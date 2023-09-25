Исправь моё фото: художник креативно и смешно прокачивает снимки своих подписчиков

Комиксист, художник и по совместительству фотошоп-юморист «Zinoink» однажды предложил свою помощь в исправлении фотографий обычным пользователям интернета и своим подписчикам. Однако те, кто хотел улучшить свои снимки, вдруг столкнулись с одной интересной особенностью — любые просьбы Zinoink, оказывается, воспринимает с толикой юмора. Комиксист настолько оригинален и непредсказуем, что его исправленные варианты фотографий заставляют фактически смеяться до слёз.





Волшебство нового уровня