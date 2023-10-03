Непростые 90-е: пост с атмосферными фотографиями того времени

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Эх, время было неоднозначное. Перед вами снимки из частных архивов, которые лучше всяких слов передают дух российских 90-х.
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14. Оружие, конфискованное у пассажиров, Международный аэропорт Домодедово, Москва, 1991 год
15. Парень проходит финальный уровень в игре «Super Mario Bros» на приставке «Dendy Junior 8bit», 1997-й год
16. Граждане меняют доллары на рубли в одном из местных банков в черный вторник 22 сентября, когда за день доллар вырос сразу на 35,5 рублей, Москва, 1992 год
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