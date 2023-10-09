FISHKINET
Сообщество Юмор 17681 пост • 3616 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
20+ самых необычных покупателей в американском супермаркете Walmart

20+ самых необычных покупателей в американском супермаркете Walmart

Автор:
09 октября 2023 09:09
Сообщество : Юмор
Метки: walmart   США   Юмор   люди   магазин   странность   
966
27

Мир полон странностей. Стоит только воспользоваться общественным транспортом или зайти в магазин, как тут же встретишь людей с необъяснимым поведением или внешним видом. И Walmart, крупнейшая в мире компания по объему выручки, не является исключением. Перед вами самые запоминающиеся посетители популярной сети супермаркетов.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: walmart   США   Юмор   люди   магазин   странность   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Сид Час назад
И все как один толстожопые. Фуу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Trenzel2003 7 минут назад
Люди без комплексов. Но и без стыда и совести.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
MPEG-8 Полчаса назад
Адекватные наверное только буддийские монахи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

493688



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Этому уделяется очень мало внимания»: в США объяснили, почему вдруг стали так «пиарить» трансгендеров и смену пола
«Этому уделяется очень мало внимания»: в США объяснили, почему вдруг стали так...
Бабирусса: их клыки растут прямо в мозг и протыкают его
Бабирусса: их клыки растут прямо в мозг и протыкают его
Набирающие популярность в сообществах
Пивчики - делаются просто съедаются быстро!
Пивчики - делаются просто съедаются быстро!
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Российского хакера в США объявили в розыск, а он сжёг свой паспорт
Российского хакера в США объявили в розыск, а он сжёг свой паспорт
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Лучшая форма для забега

Лучшие демотиваторы
Введите пароль

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Израиль#факты#в мире#Юмор#сарказм#дети#деньги#школа
#история#СССР#Прикол#забавно#природа#США#ограбление#Россия
#животные#люди#интересно#палестина#кино#собака#шоу бизнес#фильм
Российского хакера в США объявили в розыск, а он сжёг свой паспорт Российского хакера в США объявили в розыск, а он сжёг свой паспорт Результаты вручения Шнобелевской премии 2023 года Результаты вручения Шнобелевской премии 2023 года Исправь моё фото: художник креативно и смешно прокачивает снимки своих подписчиков Исправь моё фото: художник креативно и смешно прокачивает снимки своих подписчиков Настоящие герои не носят плащи: история уборщика и повара дома престарелых Настоящие герои не носят плащи: история уборщика и повара дома престарелых В США посреди улицы открыли бар для бездомных и палатки для утех В США посреди улицы открыли бар для бездомных и палатки для утех 30 то ли гениальных, то ли глупых идей народных умельцев 30 то ли гениальных, то ли глупых идей народных умельцев

На что жалуетесь?

Вернуться