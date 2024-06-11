25 кораблекрушений древности, о которых может рассказать морская археология

В 2022 году в озере Мендота в Мэдисоне, штат Висконсин, было обнаружено выдолбленное каноэ возрастом 3 000 лет. Оно длиной около 4,4 м и было вырезано из цельного куска белого дуба, говорится в заявлении Исторического общества Висконсина. Оно было найдено всего через год после того, как в том же озере было обнаружено каноэ возрастом 1200 лет, отметили в историческом обществе. Не исключено, что неподалеку от места, где были найдены каноэ, находится затопленная деревня коренных американцев.