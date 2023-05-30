Верните мой 2007: солист Tokio Hotel стал похож на Киркорова

Билл Каулитц был звездой 2000-х и мечтой всех эмо-девочек (надеюсь, вы знаете кто это). Сейчас 33-летний немецкий музыкант сменил имидж и теперь похож на Киркорова. Яркие образы, стразы, вызывающее поведение. Не хватает только перьев!
В сети появились видео с концертного тура 2023 года Билла Каулитца. Солист Tokio Hotel сильно изменил свой имидж. Кумир многих подростков 2000-х годов полюбил яркие пиджаки с цветастыми узорами с блёстками, розовую обувь и завитые волосы.
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Вот уже несколько выступлений подряд Билл не изменяет своему новому образу. Те же яркие костюмы, те же белые завитые волосы.
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За один из концертов певец сменил одежду пять раз. Похоже, артист предпочитает носить блестящие костюмы с подплечниками.
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Русскоязычные пользователи уже сравнили звезду 2000-х с Филиппом Киркоровым, который тоже испытывает слабость к ярким образам и светлым кудряшкам.
Совсем недавно Киркоров поразил зрителей своим выступлением. Поп-король российской эстрады сменил 27 нарядов за 3 часа шоу, побив свой собственный рекорд переодеваний. Каулитцу ещё учиться и учиться!
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про гламурного панка кстати хорошо подмечено