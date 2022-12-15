"Я не хочу умирать, но я бедный": в Канаде одобрили эвтаназию пожаловавшемуся на нехватку денег

Мужчина удивлен: почему, согласие на эвтаназию власти дают с полпинка, а чтобы изменить качество жизни человека, им не хватит и вечности?
65-летнему Лесу Лэндри - канадскому пенсионеру и инвалиду - без вопросов одобрили решение об эвтаназии. Между тем, мужчина не безнадёжно болен, он просто беден, и после оплаты медицинских счетов, у него почти не остается средств на жизнь.
Раньше Лес был водителем большегрузного автомобиля, и зарабатывал до 85 тысяч долларов в год. 15 лет назад ему пришлось удалить грыжу, после лечения и осложнений, связанных с ним, канадец перенёс три мини-инсульта и эпилепсию, после чего мужчину лишили водительских прав.
До 65 лет он, как инвалид, получал около 1680 долларов в месяц, также государство оплачивало ему пособие на собаку-поводыря, медицинский транспорт и специальное питание, однако по достижению этого возраста Леса перевели на другой льготный план для пожилых людей.
В результате у Лэндри нет соцпособий и пенсионных добавок, его также лишили служебной собаки-поводыря и квартиры, предоставленной по инвалидности. И сейчас после оплаты медицинских счетов пенсионер вынужден жить в фургоне за 120 долларов в месяц - это единственное жилье, которое он может себе позволить после оплаты медсчетов и еды.
«Я не хочу умирать, но, если бедность приводит человека в инвалидное кресло и практически делает его бездомным, то каким может быть его решение? Я не хочу остаться без жилья. Я не хочу в конечном итоге жить в фургоне » — поясняетЛэндри.
Он не против эвтаназии, но критикует власти Канады за слишком простой доступ к этой процедуре. "Почему на оказание помощи, убивающей нас, уходит 20 месяцев, а на попытки улучшить наши социальные условия — целая вечность?" - удивляется он.
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На Западе, вследствие конкуренции с СССР и системой социализма, сложилась система с очень высокими социальными стандартами. Когда СССР и социалистические конкуренты исчезли, поддерживать высокий уровень жизни уже нет необходимости а общий кризис капитализма требует сокращения непроизводительных расходов. Но снижать социальные расходы "решением правительства" - это спровоцировать революцию.
В наше время как раз страны Запада ближе всего к свершению социалистической/коммунистической революции из-за очень сильного промышленного развития и политической активности масс.
Именно из-за этого власти инициируют всякие ЛГБТ-поддержку, поддержку однополых браков, эвтаназии и прочая хрень: уменьшить базу социального распределения. Всячески поддерживается бесплодная "борьба ради борьбы", рез реального социального результата. А уровень производства они и так смогут поддерживать, внедряя автоматизацию и вынося производство в страны третьего мира.
Кстати, это факт косвенно доказывает вполне себе осуществимость коммунизма: при современном уровне развития производственных отношений на западе они вполне могут обойтись без большинства народонаселения не снижая производства. Но тогда капиталисты потеряют власть, то есть механизм влияния и способы проведения выгодных себе решений для меньшинства за счёт большинства.
Просто капитализм.
Владимир Владимирович, пожалуйста, я не хочу умирать )))