FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7607 постов • 873 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Верните мой 2007: солист Tokio Hotel стал похож на Киркорова

Верните мой 2007: солист Tokio Hotel стал похож на Киркорова

Автор:
30 мая 2023 10:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: tokio hotel   Киркоров   билл каулитц   внешность   интересное   фото   шоу бизнес   
1442
2
3

Билл Каулитц был звездой 2000-х и мечтой всех эмо-девочек (надеюсь, вы знаете кто это). Сейчас 33-летний немецкий музыкант сменил имидж и теперь похож на Киркорова. Яркие образы, стразы, вызывающее поведение. Не хватает только перьев!

В сети появились видео с концертного тура 2023 года Билла Каулитца. Солист Tokio Hotel сильно изменил свой имидж. Кумир многих подростков 2000-х годов полюбил яркие пиджаки с цветастыми узорами с блёстками, розовую обувь и завитые волосы.

Вот уже несколько выступлений подряд Билл не изменяет своему новому образу. Те же яркие костюмы, те же белые завитые волосы.

За один из концертов певец сменил одежду пять раз. Похоже, артист предпочитает носить блестящие костюмы с подплечниками.

Русскоязычные пользователи уже сравнили звезду 2000-х с Филиппом Киркоровым, который тоже испытывает слабость к ярким образам и светлым кудряшкам.

Совсем недавно Киркоров поразил зрителей своим выступлением. Поп-король российской эстрады сменил 27 нарядов за 3 часа шоу, побив свой собственный рекорд переодеваний. Каулитцу ещё учиться и учиться!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: tokio hotel   Киркоров   билл каулитц   внешность   интересное   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
GROMOZEKA 51 минуту назад
Он стал похож на пид@раса, на которого похож и филя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
sonic24a 58 секунд назад
кто это
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
629
Димыч 6 минут назад
"надеюсь, вы знаете, кто это". Нет, автор. Не оправдаю надежд.))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Rus77 13 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
anpetrof 24 минуты назад
Ни этого пИвца не знаю, ни эмо-девочек
...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
DerDimon 43 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
110
Алексей Бляйбтрой Час назад
сменил ориентацию и понеслось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Наталья Час назад
Мдаааа, а ведь был когда-то маленький гламурный панк, и где он?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
59k
pynh Час назад
так он изначально на пидра похож был, что не так?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
334453



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео)
McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличное сравнение

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#люди#животные#забавно#СССР#позитив#Еда#отношения
#машина#в мире#ДТП#авто аварии#кино#Автовсячина#факты#фильм#пешехода сбили#Англия
#автомир#интересно#аварии#Прикол#история#интересное#милота#2023#шоу бизнес#Китай
McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео) McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео) "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться