12 актёров, которые для роли изменились до неузнаваемости

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Многие думают, что актеры легко перевоплощаются для роли, благодаря гримёрам и спецэффектам. Но это не совсем так, ведь есть персонажи, для превращения в которых нужен недюжинный талант и долгая подготовка. В этом посте вы увидите привлекательных актёров, которые так изменились для роли, что сразу и не узнаешь.
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