10 детей-изобретателей, которые решили сделать мир чуточку лучше

Хотя дети видят мир слегка наивно и эмоционально, их открытость миру, гибкое мышление и творческие способности— это то, чего порой так не хватает взрослым. Дети из этой подборки решили сделать что-то полезное для этого мира. Они создали изобретения для решения разных проблем — от наушников, которые синим светом лечат ушные инфекции, до специальных кроссовок, помогающих людям с деменцией. Посмотрим на полезные и необычные изобретения детей со всего мира.
В 2011 году в Сомали из-за сильной засухи начался голод, а затем серьёзный кризис. Местные жители искали убежище для своих семей в лагерях беженцев и центрах спасения. Многие дети, к сожалению, умирали, так и не добравшись до центров для беженцев, в том числе из-за отсутствия транспортных средств. Тогда 12-летний мальчик по имени Алексис Льюис из США узнал о душераздирающих новостях, и решил помочь. Мальчик изобрёл спасательную тележку, с помощью которой, по его задумке, можно перевозить пищу и даже маленьких детей.
Также этот мальчик изобрёл "набор для аварийных ситуаций", который включает дымовую маску, защитные очки и светодиодную ленту - всё это собрано в чехол в форме мяча. Его легко можно закинуть в окно, например, во время пожара.
14-летняя Линн Фан из Сан-Франциско убеждена, что "здравоохранение должно быть доступно каждому". Девочка решила помочь людям, которые страдают от ушных инфекций. К сожалению, проблема довольно распространена, особенно в неблагополучных странах, где жители не имеют доступа к срочной медицинской помощи и лечению.
Линн изобрела специальные наушники, которые лечат инфекции среднего уха у детей с помощью синего света. Было доказано, что подобные наушники потенциально способны предотвратить до 60% случаев потери слуха. Девочка разработала наушники таким образом, чтобы дети могли слушать свою любимую музыку во время лечения. В октябре 2022 года Фан стала обладательницей главного приза на ежегодном конкурсе молодых ученых США за свою идею.
Более 55 миллионов человек во всём мире страдают деменцией - и от неё нет лекарства. 8-летний Кристофер Байог тоже знает об этом. Его бабушка болеет деменцией, а когда однажды её увезли в больницу, потому что она больше не могла жить с семьёй, мальчик серьёзно взялся за этот вопрос. Он решил помочь людям с деменцией, и изобрёл специальные кроссовки под названием D Shoes. В их подошву встроен механизм оповещения, с помощью которого можно легко определить местонахождение больного деменцией - если тот потеряется или отдалится от других.
Это не единственное изобретение мальчика. Он также начал работать над устройством, которое преобразует соленую воду в питьевую, и хочет производить многоразовые бутылки для воды.
С 1990 года более 1050 детей погибли из-за высоких температур, когда их оставили в автомобилях. 11-летний Бишоп Карри не остался в стороне, узнав об этих шокирующих фактах. Он увидел в местных новостях репортаж о шестимесячном ребенке из его района - малыш умер после того, как его оставили в машине на солнце. Мальчик сделал изобретение под названием Oasis - его можно прикрепить к подголовнику или к автокреслу внутри автомобиля. Устройство состоит из вентилятора, который реагирует на высокую температуру и включается автоматически, если температура в салоне начинает повышаться. Если родители не реагируют на сигнал, устройство отправит сообщение правоохранительным органам, указав местоположение ребёнка.
11-летняя Кайли Саймондс пережила рабдомиосаркому - наиболее распространенный тип рака мягких тканей у детей. Ей удалось победить болезнь, и сейчас у девочки ремиссия после 46 недель химиотерапии. На одном уроке в школе ей дали домашнее задание - изобрести вещь, которая решит какую-нибудь проблему. И девочка изобрела рюкзак для капельниц. Она поместила в школьный ранец установку с лекарством - чтобы у больных детей не было необходимости постоянно находиться под стационарной капельницей. С таким рюкзаком ребёнок может спокойно передвигаться, даже с капельницей. Своё изобретение девочка делала вместе с родителями, и посоветовавшись с врачами. За своё изобретение она получила четыре награды.
15-летняя жительница Канады по имени Энн Макосински узнала, что её подруга, живущая на Филиппинах, плохо учится в школе из-за отсутствия электричества и ограниченного времени занятий в дневное время. Оказывается, примерно 30% жителей Филиппин не имеют доступа к надежному электричеству. Для решения этой проблемы девочка изобрела термоэлектрический фонарик, который работает на тепле тела пользователя. Фонарик светит за счёт тепла руки. Её изобретение заняло первое место на выставке Google Science Fair 2013.
Стрельба в школах - серьёзнейшая проблема в США. С 2009 года в американских школах произошло более 288 случаев со стрельбой. 15-летний Джастин Ривард заметил, что в его школе недостаточно разработано реагирование на подобные чрезвычайные ситуации. Парень изобрёл устройство JustinKase. Это конструкция из стальных пластин, стержней и ручки, которую можно разместить под дверью школьного кабинета или закрепить на дверном косяке. С его помощью дверь невозможно открыть, даже если приложить большое усилие.
В прошлом году 12-летний Дэвид Коэн изучил проблему комаров и малярии в своём штате Техас. Сестра мальчика несколько недель принимала антибиотики, подхватив стафилококковую инфекцию из-за ранки от укуса комара - и Дэвид решил что-то предпринять, чтобы другие тоже обратили внимание на проблему. Он создал робота, который может убивать комаров ещё в стадии личинки, тем самым предотвращая переносимые ими болезни (в частности, малярию и лихорадку Западного Нила).
Но парень на этом не остановился. Год спустя Дэвид решил помочь пострадавшим в торнадо. Он изобрёл робота-дождевого червя, который может перемещаться под землёй и выискивать людей под обломками. Кроме того, одна из функций робота - доставлять необходимые вещи и лекарства пострадавшим.
14-летняя Рия Каруманчи из Канады разработала трость со встроенной GPS-навигацией под названием Smart Cane. Идея возникла у девочки после того, как она встретила слабовидящую бабушку своей подруги - женщина с трудом передвигалась по дому, используя обычную трость. Изобретённая девочкой трость может указывать пользователю направление движения с помощью звуковых сигналов. Например, если звучит один сигнал, это означает, что необходимо повернуть налево, а два сигнала означают поворот направо. Если пользователь вдруг упадёт, трость уведомит об этом членов семьи или службы экстренного реагирования.
16-летний Джек Андрака изобрёл инновационный метод диагностирования рака поджелудочной железы. Парень потерял друга семьи из-за этой болезни, поэтому всерьёз занялся этим вопросом. Сначала Джек ознакомился с научными публикациями на тему применения углеродных нанотрубок для диагностики, а также послушал лекцию своего учителя биологии об антителах. Используя знания из нескольких источников, он разработал тест, который может выявить рак поджелудочной железы на ранних стадиях. Юный изобретатель 7 месяцев работал в лаборатории, приходя туда после школы и по выходным.
Его тест с нанотрубками обнаруживает в крови белок мезотелин - основной маркер для выявления раковых заболеваний. Это прибор, похожий на глюкометр, и по словам Джека, он в несколько раз быстрее и дешевле ранее использовавшихся аналогов. Некоторые специалисты считают, что данную методику можно использовать и для определения других видов рака.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Какая забота... Страна этого мальчика погубила миллионы людей и отчасти является причиной того хаоса который творился и творится на африканском континенте. И не забывайте про рабство и истребление индейцев.
2 пункт жизнеспособный, остальные на уровне поделок в школу.