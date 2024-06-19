FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2455 постов • 520 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Без кота и жизнь не та
Предпрыжковая подготовка

Предпрыжковая подготовка

Автор:
19 июня 2024 16:20
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   группировка   движение   забавно   кот   котик   подготовка   поза   прыжок   смешно   
925
25

Правильная подготовка к какому-то делу – это уже половина успеха. И котики об этом отлично знают.

Ведь не зря они так старательно группируются, формируя из своей пушистой тушки аккуратный комок, прижимают уши к голове и сливаются с местностью. А потом пружина распрямляется, и котик в одно мгновение молнией взлетает над землёй, чтобы настичь добычу. И пусть это всего лишь фантик или тапок хозяина – это неважно. Ведь своё дело пушистый охотник сделал хорошо.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Животное   группировка   движение   забавно   кот   котик   подготовка   поза   прыжок   смешно   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2539 постов (2275 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

119968



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Двое мужчин подрались в столичном метро из-за оскорбления пассажирки
Двое мужчин подрались в столичном метро из-за оскорбления пассажирки
«Я гражданин этой страны, она мне должна»: иноагент Максим Покровский* заявил, что приедет в Россию за деньгами
«Я гражданин этой страны, она мне должна»: иноагент Максим Покровский* заявил, что...
Набирающие популярность в сообществах
Самое одинокое растение в мире ищет пару с помощью искусственного интеллекта
Самое одинокое растение в мире ищет пару с помощью искусственного интеллекта
Про Аню
Про Аню
17 миллионов рублей и путевка в финал
17 миллионов рублей и путевка в финал
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересно#позитив#кот#улыбнуло#сарказм#Китай#собака#Девушка
#в мире#Прикол#история#кошка#США#интересное#машина#факты#Спасение#дети
#животные#Юмор#забавно#новости#кино#фильм#конфликт#маразм#полиция#Россия
17 миллионов рублей и путевка в финал 17 миллионов рублей и путевка в финал Прогулка – это маленькая жизнь Прогулка – это маленькая жизнь Как подготовиться к УЗИ брюшной полости Как подготовиться к УЗИ брюшной полости Марафон по Сахаре: поразительный случай выживания человека в пустыне Марафон по Сахаре: поразительный случай выживания человека в пустыне Котики-огородники Котики-огородники Прыжок кота Прыжок кота

На что жалуетесь?

Вернуться