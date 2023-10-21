FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8744 поста • 850 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
18 дизайнеров, у которых девиз: "Шок - это по- нашему"

18 дизайнеров, у которых девиз: "Шок - это по- нашему"

Автор:
21 октября 2023 22:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: Странные   девиз   дизайнеры   идеи   произведения   шок   
2015
19

Некоторые вещи, которые придумывают дизайнеры, слишком странные для нашего восприятия. Но выяснить, что хотели сказать этими произведениями художники, часто становится невыполнимой миссией. В этом посте вы увидите причудливые дизайнерские идеи, которые доказывают, что сегодня не во всем присутствует логика и смысл.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Странные   девиз   дизайнеры   идеи   произведения   шок   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Егор 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
767
Александр 4 минуты назад
КрУжки нормальные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Carex 2 часа назад
Комментарий к фото
Друг Панина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Carex 2 часа назад
Комментарий к фото
Скорее имеющих инструмент для очень точных работ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
М С 2 часа назад
Кружка для геймеров норм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

267811



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 октября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 октября
"Это расизм": директор школы в Химках отругала детей, которые рассказали СМИ о зверствах одноклассников-мигрантов
"Это расизм": директор школы в Химках отругала детей, которые рассказали СМИ о...
Набирающие популярность в сообществах
Cколько невиновных допустимо наказать для безопасности дорожного движения?
Cколько невиновных допустимо наказать для безопасности дорожного движения?
11 интересных фактов о мебели
11 интересных фактов о мебели
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда заказал значок из фоток

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомобили#люди#факты#конфликт#авто аварии#истории#улыбнуло#кот
#Юмор#в мире#забавно#интересное#Прикол#аварии#фильм#позитив#Автовсячина#полиция
#животные#машина#автомир#кино#история#ДТП#задержание#США#работа#дети
Встреча с кумиром, которая изменит отношение этой девочки к футболу Встреча с кумиром, которая изменит отношение этой девочки к футболу 15 дизайнеров, которые дали волю своему воображению 15 дизайнеров, которые дали волю своему воображению 13 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в гениальные 13 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в гениальные 15 отличных рекламных идей, которые придумали настоящие профессионалы 15 отличных рекламных идей, которые придумали настоящие профессионалы Гениальные дизайнерские решения в повседневной жизни Гениальные дизайнерские решения в повседневной жизни 30+ примеров сногсшибательного дизайна 30+ примеров сногсшибательного дизайна

На что жалуетесь?

Вернуться