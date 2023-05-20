<<Треть канадцев уверена, что бездомным нужно помочь эвтаназией>>

Еще 20% считают, что доступ к MAID должны получать кто угодно без всяких критериев отбора. Другими словами, пятая часть респондентов согласилась с мнением “медицинская помощь при смерти должна быть разрешена всегда, независимо от того, кто ее запрашивает”.

Буквально год назад опрос, проведенный Институтом Ангуса Рейда показал, что программу эвтаназии поддерживали 61% канадцев.