«Помощь в организации смерти с медицинским сопровождением»: в Канаде предложили эвтаназию как решение любых проблем

Вместо того, чтобы держать этих граждан «в дурке», власти предлагают им отправиться на тот свет и не создавать никому проблем.

В 2021 году 10 064 человека в Канаде умерли в результате применения эвтаназии, что составляет около 3,3 процента летальных исходов в стране - по сравнению с 4,5 процента в Нидерландах и 2,4 процента в Бельгии, где эвтаназия легальна с 2002 года.