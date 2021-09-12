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15 гениальных, но очень странных гаджетов, которые могли придумать только японцы

15 гениальных, но очень странных гаджетов, которые могли придумать только японцы (16 фото)

Автор:
12 сентября 2021 23:10
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Гениальные   Креативные   Странные   Творения   придумали   японцы   
2888
16

Похоже, японцы никак не могут перестать выдавать инновационные идеи, которые направлены на то, чтобы немного разнообразить самые простые моменты нашей жизни. В этом посте вы увидите интригующие творения креативных жителей Страны восходящего солнца.

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Метки: Гениальные   Креативные   Странные   Творения   придумали   японцы   
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6  комментариев
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10k
paranoid 2 часа назад
А эта картинка для того чтобы мы могли оценить насколько древние эти баяны

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20k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
Кондиционер прям активный, с мотором? Или просто дырочки для вентиляции? Если второе то у меня такие же кроссы на лето есть, в жаркую сухую погоду кайф, а в малейший дождь или лужи - мгновенно промокают.
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9k
Valiko 2 часа назад
- Это дичь?
- Дичь!
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1k
Шершень 3 часа назад
Гибкая обувь к Японии не имеет отношения (кроме названия). Итальянская фирма Vibram, выпустила серию Furoshiki.
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62
Мамина_подруга 3 часа назад
Последнему фото 5 баллов!
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10k
Кыся 3 часа назад
Автор впервые на али? Так вот, огорчу, али к японии не имеет никакого отношения.
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