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30 то ли гениальных, то ли глупых идей народных умельцев

30 то ли гениальных, то ли глупых идей народных умельцев

Автор:
03 октября 2023 09:05
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Юмор   быт   идея   люди   смекалка   умелец   
1796
31

Изобретательность человека не знает границ. Будь то ракетостроение или простое "сделай сам", творческий потенциал людей поистине поражает воображение. Разумеется, не все изобретения должны менять мир. Некоторые просто делают нашу жизнь немного проще, и это тоже нормально. Именно таким примерам и посвящена эта коллекция.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   быт   идея   люди   смекалка   умелец   
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4  комментария
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33k
Snork Snorkoff Час назад
Если что-то выглядит глупо, но это работает, значит не так уж это и глупо (с))

Микроволновка в розетке чтобы свет в ней загорался когда открываешь ночью и было видно письма
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1k
Yow Полчаса назад
Пульт теперь всегда на месте. А где ваза?..
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14k
sos1960sos 52 минуты назад
17. Мама сделала этот джугаад?! Чем вообще она занималась в ванной комнате вместе с морковкой?
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17k
Мистер Фикс Час назад
9. Ничего не будет.
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