Учёные показали, как выглядел фараон Секененра Храбрый

Секененра правил в Верхнем Египте с главным городом Фивами приблизительно в 1560-1555 гг. до н. э., во времена Семнадцатой династии. В это время Нижний и Средний Египет был оккупирован гиксосами - династией палестинского происхождения. Таа стал отцом двух фараонов - Камоса, своего непосредственного преемника, и Яхмоса I, который правил после регентства своей матери.