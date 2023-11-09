В Москве сотрудники полиции забрали в отдел шестерых детсадовцев

Малышей назвали "беспризорниками", посадили в "бобик" и увезли в отделение №100. Родители вместе с юристами бросились в отдел, чтобы забрать своих детей. Директор детского сада рассказал, что жалобу отправили конкуренты по бизнесу. Ранее садик несколько раз проверял участковый — и никаких проблем не возникало.

— Буквально 4 дня назад к нам приходил участковый. Мы ему показали все разрешения и документы. Он посмотрел и сказал: «Молодцы, ребята, хорошо, что не наркопритон». Потом там появляется служба ПДН. Они начали опрашивать родителей, но мы им тоже показали, что работаем на законных основаниях, — рассказал MSK1.RU основатель сети детских садов Smile Fish Иван Сорокин.