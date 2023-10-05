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12 актёров, которые для роли изменились до неузнаваемости

12 актёров, которые для роли изменились до неузнаваемости

Автор:
05 октября 2023 22:55
Сообщество : Кино
Метки: До неузнаваемости   актёры   изменились   подготовка   привлекательные   роль   
1370
13

Многие думают, что актеры легко перевоплощаются для роли, благодаря гримёрам и спецэффектам. Но это не совсем так, ведь есть персонажи, для превращения в которых нужен недюжинный талант и долгая подготовка. В этом посте вы увидите привлекательных актёров, которые так изменились для роли, что сразу и не узнаешь.

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Метки: До неузнаваемости   актёры   изменились   подготовка   привлекательные   роль   
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7  комментариев
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35k
АнтонПолднев Полчаса назад
Добавлю пять копеек

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5k
Александр 15 минут назад
Повторюсь... Где, сцуко, Безруков?!
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58k
alertol 20 минут назад
Смешали в кучу, грим, компьютерную графику, и тех кто реально изменился...
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6k
Трям 24 минуты назад
Комментарий к фото
Как всегда - писдежжж!!!!!
https://pikabu.ru/story/protsess_prevrashcheniya_kianu_rivza_v_kachka_v_filme_bill_ited_snova_vdele_9318046https://pikabu.ru/story/protsess_prevrashcheniya_kianu_rivza_v_kachka_v_filme_bill_ited_snova_vdele_9318046
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110
ruslan d 48 минут назад
Это очень круто с профессиональной точки зрения
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