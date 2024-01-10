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Американец застрял в вазе в новогоднюю ночь

Американец застрял в вазе в новогоднюю ночь

Автор:
10 января 2024 08:54
Сообщество : Юмор
Метки: Вечеринка   США   Юмор   американец   ваза   инцидент   
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Как прославиться в cети? Залезть в гигантскую вазу на вечеринке! Так и сделал житель Алабамы Коннор Паджетт. Взгляните на отчаянную борьбу парня за свободу.

Коннор из Бирмингема, штат Алабама, США, видимо, заскучал на вечеринке в Маунтин-Брук, когда ему пришла в голову идея забраться в большой цветочный горшок.

Бедняга оказался в ловушке, а друзья тут же поспешили дать ему дельные советы, как выбраться.

Коннору предлагают снять свитер, на что он отвечает: "Я делаю всё, что в моих силах! Чёрт побери!"

Кто-то бросает фразу: "Ты не сможешь выбраться".

Чтобы он чувствовал себя ещё более неловко, в популярной соцсети включили прямую трансляцию происходящего.

"На вечеринке в Маунтин-Брук мужчина застрял в вазе", - гласило первое сообщение.

"Повторяю, пьяный мужчина застрял в большой декоративной вазе на вечеринке в Маунтин-Брук. Подробности по мере их поступления".

Репортёр не унимался: "Сначала он смеялся, но теперь расстроен. Девушки пытаются его утешить. Поговаривают о попытке разбить вазу. Домовладелец отправил друга за молотком".

"Толпа закрывает обзор, но я слышу стук молотка и обеспокоенное ворчание пленника. Раздаётся треск, народ ликует. Он свободен! Ваза разбита, а наш герой выбирается из неё невредимым".

Как следует из трансляции, парень в конце концов освободился с помощью молотка и отвёртки.

Вечеринка удалась!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вечеринка   США   Юмор   американец   ваза   инцидент   
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17  комментариев
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51k
Aleksandr 59 минут назад
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34k
Юрий 2 минуты назад
Был такой старый грузинский фильм...

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Остап_Бендер_Задунайский 23 минуты назад
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Остап_Бендер_Задунайский 23 минуты назад
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4k
Владимир Полчаса назад
вот что бывает,когда перепутал с ночной вазой
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4k
Харон 38 минут назад
А нахрена его вообще доставали?
Пусть бы там и оставался.
Его можно было бы за деньги показывать.
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17k
Сергей 57 минут назад
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50k
Элек Мек Час назад
Дайте ему метлу и повяжите косынку,Бабой Ягой будет.
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420
zu4ara Час назад
Нужно было ему ещё лампочку в рот вставить.
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3k
Алекс Час назад
Башкой надо было залезть)
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11k
Игорь 2 часа назад
зато прославился, все будут показывать на него пальцем и говорить -Это тот му дак, который застрял в горшке.....
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36k
Опаньки 2 часа назад
ну и оставили бы этого джина жить в этой лампе )))
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13k
Rus77 2 часа назад
Вазу жалко...
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6k
Евгений Д 2 часа назад
Толстожопый ?
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337
Денис Веселов 2 часа назад
Хорошо не наоборот)))))
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