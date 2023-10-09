20+ самых необычных покупателей в американском супермаркете Walmart

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Мир полон странностей. Стоит только воспользоваться общественным транспортом или зайти в магазин, как тут же встретишь людей с необъяснимым поведением или внешним видом. И Walmart, крупнейшая в мире компания по объему выручки, не является исключением. Перед вами самые запоминающиеся посетители популярной сети супермаркетов.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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