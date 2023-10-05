Мужчина построил сложную композицию из камней, пока жена делала покупки

Гарри Мэддокс из британского Корнуолла каждую неделю приезжает на пляж и создает замысловатые скульптуры из камней. Пока его жена была в супермаркете, мужчина всего за 30 минут собрал сложную композиция и назвал ее Лиэнн #2.
Мэддокс пояснил, что его сооружение повторяет лунные врата - традиционный элемент китайских садов. А назвал в честь племянницы.
"Первая часть конструкции - ворота - была легко собрана, за 30 минут, и я продолжал добавлять камни, пока не пришло время уезжать", - рассказал британец.
Художник оказался на пляже в окрестностях Сент-Остелла, потому что его жена хотела съездить за покупками в этот город, но сама не водит машину.
Высадив жену у магазина, Гарри отправился на берег и создал удивительное произведение искусства. Сам мужчина считает свои творения "громоздкими" и "неаккуратными".
После окончания работы Мэддокс делает несколько снимков и разбирает конструкцию, поскольку в случае падения она может представлять опасность для других посетителей пляжа.
Он сказал: "На самом деле мое искусство - это только фотография, поэтому я делаю снимки готовой работы, а перед уходом ее разбираю".
Гарри опубликовал снимки на свой странице и собрал множество хвалебных комментариев. Сооружение, названное в честь племянницы, - не первое творение художника. Он создал впечатляющие скульптуры по всей Великобритании, от Англси до Дорсета.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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