Канадский депутат помочился в прямом эфире

Канадский депутат Уильям Эймос заявил, что «временно отойдет от работы, чтобы получить помощь» после неприятного инцидента на дистанционном заседании с коллегами по Палате Общин. Как сообщается, эймос помочился в кофейную чашку в разгар совещания на глазах у других депутатов.

Для Эймоса это уже второй подобный инцидент за последние месяцы. В апреле он уже появлялся голым на виртуальном совещании в Zoom, и вот - новый звоночек. Впрочем, Эймос настаивает, что оба инцидента были случайными, и что он «глубоко смущен».

«Хотя это было случайным и происходило вне взглядов широкой публики, это было совершенно неприемлемо, и я искренне прошу прощения, - Заявил Эймос. - Я временно откажусь от своей роли парламентского секретаря и от обязанностей в комитете, чтобы иметь возможность обратиться за помощью». Видеозаписи инцидента с мочеиспусканием не появилось.

45-летний семьянин, отец двоих детей не уточнил, какую помощь он планирует получить и на какое время отстранится от парламентских обязанностей.