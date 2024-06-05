Учёные показали, как выглядел фараон Секененра Храбрый

Эксперты воссоздали облик фараона, зверски убитого 3500 лет назад. 40-летний Секененра Таа II, также известный как Храбрый, погиб либо в плену, либо на поле боя при попытке освободить Египет от гиксосов в 1555 году до нашей эры.
Команда археологов из австралийского Университета Флиндерса собрала воедино лицо воина, используя компьютерную томографию и рентгеновские снимки изуродованного черепа.
Реконструкция лица также показала, что удар в верхнюю часть головы привёл к смерти Таа. Известно, что нападавших было несколько.
Команда приступила к работе, нарисовав цифровой профиль правителя и сделав цвет кожи похожим на тот, что был распространен среди древних египтян. Форма глаз, ресницы и брови Таа также являются субъективными элементами.
Затем были использованы изображения с открытым мозгом, чтобы увидеть, как топор убил фараона. Выяснилось, что оружие пробило верхний сагиттальный синус, что вызвало кровотечение.
Чтобы установить причину смерти, учёные воспользовалась информацией из предыдущих исследований: первый удар топором был нанесён в правую нижнюю лобную долю и левую щеку.
Для посмертных снимков команда оставила его губы слегка приоткрытыми, а язык - между зубами из-за некоторых травм и деформации лица.
Гастон Масперо, французский египтолог, обнаружил отважного фараона среди сотен мумий в комплексе заупокойных храмов и гробниц в Дейр-эль-Бахри в 1886 году. Учёный определил, что Таа был стройным, с маленькой удлинённой головой и чёрными, тонкими и вьющимися волосами, которые остались на мумифицированном теле.
Секененра правил в Верхнем Египте с главным городом Фивами приблизительно в 1560-1555 гг. до н. э., во времена Семнадцатой династии. В это время Нижний и Средний Египет был оккупирован гиксосами - династией палестинского происхождения. Таа стал отцом двух фараонов - Камоса, своего непосредственного преемника, и Яхмоса I, который правил после регентства своей матери.
Египтологи Джеймс Харрис и Кент Уикс, проводившие судебно-медицинскую экспертизу Таа в 1960-х годах, рассказывали, что в тот момент, когда открыли ящик, комнату заполнил "зловонный, маслянистый запах". Это объяснялось тем, что в мумии остались телесные жидкости. Эксперты предположили, что мумификация фараона была поспешной.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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