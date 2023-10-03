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19 лучших советских фильмов по версии самих жителей СССР

19 лучших советских фильмов по версии самих жителей СССР

Автор:
03 октября 2023 10:04
Сообщество : Кино
Метки: СССР   актеры   кино   роль   съеика   фильм   
1887
20

Предлагаем вам рассмотреть наследие советского кино и вспомнить несколько хитов, которые оказались самыми любимыми определённой категорией зрителей. Для этого мы взяли итоги важного для советского кино зрительского голосования, проведённого популярным в СССР журналом «Советский экран».

Ежегодно редакция издания собирала голоса читателей в трёх категориях: лучший фильм, лучшая актриса и лучший актёр. В этот список мы взяли те картины, которые побеждали более чем в одной категории. С 1957 по 1991 года таких фильмов набралось лишь 19. И только одна картина собрала все три победы — за фильм, актёра и актрису. Угадаете, какая?


Война и мир (1965)

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Победил в голосовании за лучшего актёра (Вячеслав Тихонов) и лучшую актрису (Людмила Савельева).


Частный детектив, или Операция «Кооперация» (1989)

Победил в голосовании за лучшего актёра (Дмитрий Харатьян) и лучшую актрису (Ирина Феофанова).

Лишь эти две картины и абсолютный чемпион голосования (которого мы покажем последним) победили в обеих актёрских категориях. Далее будут ленты, получившие звание «лучший фильм» + одержавшие победу либо за лучшего актёра либо актрису.


Девять дней одного года (1961)

Победил в голосовании за лучший фильм и лучшего актёра (Алексей Баталов).


Оптимистическая трагедия (1963)

Победил в голосовании за лучший фильм и лучшую актрису (Маргарита Володина).


Гамлет (1964)

Победил в голосовании за лучший фильм и лучшего актёра (Иннокентий Смоктуновский).


Мачеха (1973)

Победил в голосовании за лучший фильм и лучшую актрису (Татьяна Доронина).


Председатель (1965)

Победил в голосовании за лучший фильм и лучшего актёра (Михаил Ульянов).


Москва слезам не верит (1979)

Победил в голосовании за лучший фильм и лучшую актрису (Вера Алентова).


Калина красная (1974)

Победил в голосовании за лучший фильм и лучшего актёра (Василий Шукшин).

Также Шукшин написал сценарий фильма и стал его режиссёром.


Они сражались за Родину (1975)

Победил в голосовании за лучший фильм и лучшего актёра (Василий Шукшин — выиграл награду два года подряд).

В период съёмок фильма Василий Шукшин умер, и в некоторых сценах вместо него доснялся дублёр (Юрий Соловьёв), а озвучил героя Игорь Ефимов.


Вокзал для двоих (1982)

Победил в голосовании за лучший фильм и лучшую актрису (Людмила Гурченко).


Ирония судьбы, или С легким паром! (1976)

Победил в голосовании за лучший фильм и лучшего актёра (Андрей Мягков).


Интердевочка (1989)

Победил в голосовании за лучший фильм и лучшую актрису (Елена Яковлева).


Мужики!.. (1981)

Победил в голосовании за лучший фильм и лучшего актёра (Александр Михайлов).


Небеса обетованные (1991)

Победил в голосовании за лучший фильм и лучшую актрису (Лия Ахеджакова).


Жестокий романс (1984)

Победил в голосовании за лучший фильм и лучшего актёра (Никита Михалков).


Законный брак (1985)

Победил в голосовании за лучший фильм и лучшего актёра (Игорь Костолевский).


Холодное лето пятьдесят третьего… (1987)

Победил в голосовании за лучший фильм и лучшего актёра (Валерий Приёмыхов).


Служебный роман (1977)

Единственный фильм, который победил во всех трёх категориях: за лучший фильм, лучшего актёра (Андрей Мягков) и лучшую актрису (Алиса Фрейдлих).


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Метки: СССР   актеры   кино   роль   съеика   фильм   
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2k
Куртуазный Маньерист 2 часа назад
"А зори здесь тихие", "В бой идут одни старики", "Собачье сердце", "Любовь и голуби"....да много ещё чего очень достойно внимания...
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92k
sapér Vodička 4 минуты назад
А как-же вот это ???????????????????
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41k
Сергей 6 минут назад
Хреновая подборка.
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1k
Звёздный князь 7 минут назад
Как по мне, так список очень сомнительный.
У меня такое ощущение, что редакция просто предоставила голосующим определённый список фильмов, из которых и надо было выбирать.
Я вот, к примеру, не вижу "Кин-Дза-Дза", "Мимино", которые НАМНОГО ЧАЩЕ крутились на экранах, чем некоторые из представленных здесь.
А где "Любовь и голуби", который разобрали на бессмертные цитаты? Да даже здесь в Фишках стикер есть с дедом Митей "Кикимор я не понимаю".
Многие достойные фильмы обошли вниманием.
Это кто там в редакции был ответственным за данное голосование? 25-летний зуммер?
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1k
Vustinii 12 минут назад
Приемыхов конечно СУПЕР В холодном лете. Люди Шуры …. Такие козлы
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32k
Ego sum qui sum 14 минут назад
странно, что мало фильмов про войну
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9k
krivsan 21 минуту назад
просто масса фильмов хороших,я бы еще 10 накинул бы
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459
Андрей Елизаров 51 минуту назад
Сомнительный рейтинг.
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7k
evenSeven 51 минуту назад
А где "17 мгновений весны", где "Белое солнце пустыни", где "Офицеры"? Что-то левый какой-то рейтинг...
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2k
Ал, давай! 52 минуты назад
Смотри, композитор! А ну сочини для меня что-нить такое, чтобы душа сначала развернулась, а потом обратно завернулась!


Ты же вундеркинд!
А что это такое?
А чёрт его знает. Слушай, солдат, и шо я в тебя сразу стал такой влюблённый?


Иди к нам в банду. Я тебе устрою про-те-же.
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24
Александр Васильев Ал, давай! Полчаса назад
Возьми все, я себе ещё нарисую
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13k
Андрей А Час назад
На вкус и цвет все фломастеры разные!
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65k
Александр Ломовицкий Час назад
часть из этих фильмов нет желания пересматривать из за людей которые исполнят в них роли . и как тут уже было в коментах сказано есть еще множество достойных картин советского периода
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1k
Димарик 2 часа назад
Ну многие фильмы спорные по мне. Нет Покровских ворот, Курьера, Гайдаевских фильмов. Да и много чего шедеврального сняли в СССР. Не чета современному кино.
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
"Операция "Кооперация"? Ну, знаете ли....
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