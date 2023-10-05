Тлинкит – создатель мира и даритель небес

Его выставки интересно обыгрываются, как, к примеру, в случае с Вороном. Один из традиционных символов индейской культуры рассказывает посетителям историю создания мира и превращения тьмы в свет. Тематическое музыкальное сопровождение (а мужчина ещё и играет на бас-гитаре в фолк-рок группе), тщательно подобранные проекции и, конечно, труды рук Синглтери доказывают, что если приложить должное усердие и старание, то добиться можно если не всего, то очень многого.