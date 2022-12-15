"Я не хочу умирать, но я бедный": в Канаде одобрили эвтаназию пожаловавшемуся на нехватку денег

«Я не хочу умирать, но, если бедность приводит человека в инвалидное кресло и практически делает его бездомным, то каким может быть его решение? Я не хочу остаться без жилья. Я не хочу в конечном итоге жить в фургоне » — поясняетЛэндри.





Он не против эвтаназии, но критикует власти Канады за слишком простой доступ к этой процедуре. "Почему на оказание помощи, убивающей нас, уходит 20 месяцев, а на попытки улучшить наши социальные условия — целая вечность?" - удивляется он.