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Самые популярные и надоевшие клише и заблуждения в фильмах 80-х и 90-х

Самые популярные и надоевшие клише и заблуждения в фильмах 80-х и 90-х

Автор:
07 сентября 2023 10:47
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   клише   роль   съемка   фильм   фото   
3537
20

В фильмах можно увидеть немало клише, мифов и заблуждений, которые, как правило, не работают в реальной жизни. И особенно часто подобные клише встречались именно в фильмах конца прошлого века. Давайте вспомним некоторые из них, а заодно и поностальгируем.


Патроны можно не считать

Во многих боевиках часто можно встретить момент, когда персонаж производит по 10-15 выстрелов подряд из 7-зарядного пистолета. А уж про автоматные очереди я и вовсе молчу. Такое чувство, что автоматы Калашникова в кино рассчитаны не менее чем на добрую сотню патронов.

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Во многих фильмах, в частности в фильмах ужасов, группа людей то и дело стремится разделиться. Вы серьезно? Здесь орудует маньяк, а вы начинаете разделяться, становясь для него более легкой добычей. Да группа в любом случае должна держаться вместе, чтобы увеличить шансы на спасение.

Ранение главного героя

Если статисты и неважные для сюжета персонажи умирают от любого выстрела и пули всегда летят точно в них, то главного героя убить невозможно, даже если палить в него из 10 стволов. Максимум, что он сможет получить, так это ранение в плечо, руку или ногу.

Ну и конечно же весьма абсурдным выглядят моменты, когда злодеи, собирающиеся убить свою жертву, рассказывают ей о своих дальнейших планах, благодаря чему появляется лишнее время на спасение. Это клише, кстати, классно обыграли в фильме "Догма" (1995).

Из всего отряда выживает только парень и девушка (либо кто-то один)

Во многих боевиках (и не только) нам рассказывают про какую-то группу людей и некоего злодея, который по одиночке убивает каждого члена команды, пока не останется только один персонаж или разнополая пара. Благо, сейчас это встречается реже.

Но если вы вспомните такие фильмы как "Дум", "Поворот не туда", "Кошмар на улице Вязов", "Хищник" и др., то вы поймете, что я имею в виду.

Кстати, на канале я выпустил ролик о том, как снимали фильм "Хищник" с Арнольдом Шварценеггером. Обязательно зацените. Это очень интересно.

Многие фильмы грешат тем, что какие-то предметы, транспорт или людей замечают только тогда, когда они попадают в кадр. Например, в фильме "Трансформеры" герои заметили вертолет только тогда, когда он пронесся в паре десятков метров над их головами, а ведь до этого они даже его шума не слышали. А в фильме "Водный мир" герои заметили целую ораву курильщиков только тогда ,когда повернулись назад, хотя подплыть бесшумно они не смогли бы.

Смерть значительного персонажа

Если в фильме погибает какой-то значимый персонаж, то перед смертью он обязательно успеет сказать целую пронзительную. речь. Нельзя ведь просто убить важного персонажа выстрелом в голову.

Монстры рычат

Вместо того чтобы напасть на героя, монстр перед этим начнет яростно рычать на него. Менее значительных персонажей он будет убивать без раздумий.

Если главному герою нужно сбежать или попасть в нужное место в здании, то всегда найдется вентиляция размером с человека. Особенно смешно это выглядело в фильме "Черепашки-ниндзя", где размер вентиляции был доведен до абсурда. Ну это и естественно. Надо же было огромным панцирным мутантам как-то попасть в нужное место. Хотя, многие скорее всего сразу вспомнят фильм "Крепкий орешек".

Ну и конечно же нельзя не упомянуть про "клюкву" (стереотипы о России). Если в американских фильмах показана Россия, то там всегда царит зима, все пьют водку, мужики носят ушанки с красной звездой, по всюду играет "Калинка-Малинка" или "Коробочка" и т.д.

Но зато почти все русские прекрасно знают английский язык, разве что с произношением проблема. Язык-то они выучили хорошо, а вот от ярко выраженной буквы "Р" отделаться не удалось. А вот по-русски разговаривают с жестким акцентом.

Телевизор

Герои включают телевизор на нужном канале именно в тот момент, когда по новостям передают важную для него информацию. Причем, зачастую до этого ему может позвонить друг и сказать, чтобы он включил телевизор, после чего герой включает телевизор и смотрит новости именно с нужного места, не упустив ничего.

Мебель = Броня

Перевернутый стол отлично защищает главного героя от выстрелов. Ну еще бы. Пули ведь не способны пробить деревянный стол.

Герой на прицеле

На протяжении всего фильма злодеи пытаются убить главного героя, но когда герой оказался в безвыходной ситуации, то злодей уже не торопится его убивать, а просто держит на мушке.

Хлороформ = мгновенный сон

Во многих фильмах для усыпления жертвы используется тряпочка, смоченная небольшим количеством хлороформа. При этом жертва погружается в сон через 2-3 секунды после вдыхания паров хлороформа.

На самом деле, чтобы усыпить человека, хлороформа требуется больше, да и дышать им нужно в течение пары минут, а уж точно не секунд.

Подробнее о мифах и заблуждениях в кино я писал в своей отдельной статье на канале "Не дай себя обмануть". Обязательно почитайте. Это очень интересно. Ну и конечно же, не забудьте подписаться на канал. Там я выкладываю много полезных и интересных материалов.

Во многих фильмах главным героем выступает некий подросток-неудачник, которого ни во что не ставят, который не пользуется успехом у женщин и которого все шпыняют. Но в итоге именно он оказывается спасителем человечества или как минимум становится героем, который заполучает сердце первой красавицы.

Главные герои всегда успевают предотвратить катастрофу (взрыв) за одну секунду до ее наступления. Для них же, кстати, злодеи предусмотрительно поместили таймер, чтобы герои точно знали, сколько у них есть времени.

То же самое касается и фильмов на спортивную тематику. Две противоборствующие команды идут бок о бок по счету, но в самый последний момент главный герой забивает решающий гол, благодаря чему он и его команда побеждают.

После приснившегося кошмара герои обязательно просыпаются в холодном поту и резко принимают сидячее положение. Порой такое пробуждение сопровождается криками. Скажите, а вы после того, как проснулись после кошмарного сна, тоже резко принимаете сидячее положение?

Когда происходит взрыв, герой в пафосной позе спокойно шагает спиной к этому взрыву, не вздрагивая и не оборачиваясь на него.

Звук удара

О да! В фильмах нашего прошлого сцены драки сопровождались звуками, похожими на удар кнута. Естественно, во время проведения реальных ударов никаких подобных звуков быть не должно.

Одно из самых распространенных клише в фантастических фильмах - наличие звука в космосе. Неважно, какой именно это звук - выстрел или звук двигателя, но в вакууме, коим является космос, никаких звуков вообще быть не может.

По этой же самой причине (отсутствие кислорода) в космосе не может быть взрыва и в принципе открытого огня.

Довольно забавно наблюдать в кино, как роли 10-классников отыгрывают 25-30 летние актеры с щетиной на лице. Этим, кстати, грешат и российские (и даже Советские) фильмы.

Тому же Тоби Макгуайру, когда он впервые сыграл школьника Питера Паркера в фильме "Человек-Паук", было аж 27 лет, а Эндрю Гарфилду и вовсе 29.

Полицейский под прикрытием

Полицейский может целый год работать под прикрытием и быть внедренным в банду, которая орудует в том же самом городе, что и проживает сам коп со своей семьей.

Последний патрон

В самый решающий момент у героя есть всего один шанс, чтобы одержать победу, будь то последний патрон в пистолете или последняя спичка, как в фильме "Пятый элемент".

Справедливые бандиты

Во время драки, когда к главному герою подходит несколько бандитов, герой показывает всё свое мастерство и раскидывает всю банду. А все из-за того, что бандиты подходят по одному, а не набрасываются всей толпой.

Актеры, конечно же, очень сильно следят за своими зубами, ведь им по статусу положено иметь голливудскую улыбку. Вот только эта белоснежная улыбка странно выглядит, когда речь идет о попрошайках, грязных бандитах, рейдерах в постапокалиптическом мире и т.д. Где они находят деньги на дантистов, да и вообще самих дантистов?

Техника подводит в самый неподходящий момент

А это еще одно популярное клише. Техника обязательно подведет в самый неподходящий момент. Например, машина может заглохнуть или не завестись, либо оружие заклинит.

Домашнее задание

В фильмах про школу можно часто увидеть, как учитель начинает говорить домашнее задание во время звонка. Правда, его никто не слушает, да и задание никто не записывает, так как все заняты собиранием вещей в свои рюкзаки. Видимо, никто домашку в принципе не делает.

Как говорила моя учительница (да и другие педагоги), "Звонок только для учителя".

Когда в исторических и средневековых фильмах герои вытаскивают свои мечи из ножен, всё это сопровождается странным металлическим звуком, как будто меч трется о другой металл. Но ножны сделаны не из металла. Максимум они могут быть окованы металлом с внешней стороны.

Проверим странный шум

О нет! Из темного подвала доносится странный шум, а возможно и плач младенца, которого в доме быть не должно. Что же нам делать? Да конечно же в одиночку спускать проверять подвал, сопровождая это вопросом "Здесь кто-нибудь есть?".

Если за главным героем гонится большой монстр, тот первый в последнюю секунду успевает занырнуть в какое-нибудь узкое пространство, куда монстр протиснуться не сможет. Монстру же не хватит буквально пары сантиметров, чтобы схватить главного героя.

Ну и конечно же не забудем про классику. Если действия фильма происходят в темное время суток, то на небе будет видна исключительно полная Луна. Ведь других фаз у Луны нет.


Ну как вспомнили, в каких фильмах вы видели эти клише? Наверняка, каждое из них вам знакомо. И конечно же я расписал далеко не все однотипные клише из старых добрых фильмов. Поэтому, предлагаю вам накидать еще различные варианты в комментариях.

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Метки: актеры   кино   клише   роль   съемка   фильм   фото   
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32  комментария
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1k
naf-naf 2 часа назад
Если в дом приходит лысый сантехник, то обязательно будет еб....
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37k
russger 7 минут назад
Недели 2 уже этой темы не было.
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3k
Pioner76 16 минут назад
Русские следователи из сериалов по ходу богатые и носит брэндовую одежду и на дорогих тачках катается.
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1k
Мария Коненкова 23 минуты назад
Насчёт "клюквы" про Россию - помимо шапок-ушанок и прочего, всегда в иностранных фильмах у русских фамилии русские только на взгляд создателей фильма, а на самом деле это, как правило, фамилии болгарские или словацкие и пр. Всегда они какие-нибудь Радловы, Каркаровы, Родимичи и т.д., либо какие-нибудь громкие. Недавно "Самолёт президента" пересматривала, через сто лет, так как раз там среди русских террористов есть Невский (куда ж без него), главный предмет торга - генерал Радлов, а главарь, персонаж Гэри Олдмана, хоть и Коршунов, но по документам Игорь, а соратники почему-то называют его Валерой. Причем именно Валерой, когда остальные друг друга окликают полными именами: "Сергей, проверь!" Насчёт русской речи - заинтересовало, как они по ходу действия между собой общаются по-русски, ерунду порют или на самом деле русская речь. Нет, по-русски, правильно, там минимум двое актёров в самом деле русские, поэтому в целом сносно. Но вот акцент, да, пипец. Особенно британцу не удалось русское "Бл....ь!", которое он орёт в бешенстве, это даже не "бльиат", это гораздо хуже
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5k
Kozlodoev 24 минуты назад
6. Удар трубой или иным твёрдым предметом по голове- персонаж через пару минут жив и здоров. По жизни- он или останется в сознании, или в кому и на тот свет.

7. Выстрел в грудь заставляет тело лететь 5 или более метров назад.
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5k
Kozlodoev Полчаса назад
1. Укус змеи или паука убивает человека мгновенно или в течение 3-5 секунд. Примеры - масса. "15-летний капитан" , "Мираж" и куча других.

2. Пуля, входя в тело, через одежду вырывает поток кровищи. Пора бы научиться делать истественные спецэффекты.

3. Бронежилет спасает от пуль Калаша в упор. Пора бы изучить свойства и ТТХ реквизита.

4. Немцы падают пачками и без мучений. Наши герои падают полчаса, потом ещё и речи толкают, уже лёжа. (Всё понимаю, но из песни слова не выкинешь)

5. Шпионы и шпионки, агенты и киллеры- в тёмных очках даже в сумерках, да ещё и на каблуках, бабы на шпильках в вечерних платьях.

Ой, тут много можно...
В общем, хороших фильмов реально мало...
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
"Это клише, кстати, классно обыграли в фильме "Догма" (1995)."
В "Последнем киногерое" тоже пацан из реального мира начинает долго объяснять киношному персонажу, почему не надо ничего долго объяснять - и попадается злодею на этом))
А в советских фильмах всегда веселила озвучка остановки автомобиля - с диким скрипом.
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81k
Доктор Джонс Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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81k
Доктор Джонс Полчаса назад
Догма - отличный фильм!
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47k
Максим Т. 38 минут назад
По легенде первую пресс-конференцию по поводу «Звездных войн» Джордж Лукас начал знаменитой фразой: «Вся съемочная группа в курсе, что взрывы в космосе не слышны».
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16k
Vital Idol 41 минуту назад
А в фильме "Водный мир" герои заметили целую ораву курильщиков только тогда ,когда повернулись назад, хотя подплыть бесшумно они не смогли бы.
Море шумит! Если подплывать со стороны против ветра, можно и не услышать...
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543
ruslan d 50 минут назад
Без этого всего была бы пресная жвачка и не кто бы не ходил в кино )))
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116k
parallax 53 минуты назад
Если кто-то спасает мир от катастрофы, то это американец.
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12k
Сергей 55 минут назад
Если машина коснётся бампером преграду, то непременно взорвётся!
И бывает профессор, блондинка с пятым размером.
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10k
Сатанеев Час назад
Чтобы машина взорвалась, нужно выстрелить в бензобак.
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30k
Serg2001 Час назад
Типичный русский, если верить Голливуду...
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3k
Nigilist Час назад
Блин, вот еще "клише" - почти во всех детективах - до конца фильма не знаешь, кто "садовник"!
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28k
Lehoia Час назад
Ну, если честно, то почти все указанные клише остались в прошлом, за исключением низкобюджетных фильмов, претендующих на "золотую малину". Но вое время рождает новые ляпы и клише, обеспечивающие кусок хлеба всяким разборщикам.
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17
Евгений Калинин Час назад
"останется один персонаж или разнополая пара. Благо, сейчас это встречается реже." - ну да, сейчас останется однополая пара
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14k
GROMOZEKA Час назад
Слабость ударов.
Герою по хлебалу заряжает бетонная плита, а ему хоть бы хрен.
Даже вся голливудская улыбка на месте
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16k
banzai7 2 часа назад
А ещё любую машину можно угнать, вырвав провода и соединив их.
Или ключ будет находиться под солнцезащитным козырьком.
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