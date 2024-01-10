Американец застрял в вазе в новогоднюю ночь

Коннор из Бирмингема, штат Алабама, США, видимо, заскучал на вечеринке в Маунтин-Брук, когда ему пришла в голову идея забраться в большой цветочный горшок.

Бедняга оказался в ловушке, а друзья тут же поспешили дать ему дельные советы, как выбраться.