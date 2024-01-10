Американец застрял в вазе в новогоднюю ночь

Как прославиться в cети? Залезть в гигантскую вазу на вечеринке! Так и сделал житель Алабамы Коннор Паджетт. Взгляните на отчаянную борьбу парня за свободу.
Коннор из Бирмингема, штат Алабама, США, видимо, заскучал на вечеринке в Маунтин-Брук, когда ему пришла в голову идея забраться в большой цветочный горшок.
Бедняга оказался в ловушке, а друзья тут же поспешили дать ему дельные советы, как выбраться.
Коннору предлагают снять свитер, на что он отвечает: "Я делаю всё, что в моих силах! Чёрт побери!"
Кто-то бросает фразу: "Ты не сможешь выбраться".
Чтобы он чувствовал себя ещё более неловко, в популярной соцсети включили прямую трансляцию происходящего.
"На вечеринке в Маунтин-Брук мужчина застрял в вазе", - гласило первое сообщение.
"Повторяю, пьяный мужчина застрял в большой декоративной вазе на вечеринке в Маунтин-Брук. Подробности по мере их поступления".
Репортёр не унимался: "Сначала он смеялся, но теперь расстроен. Девушки пытаются его утешить. Поговаривают о попытке разбить вазу. Домовладелец отправил друга за молотком".
"Толпа закрывает обзор, но я слышу стук молотка и обеспокоенное ворчание пленника. Раздаётся треск, народ ликует. Он свободен! Ваза разбита, а наш герой выбирается из неё невредимым".
Как следует из трансляции, парень в конце концов освободился с помощью молотка и отвёртки.
Источник:
Вечеринка удалась!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Пусть бы там и оставался.
Его можно было бы за деньги показывать.