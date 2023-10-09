FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1589 постов • 594 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей
15 японских творений, в которых есть немного сумасшествия

15 японских творений, в которых есть немного сумасшествия

Автор:
09 октября 2023 22:10
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Странные   Творения   идеи   изобретения   сумасшествие   японцы   
1829
16

Японцы не перестают всех удивлять, и действительно, многие из самых крутых и инновационных изобретений, принадлежат им. Однако среди отличных идей попадаются прямо скажем странные. Взгляните!

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: Странные   Творения   идеи   изобретения   сумасшествие   японцы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
sedoisever 2 часа назад
А какое сумашествие автор в безлопастном вентиляторе нашёл?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
32k
Teodor Час назад
Ожидал традиционной японской е`банутости на всю голову, а тут скучная даже не херня, а фигня...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Rom 2 часа назад
Особенно кот очень доволен!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

267127



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Один день в метро Москвы: фрики, странные девушки и нестандартные ситуации
Один день в метро Москвы: фрики, странные девушки и нестандартные ситуации
40 уморительных фото животных с конкурса Comedy Wildlife
40 уморительных фото животных с конкурса Comedy Wildlife
Российского хакера в США объявили в розыск, а он сжёг свой паспорт
Российского хакера в США объявили в розыск, а он сжёг свой паспорт
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Наши реалии

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомобили#интересное#история#факты#шоу бизнес#ДТП#Россия#сарказм
#Юмор#люди#автомир#животные#забавно#дети#фильм#авто аварии#ограбление#США
#Прикол#интересно#в мире#Израиль#палестина#кино#аварии#Автовсячина#позитив#подборка
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? 18 чудных и странных творений из мира дизайна 18 чудных и странных творений из мира дизайна Японцы придумали велотренажёр, на котором можно связать носки Японцы придумали велотренажёр, на котором можно связать носки 15 гениальных, но очень странных гаджетов, которые могли придумать только японцы 15 гениальных, но очень странных гаджетов, которые могли придумать только японцы Изобретения, которых ужасно не хватает в нашей жизни Изобретения, которых ужасно не хватает в нашей жизни 15 чудных изобретений шутников-дизайнеров 15 чудных изобретений шутников-дизайнеров

На что жалуетесь?

Вернуться