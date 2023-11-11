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Безбилетник разбил нос контролёру в метро и поплатился

Безбилетник разбил нос контролёру в метро и поплатился

Автор:
11 ноября 2023 15:22
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Контролёр   Метро   Москва   безбилетник   задержание   мигранты   нападение   полиция   
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Теперь-то на законных основаниях сможет бесплатно покататься на автобусе до колонии.

Вчера вечером пятеро гостей столицы захотели бесплатно покататься на метро и попытались друг за другом проскочить через турникет. Женщина-контролёр не дала им этого сделать и потребовала предоставить документы, чтобы выписать штраф. Как пишут СМИ, один из нарушителей сначала передал свой папорт, но тут же ударил сотрудницу метрополитена в нос и забрал документ обратно.


Один из очевидцев привлёк внимание окружающих и попросил их не дать мигрантам сбежать. Нарушителей окружили люди и не позволили скрыться до приезда полиции.

Ударившего женщину-контролёра приезжего сразу же задержали. Против него возбудили уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ему грозит до 5 лет лишения свободы. СМИ пишут, что инцидент находится на личном контроле мэра Москвы Сергея Собянина.

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Метки: Видео   Контролёр   Метро   Москва   безбилетник   задержание   мигранты   нападение   полиция   
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58  комментариев
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38k
Александр Час назад
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8
mers6000 Минуту назад
нельзя их сажать. мочить в сортире, согласно инструкции. от мусора нужно избавляться и утилизировать.
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460
trancer001 2 минуты назад
На цепь и в "конуру"
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5k
Alex 3 минуты назад
Ган**н черножопый. Сын потной макаки и осла.
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13k
кот базилий 5 минут назад
Толку от этого наказания - животные не понимают никаких правил, через 2-3 дня будет похожая выходка от обезьян. Они же тупы как полено и неуправляемы.
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22k
Valiko 5 минут назад
у нас острая необходимость не в "министерстве счастья", а в "античурковом министерстве".
Совсем недавно один муфтий своим ртом возмущался о нагнетании вокруг горных обезьян - ни один русский такую дичь себе не позволит, а у них это в порядке вещей. Вдобавок к "гостям" всегда повышенные требования этикета, так что пусть свою оральную дырку приглушит.
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3k
Pioner76 5 минут назад
Бороды только против баб или толпой на одного шустрые. Позорище. Тфу на них.
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0
@Данила 7 минут назад
Типичный исламист
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5k
4ijik 13 минут назад
Поднявший на женщину руку мужчина, таковым не является. Это тупое животное, подлежащее обнулению. Твари дикие.
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32k
Ashabad 14 минут назад
Нет ничего глупее и вреднее для станы, народа или нации, чем национализм.
А во времена кризисов, особенно кризисов капитализма, особенно современного структурного общего кризиса капитализма, национализм делает из людей агрессивных дебилов.
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1k
Igor Grishaev 16 минут назад
Пяток лет на Колыме, потом на родину, овец насиловать
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38k
russger 18 минут назад
"Один из очевидцев привлёк внимание окружающих и попросил их не дать мигрантам сбежать. Нарушителей окружили люди и не позволили скрыться до приезда полиции"

Ну хоть сообща начали действовать.
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3k
Василий Афиногенов 19 минут назад
в военкомат бы его,а так чемодан-вокзал-кишлак!
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346
Jimmy 19 минут назад
горного козла с бородкой вижу я на фото...
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353
Александр 24 минуты назад
Чиновника, который подписывал документ, чтобы его сюда пустили, тоже к суду и сажать вместе, в камеру где будут эти "ценные специалисты"!
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15k
info-kozirev Полчаса назад
Надо было прям там и под пресс пустить,смелые сука,впятером женщину ударил,Собянин,валить этих крыс давно пора,ВАЛИТЬ,разговаривать с этими животными не о чем,да и не с кем,там людей нет,зверье тупорылое,.....м-да,давно пора РНЕ возрождать,власть допрыгается,вместе с этими мигрантами валить начнут,нахер в метро ментов куча,что прохожие вынуждены вмешиваться?
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2k
Bar Полчаса назад
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1k
Звёздный странник 37 минут назад
И на каждый суд над таким "гостем столицы" нужно звать того муфтия, который думает, что СМИ специально тему раскачивают.
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1k
Сергей 41 минуту назад
Козлы черножопые.Твари.
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2k
! жЫтиЕ моЕ ! 42 минуты назад
Почему у чуркобеса чавка не разбита ? Почему вежливо бережливо по коридорам ментовки ведут ?
А не за ноги волокут в бессознательном состоянии или в крайнем случае нагайками не обхаживают ?
Неужели не понимают , что все эти реверансы принимаются как слабость власти и сподвигают "иных" на новые "подвиги" ?
Хотя , одни небратья сначала прикалывались , типа что тап Рашка может сделать ? Вона нэ посмиеть , теперь огребают .
Может и "этих" рано или поздно начнут уму-разуму учить ?
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14k
Пук 42 минуты назад
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