15 персонажей из компьютерных игр, прототипы которых существуют в реальности

Ниже вы можете увидеть людей, которые подарили свою внешность небезызвестным компьютерным персонажам.
Иногда разработчики компьютерных игр предпочитают рисовать своих героев не с нуля, а заимствуя уже готовый шаблон внешности у реально существующих людей. Источниками вдохновения и моделями, как правило, становятся известные люди (но далеко не всегда). Благодаря этому трюку мы имеем возможность побывать в теле Нормана Ридуса или, например, Кевина Спейси и даже Рами Малека. Кто откажется от такого увлекательного путешествия?
Создание внешности персонажей компьютерных игр с реального человека называется фотограмметрией. Эта техника позволяет скопировать облик, звучание и даже движения актёра и перенести их в выдуманный игровой мир. Современные возможности игровой индустрии позволяют переживать игрокам более реалистичный и погружающий опыт. Разве не здорово?
Марк Вандерлоо — капитан Шепард (Mass Effect)
Норман Ридус — Сэм (Death Stranding)
Анна Молева — Элизабет (BioShock Infinite)
Прототипом для прекрасной Элизабет, которая с младенчества была заключена в башне, стала известная российская косплеерша. После успеха в проекте «BioShock Infinite» Анна не бросила любимое дело всей жизни. Вполне возможно, что мы сможем увидеть её и в других игровых проектах.
Майкл Мэндо — Ваас Монтенегро (Far Cry 3)
Владимир Машков — Нико Беллик (Grand Theft Auto IV)
Образ Нико был срисован с киногероя — сербского киллера Саши, которого сыграл Машков в фильме «В тылу врага».
Иллка Вилли — Алан Уэйк (Alan Wake)
Дэвид Бэйтсон — Агент 47 (Hitman)
Актёр театра и кино из Южной Африки. Дэвид не только подарил свою внешность известному компьютерному киллеру, но и свой голос.
Вэлори Керри — Кара (Detroit: Become Human)
Кстати, в игре «Detroit: Become Human» почти все персонажи срисованы с реальных людей, а не только героиня Кара.
Грейс Забриски — ведьма Элиза Ворес (The Quarry)
Аналогичный приём использован и в хоррор-игре «The Quarry». Сегодня игровые студии активно прибегают к заимствованию внешности известных людей при создании своих персонажей. Во-первых, это сразу же поднимает проекту рейтинг, а во-вторых, увеличивает его продажи. Хитро, хитро.
Камилла Анна Ладдингтон — Лара Крофт (Tomb Raider)
Жан Рено — Жак Бланк (Onimusha 3: Demon Siege)
Кевин Спейси — Джонатан Айронс (Call of Duty: Advanced Warfare)
Рами Малек — Джошуа Вашингтон (Until Dawn)
Эллиот Пейдж — Джоди Холмс (Beyond: Two Souls)
Нолан Норт — Дезмонд Майлс (Assassin’s Creed)
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