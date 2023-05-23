"Это кризис среднего возраста?": пользователи сети высмеяли Дурова, который заполнил свою страничку сексуальными фотографиями

Российский предприниматель Павел Дуров продолжает публиковать на своей страничке в запрещённой сети фотографии с голым торсом. За последние пять недель на его странице появилось уже 6 фотографий и на всех Павел выглядит как Принц Персии.
38-летний создатель Telegarm продолжает публиковать фотографии из пустыни. За последние 5 недель появилось уже целых шесть фотографий, хотя раньше Павел не баловал подписчиков фотографиями.
На всех фотографиях Павел Дуров стоит в пустыне, с накидкой на плече и в чёрных штанах. На всех фотографиях у него оголён торс и замазаны соски.
К каждой фотографии есть жизнеутверждающая цитата.
"Трудные времена создают сильных мужчин, сильные мужчины создают хорошие времена, хорошие времена создают слабых людей, а слабый люди создают тяжелые времена" - Г. Майкл Хопф
«То, что мы делаем сейчас, откликается в вечности» — Марк Аврелий.
Самодисциплина - залог здоровья, богатства и счастья.
Пользователи сети тут же оценили посыл и стали упражняться в остроумии.
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