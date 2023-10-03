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Непростые 90-е: пост с атмосферными фотографиями того времени

Непростые 90-е: пост с атмосферными фотографиями того времени

Автор:
03 октября 2023 22:42
Сообщество : Жить в России
Метки: 90-е   Хроника   девушки   лихие 90   ностальгия   снимки   фото   
1686
19

Эх, время было неоднозначное. Перед вами снимки из частных архивов, которые лучше всяких слов передают дух российских 90-х.

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Метки: 90-е   Хроника   девушки   лихие 90   ностальгия   снимки   фото   
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5  комментариев
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6k
VL Час назад
Одна дура назвала эти годы святыми...
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648
MidMaster 44 минуты назад
Перец не спас Полароид
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6k
Трям 58 минут назад
Комментарий к фото
Красиво!!!!!
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34k
albedo Час назад
Вспомнилось
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Richard

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