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Канадский депутат помочился в прямом эфире

Канадский депутат помочился в прямом эфире (5 фото)

Автор:
30 мая 2021 09:16
Сообщество : Истории
Метки: Канада   депутат парламента   дистант   история   неловкость   парламент   прямой эфир   странные люди   
135
5
У канадского парламентария Уильяма Эймоса не складывается работа на дистанционных совещаниях. Несколько недель назад он случайно появился на правительственном совещании в Zoom в чем мать родила, а недавно его засекли справляющим естественную нужду во время встречи с представителями Палаты общин. Это стало последней каплей - неловкий плитик сообщил, что, как честный человек, должен на время отойти от общественнлй деятельности.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Канада   депутат парламента   дистант   история   неловкость   парламент   прямой эфир   странные люди   
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4  комментария
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10k
paranoid 10 минут назад
Я так понимаю вопрос нахрена он вообще мочится в чашку никого больше не озадачил?
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кира 9 минут назад
И эти уроды издают законы, руководят государствами!!??? Не удивительно, что мир превращается в сумасшедший дом!
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1k
Ясный Пень 11 минут назад
Каков премьер - такие и депутаты .
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