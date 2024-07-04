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Курица нищего – негигиеничное блюдо самого императора

Курица нищего – негигиеничное блюдо самого императора

Автор:
04 июля 2024 08:40
Сообщество : Исторические факты
Метки: Еда   Китай   Курица нищего   блюдо   интересно   факты   фото   
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В Китае есть традиционное блюдо: курицу обертывают листьями лотоса, обмазывают глиной и кладут в печь для медленного томления. Называется это блюдо цзяо хуа цзи «курица для нищих» или «курица нищего», довольно прямолинейное и обидное название.

Но у его происхождения (как у многого в Китае) есть своя легенда.

Откуда взялось это блюдо?

По легенде однажды нищий украл курицу. Но она была сырая, а готовить ее было негде, у него не было ни кастрюли, ни сковороды. Вместо тарелок он пользовался листьями лотоса, потому и в этот раз завернул курицу в листья, обмазал в грязи и положил в яму, в которой разводил костер для тепла.

Костер он разводил в грязной яме, чтобы фермер, которого он обокрал, не увидел по дыму, что кто-то готовит украденную у него еду. А в яме дым ползет по низу, не выдает костра.

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Когда он проснулся на утро и вытащил курицу, то был потрясен. Курица была не едой бедняков, а нежная и сочная, словно блюдо королей. Как раз мимо шел император Хуну (что странно, почему императоры ходят во всяких районах для бомжей). Он разделил трапезу с этим вором (снова, зачем? Но в каждой уважающей себя китайской легенде должен быть император).

И он признал, что это блюдо великолепно, вкуснее всего, что ел император во дворце. С тех пор «курица нищего, приготовленная в грязи» стала частью императорского меню.

Курица нищего уже не та

К сожалению, ради соображений гигиены эту курицу все реже готовят в глине. Ее заменяют на корку из теста или на плотный слой фольги, а томят не в огненной яме, а в конвекционной печи. Что, конечно, дает совсем другой тепловой эффект и свой вкус.

Только в маленьких деревнях и наоборот – роскошных ресторанах до сих пор готовят курицу, залепленную глиной. А все потому что многим гостям не нравилось есть мясо, которое подается буквально в грязи. Вы на них посмотрите, император не побрезговал, а эти брезгуют!

Пробовали когда-нибудь такую? У нас а то только картошку в костре запекают.

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Метки: Еда   Китай   Курица нищего   блюдо   интересно   факты   фото   
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5  комментариев
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37k
Teodor 2 часа назад
У нас есть похожее походное блюдо - гусь в глине. Обмазывается глиной прям в перьях и - в костер. Обожжённая глина потом обламывается вместе с перьями, а мясо - самый смак. Что характерно, в наше кухне все такие, на первый взгляд, извращенные рецепты зовутся походными, а у них - для нищих...
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991
Алексей Куликов 39 минут назад
Грязь и глина совсем разные вещи.
Не говорят же кружка из грязи...
И потом термическая обработка, долгая.
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9k
Ysik 42 минуты назад
В Танзании рыбу с овощами и специями заворачивают в банановые листья и обмазывают глиной, запекают в яме. В длительном походе по тайге, пробовал хариуса, завернутого в бумагу и обмазанного глиной, походный вариант. В Карелии пробовал потрошенную и фаршированную утку, завернутую в ткань и обмазанную глиной, запекли в костре. Это очень распространённая технология.
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6k
Горожанин 2 часа назад
Так это же просто в горшочке.
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1666 постов (1359 в горячем)

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