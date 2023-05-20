<<Треть канадцев уверена, что бездомным нужно помочь эвтаназией>>

Тут на днях в Канаде провели опрос общественного мнения по поводу того, устраивает ли канадцев программа MAID (медицинская помощь для ухода из жизни).
Если кратко, то 73% всё устраивает, но есть несколько дельных предложений со стороны обывателей. Так, 27 % уверены, что они были бы не против упрощения доступа к программе людям, единственным недугом которых была бедность. 28% назвали “бездомность” подходящим критерием для получения эвтаназии.
Еще 20% считают, что доступ к MAID должны получать кто угодно без всяких критериев отбора. Другими словами, пятая часть респондентов согласилась с мнением “медицинская помощь при смерти должна быть разрешена всегда, независимо от того, кто ее запрашивает”.
Буквально год назад опрос, проведенный Институтом Ангуса Рейда показал, что программу эвтаназии поддерживали 61% канадцев.
Источник:
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В Канаде?
Там же все живут припеваючи или шо?
...цивилизованный Новый Свет, куле)
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вы спросите почему только треть? да потому что остальные две трети, как раз и есть те самые бездомные.