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Мужчина построил сложную композицию из камней, пока жена делала покупки

Мужчина построил сложную композицию из камней, пока жена делала покупки

Автор:
05 октября 2023 11:13
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Баланс   искусство   камень   конструкция   пляж   скульптура   
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Гарри Мэддокс из британского Корнуолла каждую неделю приезжает на пляж и создает замысловатые скульптуры из камней. Пока его жена была в супермаркете, мужчина всего за 30 минут собрал сложную композиция и назвал ее Лиэнн #2.

Мэддокс пояснил, что его сооружение повторяет лунные врата - традиционный элемент китайских садов. А назвал в честь племянницы.

"Первая часть конструкции - ворота - была легко собрана, за 30 минут, и я продолжал добавлять камни, пока не пришло время уезжать", - рассказал британец.

Художник оказался на пляже в окрестностях Сент-Остелла, потому что его жена хотела съездить за покупками в этот город, но сама не водит машину.

Высадив жену у магазина, Гарри отправился на берег и создал удивительное произведение искусства. Сам мужчина считает свои творения "громоздкими" и "неаккуратными".

После окончания работы Мэддокс делает несколько снимков и разбирает конструкцию, поскольку в случае падения она может представлять опасность для других посетителей пляжа.

Он сказал: "На самом деле мое искусство - это только фотография, поэтому я делаю снимки готовой работы, а перед уходом ее разбираю".

Гарри опубликовал снимки на свой странице и собрал множество хвалебных комментариев. Сооружение, названное в честь племянницы, - не первое творение художника. Он создал впечатляющие скульптуры по всей Великобритании, от Англси до Дорсета.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Баланс   искусство   камень   конструкция   пляж   скульптура   
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5  комментариев
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8k
Pravednik84 2 часа назад
После окончания работы Мэддокс делает несколько снимков и разбирает конструкцию, поскольку в случае падения она может представлять опасность для других посетителей пляжа.
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14k
sos1960sos 43 минуты назад
Мужчина в семье занимается решением действительно важных насущных задач, пока жена занята мелкими бытовыми проблемами...
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13k
кира 52 минуты назад
Железные нервы у мужика
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13k
Всё – приехали! Час назад
Ключевая фраза – "пока жена делала покупки"
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