Канадский депутат помочился в прямом эфире

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У канадского парламентария Уильяма Эймоса не складывается работа на дистанционных совещаниях. Несколько недель назад он случайно появился на правительственном совещании в Zoom в чем мать родила, а недавно его засекли справляющим естественную нужду во время встречи с представителями Палаты общин. Это стало последней каплей - неловкий плитик сообщил, что, как честный человек, должен на время отойти от общественнлй деятельности.
Канадский депутат Уильям Эймос заявил, что «временно отойдет от работы, чтобы получить помощь» после неприятного инцидента на дистанционном заседании с коллегами по Палате Общин. Как сообщается, эймос помочился в кофейную чашку в разгар совещания на глазах у других депутатов.
Для Эймоса это уже второй подобный инцидент за последние месяцы. В апреле он уже появлялся голым на виртуальном совещании в Zoom, и вот - новый звоночек. Впрочем, Эймос настаивает, что оба инцидента были случайными, и что он «глубоко смущен».
«Хотя это было случайным и происходило вне взглядов широкой публики, это было совершенно неприемлемо, и я искренне прошу прощения, - Заявил Эймос. - Я временно откажусь от своей роли парламентского секретаря и от обязанностей в комитете, чтобы иметь возможность обратиться за помощью». Видеозаписи инцидента с мочеиспусканием не появилось.
45-летний семьянин, отец двоих детей не уточнил, какую помощь он планирует получить и на какое время отстранится от парламентских обязанностей.
Для Эймоса это уже второй подобный инцидент за последние месяцы. В апреле он уже появлялся голым на виртуальном совещании в Zoom, и вот - новый звоночек. Впрочем, Эймос настаивает, что оба инцидента были случайными, и что он «глубоко смущен».
«Хотя это было случайным и происходило вне взглядов широкой публики, это было совершенно неприемлемо, и я искренне прошу прощения, - Заявил Эймос. - Я временно откажусь от своей роли парламентского секретаря и от обязанностей в комитете, чтобы иметь возможность обратиться за помощью». Видеозаписи инцидента с мочеиспусканием не появилось.
45-летний семьянин, отец двоих детей не уточнил, какую помощь он планирует получить и на какое время отстранится от парламентских обязанностей.
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Амос является членом Либеральной партии премьер-министра Джастина Трюдо, и его второй скандальный инцидент наверняка не порадовал канадского лидера, которому и так приходится непросто.
Два канадских репортера - Кристофер Нарди и Бернард Дрейнвилл - подтвердили в твиттере, что Эймос мочился в чашку, хотя никаких снимков экрана или видео им предъявить не удалось.
В апрле у Эймоса случился похожий инцидент вовремя совещания в Zoom, когда появился в кадре полностью обнаженным во время виртуального заседания Палаты Общин. Скриншот неловкого момента быстро разлетелся по Интернету. «Видеотрансляция случайно включилась, когда я переодевался в рабочую одежду после пробежки, - объяснил тогда Эймос. - Я искренне приношу извинения своим коллегам в Палате общин за эту непреднамеренную ситуацию. Это была случайная ошибка, и этого больше не повторится».
Два канадских репортера - Кристофер Нарди и Бернард Дрейнвилл - подтвердили в твиттере, что Эймос мочился в чашку, хотя никаких снимков экрана или видео им предъявить не удалось.
В апрле у Эймоса случился похожий инцидент вовремя совещания в Zoom, когда появился в кадре полностью обнаженным во время виртуального заседания Палаты Общин. Скриншот неловкого момента быстро разлетелся по Интернету. «Видеотрансляция случайно включилась, когда я переодевался в рабочую одежду после пробежки, - объяснил тогда Эймос. - Я искренне приношу извинения своим коллегам в Палате общин за эту непреднамеренную ситуацию. Это была случайная ошибка, и этого больше не повторится».
Эймос, который занимает должность парламентского секретаря министра промышленности Франсуа-Филиппа Шампани, представляет в парламенте город Понтиак, Квебек, с 2015 года. Он является членом Либеральной партии премьер-министра Джастина Трюдо. После инцидента избиратели в социальных сетях массово призывают его уйти в отставку.
"Вы мерзкий извращенец. Вам нужно УЙТИ. У вас нет права представлять кого-либо в Канаде", - написал один пользователь твиттера. «Не может быть никаких извинений за мочеиспускание во время официальной встречи. Ты идиот. Просто и понятно", - написал другой. Пользователь твиттера под ником @WeAreCanProud, у которого 20 000 подписчиков, провел у себя на странице опрос о том, должен ли Эймос уйти в отставку. В опросе был подан 181 голос, и 91,2% сказали, что должен.
"Вы мерзкий извращенец. Вам нужно УЙТИ. У вас нет права представлять кого-либо в Канаде", - написал один пользователь твиттера. «Не может быть никаких извинений за мочеиспускание во время официальной встречи. Ты идиот. Просто и понятно", - написал другой. Пользователь твиттера под ником @WeAreCanProud, у которого 20 000 подписчиков, провел у себя на странице опрос о том, должен ли Эймос уйти в отставку. В опросе был подан 181 голос, и 91,2% сказали, что должен.
Непроизвольные забавные и дурацкие ляпы стали обычным явлением в официальном мире, который во время пандемии стал виртуальным. На прошлой неделе сотрудник одного из членов кабинета министров Джо Байдена - министра внутренних дел Деб Хааланд - прополз позади своего шефа во время ее телеинтервью в прямом эфире. В феврале техасский адвокат Рон Понтон оставил включенным во время совещания "кошачий фильтр" и превратился в кошку, а в марте жена лидера Южной Африки Ксолиле Ндеву случайно вошла в кадр полностью обнаженной во время парламентского собрания в Zoom.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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