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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7576 постов • 871 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
"Это кризис среднего возраста?": пользователи сети высмеяли Дурова, который заполнил свою страничку сексуальными фотографиями

"Это кризис среднего возраста?": пользователи сети высмеяли Дурова, который заполнил свою страничку сексуальными фотографиями

Автор:
23 мая 2023 08:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Юмор   внешность   интересное   павел дуров   фото   цитаты   шоу бизнес   
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Российский предприниматель Павел Дуров продолжает публиковать на своей страничке в запрещённой сети фотографии с голым торсом. За последние пять недель на его странице появилось уже 6 фотографий и на всех Павел выглядит как Принц Персии.

38-летний создатель Telegarm продолжает публиковать фотографии из пустыни. За последние 5 недель появилось уже целых шесть фотографий, хотя раньше Павел не баловал подписчиков фотографиями.

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На всех фотографиях Павел Дуров стоит в пустыне, с накидкой на плече и в чёрных штанах. На всех фотографиях у него оголён торс и замазаны соски.

К каждой фотографии есть жизнеутверждающая цитата.

"Трудные времена создают сильных мужчин, сильные мужчины создают хорошие времена, хорошие времена создают слабых людей, а слабый люди создают тяжелые времена" - Г. Майкл Хопф

«То, что мы делаем сейчас, откликается в вечности» — Марк Аврелий.

Самодисциплина - залог здоровья, богатства и счастья.

Пользователи сети тут же оценили посыл и стали упражняться в остроумии.


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Метки: Юмор   внешность   интересное   павел дуров   фото   цитаты   шоу бизнес   
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8  комментариев
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11k
kaboza Час назад
у дурова походу нормальная дурь
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10k
Sapsan 4 минуты назад
Меня терзают смутные сомнения

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6k
vasilykopkov 9 минут назад
Кто это такой, поясните пожалуйста.
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2k
Михаил 22 минуты назад
... а "слабые" люди в хорошие времена занимаются творческим и материальным созиданием
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5k
Rubiroid_47 45 минут назад
Эта фигня на руке намотанная, символизирует ремешок от тфилина?
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9k
Том Сойер Час назад
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515
RDV Час назад
Ну любит себя этот парень, видно))
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PokemonKa
Pika-Pika?
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