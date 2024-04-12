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17 хвостатых, которые обрели дом и изменились до неузнаваемости

17 хвостатых, которые обрели дом и изменились до неузнаваемости

Автор:
12 апреля 2024 22:27
Сообщество : Животные
Метки: До неузнаваемости   Хвостатые   грустные   дом   изменились   обрели   
1063
18

Возможно, мир не идеален, но среди нас есть люди, которые открывают свои сердца и свои дома для нуждающихся животных. А, что нужно для счастья каждому хорошему мальчику и девочке, так это дом на всю жизнь и хозяева, которые будут искренне любить. В этом посте вы увидите фотографии грустных хвостатых, которые превращаются в баловней судьбы.

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Метки: До неузнаваемости   Хвостатые   грустные   дом   изменились   обрели   
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Гомерчик Час назад
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979
Нежмисто Живисто 51 минуту назад
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kaboza Час назад
Люто плюсую таким людям, у самого две сестрички, сосед в деревне от инсульта ушел, я двух мелких приютил.
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79k
Viktor 2 часа назад
Дай бог здоровья людям, совершившим это!
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1830 постов (1774 в горячем)

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