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В Канаде запретили трансгендеру делать эвтаназию

В Канаде запретили трансгендеру делать эвтаназию

Автор:
13 августа 2023 08:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: transgender   Канада   врачи   операция   смена пола   эвтаназия   
1392
3

Вот отрезал ты себе писюн, теперь живи с этим и мучайся, ибо нефиг!

Короче, история такая жил себе мужик в Канаде, но в 2009 году решил, что ни фига он не мужик, а сексапильная красотка Лоис Кардинал. Сказано - сделано, флаг тебе в... руки Лоис. Врачи оперативно сменили ему пол и тут начался сущий ад. Оказалось, что хирургически созданное влагалище - это больно, половой акт не приносил ему никакой радости, плюс еще и начались проблемы с мочеиспусканием.


Муки раскаянья в совокупности с ужасными болями побудили бывшего мужика подать заявку на эвтаназию. Но врачи, обычно легко дающие разрешение на медикаментозный уход из жизни, в этот раз очканули и отказали.


На все заверения Лоис, что дальше он так жить не может, они лишь отмахивались и говорили, что нужно продолжить принимать гормональные таблетки и искренне верить в то, что он теперь женщина. Причем сама псевдо-мамад утверждает, что помощи от врачей нет, только одни разговоры и 14 лет назад он совершил колоссальную ошибку, исправить которую сейчас может только эвтаназия. Сейчас Лоис 35 лет и он активно выступает против подобных операций по смене пола.


Согласно недавнему исследованию, проведенному Университетом Флориды, большинство людей, прошедших медицинское изменение пола, страдают от боли и дискомфорта после вагинопластики.

Боль во время полового акта и проблемы с мочевым пузырем также являются обычным явлением.



«Трансгендерная женщина Лоис Кардинал хочет эвтаназии в связи с ужасной болью и глубоким раскаянием из–за проделанного хирургического вмешательства. Трансгендерная женщина из коренных народов раскритиковала систему здравоохранения Канады за то, что та отклонила ее просьбу. Канадское право на эвтаназию очень либерально, но врач отказался, заявив, что остаются варианты лечения. Но закон не требует, чтобы те, кто хочет умереть, получали доступ к такой помощи.
Лоис Кардинал считает, что просьба об эвтаназии была отклонена из политических и культурных соображений, связанных со спорным вопросом гендерной идеологии: врачей больше интересует, какие местоимения она использует, чем то, как облегчить ее боль».


Ну, как говорится, за что боролась с тем и живи.

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Метки: transgender   Канада   врачи   операция   смена пола   эвтаназия   
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17  комментариев
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855k
А.Берестенко Час назад
Бл***, и яйца по утрам не почесать!
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3k
Pill 3 минуты назад
Мучайся, п@др
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11k
Властелин 7 минут назад
Есть не мало бытовых способов отойти безболезненно. А вот врачи подумали что не стоит терять подопытного.
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15k
Alex 21 минуту назад
Оно решило все проблемы. Для начала - оно не будет размножаться. Остальное - пусть теперь живет. И радуется.
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6k
sumrаknn 21 минуту назад
есть решение , выход для отрезающих ***.
о слушать исключительно тем кто 30+ и у кого устойчивая психика
Ссылка youtu.be
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53
AndrushaVictorovich Полчаса назад
Теперь пусть вешается
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6k
hhwost 45 минут назад
скорее всего, "врачи" его (или её? или как будет"оно" в родительном падеже?) не предупреждали о проблемах после операции. зачем, вдруг оно передумает, мимо денег пролетим?
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5k
Горожанин 59 минут назад
Проблемы сумасшедшего либерального мира.
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21k
Corvus Corax Час назад
Мля... 14 лет страданий... а кто мешал повеситься, утопиться, застрелиться, нажраться таблеток, да просто передоз какого-нить там героина?
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