Исправь моё фото: художник креативно и смешно прокачивает снимки своих подписчиков

Фотошоп способен сделать шедевр почти из любого фото. Программа помогает исправить любые недостатки, убрать лишнее и добавить недостающее.
Комиксист, художник и по совместительству фотошоп-юморист «Zinoink» однажды предложил свою помощь в исправлении фотографий обычным пользователям интернета и своим подписчикам. Однако те, кто хотел улучшить свои снимки, вдруг столкнулись с одной интересной особенностью — любые просьбы Zinoink, оказывается, воспринимает с толикой юмора. Комиксист настолько оригинален и непредсказуем, что его исправленные варианты фотографий заставляют фактически смеяться до слёз.
Волшебство нового уровня
Идеально
Получившийся вариант снимка теперь выглядит как обложка современного модного журнала.
Крипоты немножко заказывали?
Стереотипней не придумаешь
Фото заиграло новыми красками
Тот самый момент, когда всё понятно сразу и без лишних слов
Фантазия дорисовала своё
Отличная причёска
Улыбочку, пожалуйста
Новый Джонсон
Просьба выполнена? Выполнена. Джонсон на месте? На месте.
Альтернативная реальность
Вот так поворот
О принцессах
Новый цвет кожи ей к лицу.
Путь к славе
А никто не делал уточнений
Главная бандитка
Царь, просто царь
Его котейшеству очень идёт царская корона.
Нееееет!
Через улучшенное фото чувствуется вся горечь и боль.
Всё просто
Источник:
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