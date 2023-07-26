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15 персонажей из компьютерных игр, прототипы которых существуют в реальности

15 персонажей из компьютерных игр, прототипы которых существуют в реальности

Автор:
26 июля 2023 09:32
Сообщество : Игромир
Метки: геймер   игра   компьютерная игра   люди   персонаж   реальность   фото   
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Ниже вы можете увидеть людей, которые подарили свою внешность небезызвестным компьютерным персонажам.

Иногда разработчики компьютерных игр предпочитают рисовать своих героев не с нуля, а заимствуя уже готовый шаблон внешности у реально существующих людей. Источниками вдохновения и моделями, как правило, становятся известные люди (но далеко не всегда). Благодаря этому трюку мы имеем возможность побывать в теле Нормана Ридуса или, например, Кевина Спейси и даже Рами Малека. Кто откажется от такого увлекательного путешествия?


Создание внешности персонажей компьютерных игр с реального человека называется фотограмметрией. Эта техника позволяет скопировать облик, звучание и даже движения актёра и перенести их в выдуманный игровой мир. Современные возможности игровой индустрии позволяют переживать игрокам более реалистичный и погружающий опыт. Разве не здорово?

Марк Вандерлоо — капитан Шепард (Mass Effect)

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Норман Ридус — Сэм (Death Stranding)


Анна Молева — Элизабет (BioShock Infinite)


Прототипом для прекрасной Элизабет, которая с младенчества была заключена в башне, стала известная российская косплеерша. После успеха в проекте «BioShock Infinite» Анна не бросила любимое дело всей жизни. Вполне возможно, что мы сможем увидеть её и в других игровых проектах.


Майкл Мэндо — Ваас Монтенегро (Far Cry 3)


Владимир Машков — Нико Беллик (Grand Theft Auto IV)

Образ Нико был срисован с киногероя — сербского киллера Саши, которого сыграл Машков в фильме «В тылу врага».


Иллка Вилли — Алан Уэйк (Alan Wake)

Дэвид Бэйтсон — Агент 47 (Hitman)

Актёр театра и кино из Южной Африки. Дэвид не только подарил свою внешность известному компьютерному киллеру, но и свой голос.


Вэлори Керри — Кара (Detroit: Become Human)

Кстати, в игре «Detroit: Become Human» почти все персонажи срисованы с реальных людей, а не только героиня Кара.


Грейс Забриски — ведьма Элиза Ворес (The Quarry)

Аналогичный приём использован и в хоррор-игре «The Quarry». Сегодня игровые студии активно прибегают к заимствованию внешности известных людей при создании своих персонажей. Во-первых, это сразу же поднимает проекту рейтинг, а во-вторых, увеличивает его продажи. Хитро, хитро.


Камилла Анна Ладдингтон — Лара Крофт (Tomb Raider)

Жан Рено — Жак Бланк (Onimusha 3: Demon Siege)

Кевин Спейси — Джонатан Айронс (Call of Duty: Advanced Warfare)

Рами Малек — Джошуа Вашингтон (Until Dawn)

Эллиот Пейдж — Джоди Холмс (Beyond: Two Souls)

Нолан Норт — Дезмонд Майлс (Assassin’s Creed)

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Метки: геймер   игра   компьютерная игра   люди   персонаж   реальность   фото   
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1  комментарий
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kca-opa 54 минуты назад
Акуеть, не стал разглядывать всех, ибо в эти хрени и не играл, но рыжая с зелёными глазами прототип брюнетки, ну пусть крашеной, с голубыми глазами, а, точно, прям в цветных линзах самое то с пушками бегать и врагов убивать, высосать из 21-го пальца топик это надо уметь
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