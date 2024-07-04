Курица нищего – негигиеничное блюдо самого императора

Но у его происхождения (как у многого в Китае) есть своя легенда.

Откуда взялось это блюдо?

По легенде однажды нищий украл курицу. Но она была сырая, а готовить ее было негде, у него не было ни кастрюли, ни сковороды. Вместо тарелок он пользовался листьями лотоса, потому и в этот раз завернул курицу в листья, обмазал в грязи и положил в яму, в которой разводил костер для тепла.

Костер он разводил в грязной яме, чтобы фермер, которого он обокрал, не увидел по дыму, что кто-то готовит украденную у него еду. А в яме дым ползет по низу, не выдает костра.