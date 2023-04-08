10 детей-изобретателей, которые решили сделать мир чуточку лучше

В 2011 году в Сомали из-за сильной засухи начался голод, а затем серьёзный кризис. Местные жители искали убежище для своих семей в лагерях беженцев и центрах спасения. Многие дети, к сожалению, умирали, так и не добравшись до центров для беженцев, в том числе из-за отсутствия транспортных средств. Тогда 12-летний мальчик по имени Алексис Льюис из США узнал о душераздирающих новостях, и решил помочь. Мальчик изобрёл спасательную тележку, с помощью которой, по его задумке, можно перевозить пищу и даже маленьких детей.

Также этот мальчик изобрёл "набор для аварийных ситуаций", который включает дымовую маску, защитные очки и светодиодную ленту - всё это собрано в чехол в форме мяча. Его легко можно закинуть в окно, например, во время пожара.