В Москве сотрудники полиции забрали в отдел шестерых детсадовцев

Полицейские нагрянули в частный детский сад, чтобы проверить документы. Оригиналов на месте не оказалось, и тогда сотрудники правоохранительных органов увезли в отдел шестерых детей, назвав их "беспризорниками".
В столичной сети частных детских садов Smile Fish была репетиция взрослой жизни для малышей. Директор сада рассказал, что 8 ноября в садик пришли несколько полицейских с проверкой. Правоохранители проверяли документы: лицензии и договоры с родителями. Копии их не устроили, а оригиналы документов оказались в другом месте. Дожидаться документов оперативники не стали, сообщает Baza.
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Малышей назвали "беспризорниками", посадили в "бобик" и увезли в отделение №100. Родители вместе с юристами бросились в отдел, чтобы забрать своих детей. Директор детского сада рассказал, что жалобу отправили конкуренты по бизнесу. Ранее садик несколько раз проверял участковый — и никаких проблем не возникало.
— Буквально 4 дня назад к нам приходил участковый. Мы ему показали все разрешения и документы. Он посмотрел и сказал: «Молодцы, ребята, хорошо, что не наркопритон». Потом там появляется служба ПДН. Они начали опрашивать родителей, но мы им тоже показали, что работаем на законных основаниях, — рассказал MSK1.RU основатель сети детских садов Smile Fish Иван Сорокин.
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Позже в МВД пояснили, что в отдел забрали шестерых детей. Всего в садике было восемь малышей, двоих забрали родители сразу же, остальных отвезли в отдел.
Собранные материалы по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, направлены для дальнейшей юридической оценки в следственные органы, — заявили в ведомстве.
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Ментов посадить, начальника отделения №100 уволить без выходного пособия и права занимать соответствующие должности.
Сам то подумал что написал?
Для сотрудников внутренних дел это особенно актуально.
Думать нужно! Головой, притом.
И существует злоупотребление служебными полномочиями.
И чтоб грамотно составить жалобу у владельцев садика есть адвокат.
Но это до 5 лет.
А родители лет по 10 жизни в минусе из-за стресса.
Какая [мат] это компенсирует? Генеральша Вовк?