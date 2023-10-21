18 дизайнеров, у которых девиз: "Шок - это по- нашему"

2015
19
Некоторые вещи, которые придумывают дизайнеры, слишком странные для нашего восприятия. Но выяснить, что хотели сказать этими произведениями художники, часто становится невыполнимой миссией. В этом посте вы увидите причудливые дизайнерские идеи, которые доказывают, что сегодня не во всем присутствует логика и смысл.
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