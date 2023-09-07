Самые популярные и надоевшие клише и заблуждения в фильмах 80-х и 90-х

Ну и конечно же нельзя не упомянуть про "клюкву" (стереотипы о России). Если в американских фильмах показана Россия, то там всегда царит зима, все пьют водку, мужики носят ушанки с красной звездой, по всюду играет "Калинка-Малинка" или "Коробочка" и т.д.

Но зато почти все русские прекрасно знают английский язык, разве что с произношением проблема. Язык-то они выучили хорошо, а вот от ярко выраженной буквы "Р" отделаться не удалось. А вот по-русски разговаривают с жестким акцентом.

Телевизор

Герои включают телевизор на нужном канале именно в тот момент, когда по новостям передают важную для него информацию. Причем, зачастую до этого ему может позвонить друг и сказать, чтобы он включил телевизор, после чего герой включает телевизор и смотрит новости именно с нужного места, не упустив ничего.

Мебель = Броня

Перевернутый стол отлично защищает главного героя от выстрелов. Ну еще бы. Пули ведь не способны пробить деревянный стол.

Герой на прицеле

На протяжении всего фильма злодеи пытаются убить главного героя, но когда герой оказался в безвыходной ситуации, то злодей уже не торопится его убивать, а просто держит на мушке.