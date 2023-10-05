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Тлинкит – создатель мира и даритель небес

Тлинкит – создатель мира и даритель небес

Автор:
05 октября 2023 12:13
Сообщество : Искусство
Метки: Культура   Престон Синглтери   выставка   индеец   искусство   признание   скульптура   стекло   тлинкит   фигурка   
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В 1963 году в Сан-Франциско родился мальчик. Которому сначала не повезло, но потом он нашёл в себе силы всё изменить.

Престон Синглтери был представителем славного племени тлинкитов. Но когда мальчик подрос, то стало понятно одно: для более или менее нормальной жизни ему нужно осваивать какую-то реальную профессию. Поскольку охота, которой жили предки Престона, прокормить в изменившихся условиях уже не сможет.

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С первой ступенью на пути к образованию возникли проблемы. Дело в том, что дети индейцев в тот период обучались в специальных интернатах. Исключительно в духе европейско-канадской культуры. И мудрый отец, понимая, что в экономику или юриспруденцию путь индейцу закрыт, решил попробовать не слишком востребованное направление – искусство.

Директор школы на Аляске проигнорировал стремление отца и сына. А во второй раз развернул просителей в лице уже нескольких представителей племени, аргументировав отказ давно начавшимися занятиями. Но Престон хоть и не носил гордого индейского имени типа Зоркий Сокол или Быстрый Олень, всё же был сыном своего народа.

И взялся за доказательства. Несколько месяцев потратил на изготовление каменной скульптуры, при виде которой и у директора школы, и у всей приёмной комиссии отвисли челюсти. Парня приняли. Отучился представитель тлинкитов отлично.

А когда встал вопрос о выборе своего уникального направления, то решил использовать для выражения традиционных тлинкитских тем стекло. И настолько в этом преуспел, что превратился в мастера – автора оригинальной технологии. Синглтери научился придавать поверхности готового изделия матовость. Благодаря чему его работы не только нашли своих ценителей, но и прославили индейца по всему миру.

Его выставки интересно обыгрываются, как, к примеру, в случае с Вороном. Один из традиционных символов индейской культуры рассказывает посетителям историю создания мира и превращения тьмы в свет. Тематическое музыкальное сопровождение (а мужчина ещё и играет на бас-гитаре в фолк-рок группе), тщательно подобранные проекции и, конечно, труды рук Синглтери доказывают, что если приложить должное усердие и старание, то добиться можно если не всего, то очень многого.

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Метки: Культура   Престон Синглтери   выставка   индеец   искусство   признание   скульптура   стекло   тлинкит   фигурка   
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