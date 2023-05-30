Верните мой 2007: солист Tokio Hotel стал похож на Киркорова

Билл Каулитц был звездой 2000-х и мечтой всех эмо-девочек (надеюсь, вы знаете кто это). Сейчас 33-летний немецкий музыкант сменил имидж и теперь похож на Киркорова. Яркие образы, стразы, вызывающее поведение. Не хватает только перьев!