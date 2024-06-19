Предпрыжковая подготовка

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Правильная подготовка к какому-то делу – это уже половина успеха. И котики об этом отлично знают.
Ведь не зря они так старательно группируются, формируя из своей пушистой тушки аккуратный комок, прижимают уши к голове и сливаются с местностью. А потом пружина распрямляется, и котик в одно мгновение молнией взлетает над землёй, чтобы настичь добычу. И пусть это всего лишь фантик или тапок хозяина – это неважно. Ведь своё дело пушистый охотник сделал хорошо.
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