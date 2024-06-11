25 кораблекрушений древности, о которых может рассказать морская археология

Затонувшие корабли могут поведать о товарах, которыми торговали, и о войнах, в которых участвовали люди много веков назад. Предлагаем взглянуть на затонувшие корабли древних времен, найденные по всему миру.
1. Марсальский корабль — фрагменты карфагенского корабля, затонувшего во время Первой Пунической войны
Затонувшее судно времен пунических войн (возраст примерно 2 300 лет) было обнаружено в 1969 году возле города Марсала у западного побережья Сицилии. Корабль был построен в городе Карфаген на территории современного Туниса. Карфагеняне воевали с Римской республикой, и в конце концов их город был разрушен римлянами. Судно длиной около 35 метров хорошо сохранилось. При кораблекрушении было найдено небольшое количество артефактов, включая наконечник копья, якорь и балластные камни.
Римская империя контролировала огромную территорию, простиравшуюся от северной Англии до Сирии. Ее важнейшая граница проходила по центральной Европе, включая часть Германии. За прошедшие годы в этом регионе было обнаружено множество небольших кораблей, использовавшихся для перевозки войск. Представленный здесь образец датируется четвертым веком нашей эры и сделан из дуба. Это судно и другие найденные транспортники выставлены в Музее древнего мореплавания в Майнце, Германия.
Корабли озера Неми — два судна 37—54 гг. постройки, принадлежавшие императору Калигуле, использовались, вероятно, для религиозных целей. Извлечены со дна озера Неми. История изучения кораблей началась в 1444 году, когда кардинал Просперо Колонна приказал изучить останки кораблей с помощью ныряльщиков. На озере есть храм Дианы, богини диких животных, но имеет ли это отношение к кораблям, неизвестно. Останки кораблей были уничтожены во время Второй мировой войны.
Затонувшему торговому судну «Перистера» примерно 2400 лет. Оно было найдено недалеко от острова Перистера в Эгейском море на глубине 20 метров. В нем содержится около 4 000 амфор весом от 28 кг до 37 кг каждая. Это наглядное доказательство того, какие огромные грузы могли перевозить корабли того времени.
Каноэ из Пессе было обнаружено в 1955 году возле деревни Пессе в Нидерландах во время строительства автострады. По данным музея Дрентса, ему около 10 000 лет, и это самая древняя сохранившаяся лодка в мире. Она имеет длину 3 м и ширину 44 см и была вырублена топором из соснового бревна. Чтобы доказать, что этот предмет использовался в качестве лодки, была создана точная копия и проведены успешные испытания.
Обнаруженный в 1975 году у острова Докос в Эгейском море затонувший корабль содержит разнообразную керамику, датируемую примерно 4500 годами. Среди найденной керамики — кубки, кувшины, амфоры и миски. Никаких деревянных остатков корабля найдено не было, возможно, потому, что судно полностью разложилось.
Затонувшему кораблю «Антикитера», названному в честь острова Антикитера в Эгейском море, около 2 000 лет. Найденный в 1901 году, он содержит множество артефактов, самый известный из которых — Антикитерский механизм, устройство в форме обувной коробки, которое иногда называют древнейшим в мире компьютером. Устройство могло определять движение солнца, луны и пяти планет и даже определять время проведения спортивных соревнований, таких как Олимпийские игры. На затонувшем корабле также были обнаружены останки статуй, в том числе по крайней мере одно изображение Геркулеса.
В 1986 году на северо-западном побережье Галилейского моря были обнаружены останки лодки, изготовленной примерно 2 000 лет назад, по данным Центра Игаля Аллона. Радиоуглеродная датировка лодки показала период между 100 годом до нашей эры и 100 годом нашей эры. Лодка была подвергнута консервации и теперь выставлена в центре. В Евангелиях говорится, что Иисус и его ученики использовали лодки для передвижения по Галилейскому морю, и это судно дает представление о том, как они могли выглядеть.
В 2022 году в озере Мендота в Мэдисоне, штат Висконсин, было обнаружено выдолбленное каноэ возрастом 3 000 лет. Оно длиной около 4,4 м и было вырезано из цельного куска белого дуба, говорится в заявлении Исторического общества Висконсина. Оно было найдено всего через год после того, как в том же озере было обнаружено каноэ возрастом 1200 лет, отметили в историческом обществе. Не исключено, что неподалеку от места, где были найдены каноэ, находится затопленная деревня коренных американцев.
Затонувший корабль, возраст которого насчитывает около 2 000 лет, был найден у побережья Кьесси, деревни на западном побережье острова Эльба в Италии. На корабле находилось 5—7 тысяч амфор — двуручных кувшинов, которые, судя по всему, были изготовлены в Испании. Большая часть груза состояла из продуктов, изготовленных из соленой рыбы, а в небольшом количестве амфор перевозилось оливковое масло.
Около 2 000 лет назад в Средиземном море затонул римский корабль с грузом, в состав которого входили массивные свинцовые слитки. Самый тяжелый слиток весит 68 кг, что равно примерно 205 римским фунтам, по данным Университета Аликанте. Маркировка указывает на то, что самый большой слиток принадлежал римскому императору, возможно, Нерону. Кроме того, на судно было погружено около 3 000 банок рыбного соуса. Длина судна составляла около 32 м, и в момент затопления оно, вероятно, следовало из Кадиса в Рим.
Корабль затонул у берегов Туниса около 2 100 лет назад и был обнаружен рыбаками из деревни Махдия в 1907 году. В нем находилось множество артефактов, в том числе бронзовые и мраморные скульптуры, 22 бронзовые кровати, не менее 60 мраморных колонн и богато украшенный канделябр. Один из особенно интересных артефактов — стела (камень с выгравированной на нем резьбой), изображающая Диониса, греческого бога, связанного с виноделием и весельем.
Корабль Ses Fontanelles затонул около 1700 лет назад недалеко от испанского острова Майорка в Средиземном море. На его борту находилось около 300 запечатанных кувшинов, многие из которых были наполнены рыбным соусом из анчоусов. В некоторых кувшинах содержалось растительное масло, возможно, вино, оливковое масло или оливки, смешанные с уксусом. На некоторых банках есть христианская монограмма, что говорит о том, что их продавали представители христианской церкви. Находка датируется примерно временем Константина, римского императора, который узаконил христианство и в конце концов принял его.
Корабль был найден в 1982 году турецкими ныряльщиками за губками недалеко от города Каш, у южного побережья Турции. Ему примерно 3 300 лет и он перевозил большое количество медных и оловянных слитков. Соотношение меди и олова в затонувшем корабле составляло 10:1, что близко к соотношению, необходимому для изготовления бронзы. Среди других товаров — резные сосуды из слоновой кости, золотые украшения и полудрагоценные камни, такие как сердолик и агат. Также были обнаружены оружие и музыкальные инструменты, например, лютни.
15. Киренийский корабль — греческое торговое судно, потерпевшее кораблекрушение у берегов Кипра в IV веке до н. э.
Обнаруженное в 1965 году у северного побережья Кипра, недалеко от города Кирения, затонувшее судно датируется примерно 2 300 годами. На борту корабля находилось до 500 амфор и 27 камней, которые использовались в качестве балласта. Реконструкция корпуса позволяет предположить, что длина корабля составляла около 14 м. Также были найдены фрагменты свинца, и, судя по всему, корпус корабля был покрыт свинцом, чтобы защитить его от морских обитателей.
Этот корабль затонул около 2 700 лет назад недалеко от Бахо-де-ла-Кампана у юго-восточного побережья Испании. Корабль использовали финикийцы — народ, процветавший в Средиземноморье примерно с 1500 по 300 год до н. э. Груз корабля включал 10 слоновьих бивней, 28 небольших слитков олова и два медных слитка. В останках затонувшего корабля были найдены самородки галенита (свинцовой руды), сосновые шишки и даже деревянные расчески.
Обнаруженное в 1995 году у юго-восточного побережья Испании, недалеко от города Мазаррон, затонувшее судно «Мазаррон-2» датируется примерно 2 700 годами. В состав груза корабля входят свинцовые слитки, амфора и ручная шлифовальная машина. Был обнаружен якорь из свинца и дерева, который является одним из самых ранних известных примеров изготовленного якоря.
Корабль был найден недалеко от кибуца Мааган Михель в Израиле. Его груз, датируемый примерно 2 400 годами, включает набор деревянных плотницких инструментов, 12 тонн камней и керамические сосуды, сообщает Музей Хехта. Корабль длиной около 13 м и шириной 4 м хорошо сохранился. Судя по всему, корабль по какой-то причине был выброшен на берег, и команда на него не вернулась.
Ладья была найдена в болоте Йортспринг в Дании и является самым древним дощатым судном в Северной Европе. Ей примерно 2 300 лет. Размеры лодки составляют почти 20 м, она весит 530 кг и могла перевозить 24 человека с оружием и снаряжением. Доски ладьи сделаны из липы, весла изготовлены из клена, а на каждом конце имеются изогнутые удлинители.
Затонувший корабль, возраст которого насчитывает около 3 500 лет, находится недалеко от города Кумлука у южного побережья Турции. Исследования, проведенные в 2019 и 2022 годах, показали, что на затонувшем корабле находится около 100 металлических слитков, многие из которых скрепились на дне моря. Также были найдены две дискообразные гири из свинца, фрагменты керамики и мелкие камни, использовавшиеся в качестве балласта.
Римский корабль, найденный у берегов Кейсарии в Израиле, датируется примерно 1700 годами и содержит огромное количество артефактов. Среди них сотни римских монет из серебра и бронзы, а также римские статуи и статуэтки. Затонувший корабль был найден на глубине всего 4 м и, возможно, потерпел крушение во время шторма. Неподалеку находится еще одно средневековое судно, затонувшее около 600 лет назад.
Корабль, известный как затонувший корабль «Белитунг» — арабский доу IX века н. э., затонувший у острова Белитунг в Индонезии. Он был найден местными рыбаками в 1998 году и является одним из самых старых затонувших кораблей в регионе. Кораблекрушение содержит 60 000 артефактов, относящихся к периоду правления китайской династии Тан (618—907 гг. н. э.). Большинство артефактов состоит из особого вида керамики, известного как «посуда Чанша».
Длина затонувшего корабля Наньхай № 1, как его сейчас называют, составляет около 30 м, а ширина — 10 м. Возможно, он был построен во времена династии Южная Сун (1127—1279 гг. н. э.). Внутри было найдено около 60 000 артефактов, включая фарфоровые сосуды, железные изделия, медные монеты и медные кольца. Он был обнаружен на глубине около 25 м в 1987 году, но морские раскопки проводились только в 2007 году.
Обнаруженный в 1973 году корабль «Цюаньчжоу» относится к периоду правления династии Сун (примерно с 960 по 1279 гг. н. э.), возможно, к последним годам ее правления перед тем, как династия была захвачена монголами. Он был найден недалеко от города Цюаньчжоу в Тайваньском проливе. Внутри него было найдено более 500 монет, последняя из которых датируется XIII веком нашей эры. В его обломках также были найдены остатки специй, например, перца.
Затонувший корабль, обнаруженный рыбаками в 2003 году недалеко от поселения Годавайя у южного побережья Шри-Ланки, датируется примерно 2 100 годами. Находясь на глубине около 33 м, это судно может быть останками римского корабля, согласно данным Института морской археологии. Среди останков судна — железные слитки, керамические чаши и стекло. Вероятно, это самое старое из известных кораблекрушений в Индийском океане.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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