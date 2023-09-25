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Исправь моё фото: художник креативно и смешно прокачивает снимки своих подписчиков

Исправь моё фото: художник креативно и смешно прокачивает снимки своих подписчиков

Автор:
25 сентября 2023 09:11
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   забавно   исправь фото   люди   пожелание   фотошоп   
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Фотошоп способен сделать шедевр почти из любого фото. Программа помогает исправить любые недостатки, убрать лишнее и добавить недостающее.

Комиксист, художник и по совместительству фотошоп-юморист «Zinoink» однажды предложил свою помощь в исправлении фотографий обычным пользователям интернета и своим подписчикам. Однако те, кто хотел улучшить свои снимки, вдруг столкнулись с одной интересной особенностью — любые просьбы Zinoink, оказывается, воспринимает с толикой юмора. Комиксист настолько оригинален и непредсказуем, что его исправленные варианты фотографий заставляют фактически смеяться до слёз.


Волшебство нового уровня

×
×


Идеально

Получившийся вариант снимка теперь выглядит как обложка современного модного журнала.


Крипоты немножко заказывали?


Стереотипней не придумаешь


Фото заиграло новыми красками


Тот самый момент, когда всё понятно сразу и без лишних слов


Фантазия дорисовала своё


Отличная причёска


Улыбочку, пожалуйста


Новый Джонсон

Просьба выполнена? Выполнена. Джонсон на месте? На месте.


Альтернативная реальность


Вот так поворот


О принцессах

Новый цвет кожи ей к лицу.


Путь к славе


А никто не делал уточнений


Главная бандитка


Царь, просто царь

Его котейшеству очень идёт царская корона.


Нееееет!

Через улучшенное фото чувствуется вся горечь и боль.


Всё просто

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Метки: Юмор   забавно   исправь фото   люди   пожелание   фотошоп   
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Пластичный Дятел 55 минут назад
Унылое импортозамещение.
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