19 лучших советских фильмов по версии самих жителей СССР

Предлагаем вам рассмотреть наследие советского кино и вспомнить несколько хитов, которые оказались самыми любимыми определённой категорией зрителей. Для этого мы взяли итоги важного для советского кино зрительского голосования, проведённого популярным в СССР журналом «Советский экран».
Ежегодно редакция издания собирала голоса читателей в трёх категориях: лучший фильм, лучшая актриса и лучший актёр. В этот список мы взяли те картины, которые побеждали более чем в одной категории. С 1957 по 1991 года таких фильмов набралось лишь 19. И только одна картина собрала все три победы — за фильм, актёра и актрису. Угадаете, какая?
Война и мир (1965)
Победил в голосовании за лучшего актёра (Вячеслав Тихонов) и лучшую актрису (Людмила Савельева).
Частный детектив, или Операция «Кооперация» (1989)
Победил в голосовании за лучшего актёра (Дмитрий Харатьян) и лучшую актрису (Ирина Феофанова).
Лишь эти две картины и абсолютный чемпион голосования (которого мы покажем последним) победили в обеих актёрских категориях. Далее будут ленты, получившие звание «лучший фильм» + одержавшие победу либо за лучшего актёра либо актрису.
Девять дней одного года (1961)
Победил в голосовании за лучший фильм и лучшего актёра (Алексей Баталов).
Оптимистическая трагедия (1963)
Победил в голосовании за лучший фильм и лучшую актрису (Маргарита Володина).
Гамлет (1964)
Победил в голосовании за лучший фильм и лучшего актёра (Иннокентий Смоктуновский).
Мачеха (1973)
Победил в голосовании за лучший фильм и лучшую актрису (Татьяна Доронина).
Председатель (1965)
Победил в голосовании за лучший фильм и лучшего актёра (Михаил Ульянов).
Москва слезам не верит (1979)
Победил в голосовании за лучший фильм и лучшую актрису (Вера Алентова).
Калина красная (1974)
Победил в голосовании за лучший фильм и лучшего актёра (Василий Шукшин).
Также Шукшин написал сценарий фильма и стал его режиссёром.
Они сражались за Родину (1975)
Победил в голосовании за лучший фильм и лучшего актёра (Василий Шукшин — выиграл награду два года подряд).
В период съёмок фильма Василий Шукшин умер, и в некоторых сценах вместо него доснялся дублёр (Юрий Соловьёв), а озвучил героя Игорь Ефимов.
Вокзал для двоих (1982)
Победил в голосовании за лучший фильм и лучшую актрису (Людмила Гурченко).
Ирония судьбы, или С легким паром! (1976)
Победил в голосовании за лучший фильм и лучшего актёра (Андрей Мягков).
Интердевочка (1989)
Победил в голосовании за лучший фильм и лучшую актрису (Елена Яковлева).
Мужики!.. (1981)
Победил в голосовании за лучший фильм и лучшего актёра (Александр Михайлов).
Небеса обетованные (1991)
Победил в голосовании за лучший фильм и лучшую актрису (Лия Ахеджакова).
Жестокий романс (1984)
Победил в голосовании за лучший фильм и лучшего актёра (Никита Михалков).
Законный брак (1985)
Победил в голосовании за лучший фильм и лучшего актёра (Игорь Костолевский).
Холодное лето пятьдесят третьего… (1987)
Победил в голосовании за лучший фильм и лучшего актёра (Валерий Приёмыхов).
Служебный роман (1977)
Единственный фильм, который победил во всех трёх категориях: за лучший фильм, лучшего актёра (Андрей Мягков) и лучшую актрису (Алиса Фрейдлих).
Источник:
- За кадром фильма «Мужики!»: факты, которые вы могли не знать
- 20 коротких фактов о сериале "Участок"
- 12 известных фильмов, которые получили продолжение в виде сериала
- "Под каменным небом": как в СССР сняли для норвежцев фильм о войне
- Лучшие советские научно-фантастические фильмы
У меня такое ощущение, что редакция просто предоставила голосующим определённый список фильмов, из которых и надо было выбирать.
Я вот, к примеру, не вижу "Кин-Дза-Дза", "Мимино", которые НАМНОГО ЧАЩЕ крутились на экранах, чем некоторые из представленных здесь.
А где "Любовь и голуби", который разобрали на бессмертные цитаты? Да даже здесь в Фишках стикер есть с дедом Митей "Кикимор я не понимаю".
Многие достойные фильмы обошли вниманием.
Это кто там в редакции был ответственным за данное голосование? 25-летний зуммер?
Ты же вундеркинд!
А что это такое?
А чёрт его знает. Слушай, солдат, и шо я в тебя сразу стал такой влюблённый?
Иди к нам в банду. Я тебе устрою про-те-же.
Вы правы. Говна хватает. Но как они оказались в этой подборке?!