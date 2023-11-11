Безбилетник разбил нос контролёру в метро и поплатился

Вчера вечером пятеро гостей столицы захотели бесплатно покататься на метро и попытались друг за другом проскочить через турникет. Женщина-контролёр не дала им этого сделать и потребовала предоставить документы, чтобы выписать штраф. Как пишут СМИ, один из нарушителей сначала передал свой папорт, но тут же ударил сотрудницу метрополитена в нос и забрал документ обратно.

Один из очевидцев привлёк внимание окружающих и попросил их не дать мигрантам сбежать. Нарушителей окружили люди и не позволили скрыться до приезда полиции.