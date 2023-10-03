30 то ли гениальных, то ли глупых идей народных умельцев

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Изобретательность человека не знает границ. Будь то ракетостроение или простое "сделай сам", творческий потенциал людей поистине поражает воображение. Разумеется, не все изобретения должны менять мир. Некоторые просто делают нашу жизнь немного проще, и это тоже нормально. Именно таким примерам и посвящена эта коллекция.
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14. "Кусочек ластика, который я вырезал по размеру переключателя стеклоподъемника, чтобы моя собака перестала случайно открывать окно"
20. "Моя жена сообщила арендодателю, что кондиционер стал слишком шумным. Он приехал на 2 минуты и сообщил, что все починил. Я вышел во двор и увидел это"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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