивает естественный поток воздуха и обеспечивает быстрый ветер, охлаждающий помещение.
7. Ходячий холодильник. Это умное устройство, способное по команде подойти к своему владельцу
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