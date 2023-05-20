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Треть канадцев уверена, что бездомным нужно помочь эвтаназией

Треть канадцев уверена, что бездомным нужно помочь эвтаназией

Автор:
20 мая 2023 10:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: MAID   Канада   бедность   бездомные   опрос   эвтаназия   
1527
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Тут на днях в Канаде провели опрос общественного мнения по поводу того, устраивает ли канадцев программа MAID (медицинская помощь для ухода из жизни).

Если кратко, то 73% всё устраивает, но есть несколько дельных предложений со стороны обывателей. Так, 27 % уверены, что они были бы не против упрощения доступа к программе людям, единственным недугом которых была бедность. 28% назвали “бездомность” подходящим критерием для получения эвтаназии.


Еще 20% считают, что доступ к MAID должны получать кто угодно без всяких критериев отбора. Другими словами, пятая часть респондентов согласилась с мнением “медицинская помощь при смерти должна быть разрешена всегда, независимо от того, кто ее запрашивает”.


Буквально год назад опрос, проведенный Институтом Ангуса Рейда показал, что программу эвтаназии поддерживали 61% канадцев.

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Метки: MAID   Канада   бедность   бездомные   опрос   эвтаназия   
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10  комментариев
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12k
GROMOZEKA 2 часа назад
Бездомные?
В Канаде?
Там же все живут припеваючи или шо?
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6k
Бу 12 минут назад
Жуть
...цивилизованный Новый Свет, куле)
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12k
Shtoppi 19 минут назад
<<Треть канадцев уверена, что бездомным нужно помочь эвтаназией>>
----------
вы спросите почему только треть? да потому что остальные две трети, как раз и есть те самые бездомные.
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7k
perekrestok Полчаса назад
Несколько раз когда был в больнице попадал в от деление где лежать очень пожилые люди, которые плохо соображают, нуждаются в медицинской помощи и которых уже не вылечат. И таких вот много. Если у них единственная перспектива дожить кое как до смерти то наверное есть смысл подумать - чего стоит такая жизнь?
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33k
Max Z Shtirlic Час назад
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4k
Vasiliy 2 часа назад
Наконец-то правильное решение! Только у них ошибка в слове "расстрел", и не бездомных, а правящего класса капиталистов
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