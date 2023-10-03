19 лучших советских фильмов по версии самих жителей СССР

Ежегодно редакция издания собирала голоса читателей в трёх категориях: лучший фильм, лучшая актриса и лучший актёр. В этот список мы взяли те картины, которые побеждали более чем в одной категории. С 1957 по 1991 года таких фильмов набралось лишь 19. И только одна картина собрала все три победы — за фильм, актёра и актрису. Угадаете, какая?

Война и мир (1965)