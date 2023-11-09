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В Москве сотрудники полиции забрали в отдел шестерых детсадовцев

В Москве сотрудники полиции забрали в отдел шестерых детсадовцев

Автор:
09 ноября 2023 11:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   дети   детский сад   интересное   родители   фото   
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Полицейские нагрянули в частный детский сад, чтобы проверить документы. Оригиналов на месте не оказалось, и тогда сотрудники правоохранительных органов увезли в отдел шестерых детей, назвав их "беспризорниками".

В столичной сети частных детских садов Smile Fish была репетиция взрослой жизни для малышей. Директор сада рассказал, что 8 ноября в садик пришли несколько полицейских с проверкой. Правоохранители проверяли документы: лицензии и договоры с родителями. Копии их не устроили, а оригиналы документов оказались в другом месте. Дожидаться документов оперативники не стали, сообщает Baza.

Малышей назвали "беспризорниками", посадили в "бобик" и увезли в отделение №100. Родители вместе с юристами бросились в отдел, чтобы забрать своих детей. Директор детского сада рассказал, что жалобу отправили конкуренты по бизнесу. Ранее садик несколько раз проверял участковый — и никаких проблем не возникало.

— Буквально 4 дня назад к нам приходил участковый. Мы ему показали все разрешения и документы. Он посмотрел и сказал: «Молодцы, ребята, хорошо, что не наркопритон». Потом там появляется служба ПДН. Они начали опрашивать родителей, но мы им тоже показали, что работаем на законных основаниях, — рассказал MSK1.RU основатель сети детских садов Smile Fish Иван Сорокин.

Позже в МВД пояснили, что в отдел забрали шестерых детей. Всего в садике было восемь малышей, двоих забрали родители сразу же, остальных отвезли в отдел.

Собранные материалы по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, направлены для дальнейшей юридической оценки в следственные органы, — заявили в ведомстве.


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Метки: Москва   Россия   дети   детский сад   интересное   родители   фото   
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16  комментариев
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1k
rgubaev Час назад
Шестеро детей в уазике без "удерживающих устройств" - причинение опасности жизни несовершеннолетних заведомо находящихся в беспомощном состоянии.
Ментов посадить, начальника отделения №100 уволить без выходного пособия и права занимать соответствующие должности.
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331
Александр 5 минут назад
По закону детей полиция может забирать, но тогда, когда есть повод. Нашли одних на улице и тп. Не защищаю "детсад", но действия полиции просто дикость, явный заказ и превышение по всем фронтам! Как минимум позвонить родителям, те бы через пол часа были на месте. Поступок ментов низменный и требующий глубокого разбирательства.
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4k
Феликс Дзержинский 6 минут назад
К 10 ноября, деньги на подарки руководству ищут.
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5k
Горожанин 7 минут назад
Дети - заложники вымогательства взятки. Вот где Бастрыкину нужно действовать.
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6k
disevenvis 13 минут назад
А где инспектор ПДН?
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366
Surveyor Полчаса назад
Осуждающим полицию желаю такой же детский садик и в их доме - этажом ниже проживающих там пожилых родителей или бабушек и дедушек. Вот им веселуха будет каждый день!
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5k
Lexx 52 минуты назад
Какие молодцы. Наверное как минимум, себе генеральские погоны заработали. Такое страшное преступление века раскрыли.
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6k
livaneth Час назад
Существует превышение служебных полномочий.
И существует злоупотребление служебными полномочиями.
И чтоб грамотно составить жалобу у владельцев садика есть адвокат.
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2k
Жирный бот Час назад
менты на НГ себе баблосиков хотели.. уроды
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32k
Teodor Час назад
Блин, это даже не дебилы, это уроды моральные - либо совсем тупые, либо взятку отрабатывали... Надеюсь, этих баранов уволят из органов без выходного пособия.
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3k
Шапкин Час назад
А ребятишки себе 125-ю не подняли?
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57k
dima423 Час назад
Ну детям скорее не стресс, а развлекуха))
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