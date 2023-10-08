«Помощь в организации смерти с медицинским сопровождением»: в Канаде предложили эвтаназию как решение любых проблем

И предложили сделать эту операцию олимпийской чемпионке.
В 2016 году власти Канады распространили закон об эвтаназии на неизлечимо больных людей.
В 2021-м, расширило список заболеваний. Теперь «уйти из жизни» можно на основании депрессии, биполярного расстройства личности и шизофрении.
Вместо того, чтобы держать этих граждан «в дурке», власти предлагают им отправиться на тот свет и не создавать никому проблем.
В 2021 году 10 064 человека в Канаде умерли в результате применения эвтаназии, что составляет около 3,3 процента летальных исходов в стране - по сравнению с 4,5 процента в Нидерландах и 2,4 процента в Бельгии, где эвтаназия легальна с 2002 года.
В продолжающейся полемике вокруг предложения ветеранам помощи в смерти появилось новое поразительное событие. Парализованная капрал в отставке шокировала членов парламента в Оттаве, когда рассказала, что сотрудник Министерства по делам ветеранов предложил ей помощь в организации смерти с медицинским сопровождением. Инцидент произошел с отставным капралом и паралимпийцем Кристианой Гаучиера.
Вчера она дала показания о том, что Министерство по делам ветеранов предложило ей в письменном виде возможность умереть с медицинской помощью. Даже, по ее словам, предложили предоставить оборудование. Теперь же Гаучиер рассказала, что уже 5 лет борется за установку пандуса для инвалидной коляски. На слушаниях в комитете она рассказала о письме, полученном от департамента.
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<<Программа «Т-4» (нем. Aktion T4; нем. Aktion Tiergartenstraße 4, «Операция Тиргартенштрассе, 4»), также Операция «Т-4» евгеническая программа немецких национал-социалистов по стерилизации, а в дальнейшем и физическому уничтожению людей с психическими расстройствами, умственно отсталых и наследственно отягощённых больных. Впоследствии в круг лиц, подвергавшихся уничтожению, были включены нетрудоспособные лица (инвалиды, а также болеющие свыше 5 лет). Сначала уничтожались только дети до трёх лет, затем все возрастные группы.>>
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<<Пропаганда убийства неполноценных людей в нацистской Германии, на постере: “Этот больной за время жизни обходится народу в 60 000 рейхсмарок. Гражданин это и твои деньги!>>