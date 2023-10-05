Мужчина построил сложную композицию из камней, пока жена делала покупки

Художник оказался на пляже в окрестностях Сент-Остелла, потому что его жена хотела съездить за покупками в этот город, но сама не водит машину.

Высадив жену у магазина, Гарри отправился на берег и создал удивительное произведение искусства. Сам мужчина считает свои творения "громоздкими" и "неаккуратными".