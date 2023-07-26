15 персонажей из компьютерных игр, прототипы которых существуют в реальности

Иногда разработчики компьютерных игр предпочитают рисовать своих героев не с нуля, а заимствуя уже готовый шаблон внешности у реально существующих людей. Источниками вдохновения и моделями, как правило, становятся известные люди (но далеко не всегда). Благодаря этому трюку мы имеем возможность побывать в теле Нормана Ридуса или, например, Кевина Спейси и даже Рами Малека. Кто откажется от такого увлекательного путешествия?

Создание внешности персонажей компьютерных игр с реального человека называется фотограмметрией. Эта техника позволяет скопировать облик, звучание и даже движения актёра и перенести их в выдуманный игровой мир. Современные возможности игровой индустрии позволяют переживать игрокам более реалистичный и погружающий опыт. Разве не здорово?

Марк Вандерлоо — капитан Шепард (Mass Effect)