Предпрыжковая подготовка

Ведь не зря они так старательно группируются, формируя из своей пушистой тушки аккуратный комок, прижимают уши к голове и сливаются с местностью. А потом пружина распрямляется, и котик в одно мгновение молнией взлетает над землёй, чтобы настичь добычу. И пусть это всего лишь фантик или тапок хозяина – это неважно. Ведь своё дело пушистый охотник сделал хорошо.