18 дизайнеров, у которых девиз: "Шок - это по- нашему"

Некоторые вещи, которые придумывают дизайнеры, слишком странные для нашего восприятия. Но выяснить, что хотели сказать этими произведениями художники, часто становится невыполнимой миссией. В этом посте вы увидите причудливые дизайнерские идеи, которые доказывают, что сегодня не во всем присутствует логика и смысл.