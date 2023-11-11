Безбилетник разбил нос контролёру в метро и поплатился

Теперь-то на законных основаниях сможет бесплатно покататься на автобусе до колонии.
Вчера вечером пятеро гостей столицы захотели бесплатно покататься на метро и попытались друг за другом проскочить через турникет. Женщина-контролёр не дала им этого сделать и потребовала предоставить документы, чтобы выписать штраф. Как пишут СМИ, один из нарушителей сначала передал свой папорт, но тут же ударил сотрудницу метрополитена в нос и забрал документ обратно.
Один из очевидцев привлёк внимание окружающих и попросил их не дать мигрантам сбежать. Нарушителей окружили люди и не позволили скрыться до приезда полиции.
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Ударившего женщину-контролёра приезжего сразу же задержали. Против него возбудили уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ему грозит до 5 лет лишения свободы. СМИ пишут, что инцидент находится на личном контроле мэра Москвы Сергея Собянина.
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Совсем недавно один муфтий своим ртом возмущался о нагнетании вокруг горных обезьян - ни один русский такую дичь себе не позволит, а у них это в порядке вещей. Вдобавок к "гостям" всегда повышенные требования этикета, так что пусть свою оральную дырку приглушит.
А во времена кризисов, особенно кризисов капитализма, особенно современного структурного общего кризиса капитализма, национализм делает из людей агрессивных дебилов.
Ну хоть сообща начали действовать.
Все надо решать цивилизованно. Ударил, в тюрьму, потом навсегда из России. Хотя по твоему комментарию видно, что ты не далекого ума
А не за ноги волокут в бессознательном состоянии или в крайнем случае нагайками не обхаживают ?
Неужели не понимают , что все эти реверансы принимаются как слабость власти и сподвигают "иных" на новые "подвиги" ?
Хотя , одни небратья сначала прикалывались , типа что тап Рашка может сделать ? Вона нэ посмиеть , теперь огребают .
Может и "этих" рано или поздно начнут уму-разуму учить ?