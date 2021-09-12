15 гениальных, но очень странных гаджетов, которые могли придумать только японцы

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Похоже, японцы никак не могут перестать выдавать инновационные идеи, которые направлены на то, чтобы немного разнообразить самые простые моменты нашей жизни. В этом посте вы увидите интригующие творения креативных жителей Страны восходящего солнца.
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