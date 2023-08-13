В Канаде запретили трансгендеру делать эвтаназию

На все заверения Лоис, что дальше он так жить не может, они лишь отмахивались и говорили, что нужно продолжить принимать гормональные таблетки и искренне верить в то, что он теперь женщина. Причем сама псевдо-мамад утверждает, что помощи от врачей нет, только одни разговоры и 14 лет назад он совершил колоссальную ошибку, исправить которую сейчас может только эвтаназия. Сейчас Лоис 35 лет и он активно выступает против подобных операций по смене пола.





Согласно недавнему исследованию, проведенному Университетом Флориды, большинство людей, прошедших медицинское изменение пола, страдают от боли и дискомфорта после вагинопластики.

Боль во время полового акта и проблемы с мочевым пузырем также являются обычным явлением.



