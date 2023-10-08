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«Помощь в организации смерти с медицинским сопровождением»: в Канаде предложили эвтаназию как решение любых проблем

«Помощь в организации смерти с медицинским сопровождением»: в Канаде предложили эвтаназию как решение любых проблем

Автор:
08 октября 2023 16:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Канада   заболевания   парламент   чемпионка   шизофрения   эвтаназия   
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И предложили сделать эту операцию олимпийской чемпионке.

В 2016 году власти Канады распространили закон об эвтаназии на неизлечимо больных людей.

В 2021-м, расширило список заболеваний. Теперь «уйти из жизни» можно на основании депрессии, биполярного расстройства личности и шизофрении.

Вместо того, чтобы держать этих граждан «в дурке», власти предлагают им отправиться на тот свет и не создавать никому проблем.

В 2021 году 10 064 человека в Канаде умерли в результате применения эвтаназии, что составляет около 3,3 процента летальных исходов в стране - по сравнению с 4,5 процента в Нидерландах и 2,4 процента в Бельгии, где эвтаназия легальна с 2002 года.

В продолжающейся полемике вокруг предложения ветеранам помощи в смерти появилось новое поразительное событие. Парализованная капрал в отставке шокировала членов парламента в Оттаве, когда рассказала, что сотрудник Министерства по делам ветеранов предложил ей помощь в организации смерти с медицинским сопровождением. Инцидент произошел с отставным капралом и паралимпийцем Кристианой Гаучиера.

Вчера она дала показания о том, что Министерство по делам ветеранов предложило ей в письменном виде возможность умереть с медицинской помощью. Даже, по ее словам, предложили предоставить оборудование. Теперь же Гаучиер рассказала, что уже 5 лет борется за установку пандуса для инвалидной коляски. На слушаниях в комитете она рассказала о письме, полученном от департамента.

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Метки: Канада   заболевания   парламент   чемпионка   шизофрения   эвтаназия   
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7  комментариев
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18k
Shtoppi 58 минут назад
не далеко от своих нацистских кумиров ушли.
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<<Программа «Т-4» (нем. Aktion T4; нем. Aktion Tiergartenstraße 4, «Операция Тиргартенштрассе, 4»), также Операция «Т-4» евгеническая программа немецких национал-социалистов по стерилизации, а в дальнейшем и физическому уничтожению людей с психическими расстройствами, умственно отсталых и наследственно отягощённых больных. Впоследствии в круг лиц, подвергавшихся уничтожению, были включены нетрудоспособные лица (инвалиды, а также болеющие свыше 5 лет). Сначала уничтожались только дети до трёх лет, затем все возрастные группы.>>
-----------
<<Пропаганда убийства неполноценных людей в нацистской Германии, на постере: “Этот больной за время жизни обходится народу в 60 000 рейхсмарок. Гражданин это и твои деньги!>>
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521
Mauhur 3 минуты назад
Не надо им мешать. Чем быстрее вся эта фашистская нечисть исчезнет , тем лучше будет для всего мира.
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19k
Robin Hood Полчаса назад
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10k
Борис Карабанов 48 минут назад
Главное, не перепутать. Если человек хочет уйти из жизни где-нибудь у нас, стоя на окне многоэтажки и отпихиваясь от сотрудников МЧС, то, как мы все знаем, надо написать "Не мешайте уже ей/ему сдохнуть! Всё равно потом исполнит задуманное". Если же это ТАМ, и облечено неким официальным статусом, то это "Фашизм и узаконенный геноцид".
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6k
livaneth 49 минут назад
"Предложили предоставить оборудование". Гильотину?
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10k
insaider 51 минуту назад
Лучше бы в первую очередь, всю эту нацистско-русофобскую мразь усыпили!
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921
idhr 52 минуты назад
мультсериал футурама, там была будка самоубийств ... канадцы уже близки ...
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