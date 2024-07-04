Курица нищего – негигиеничное блюдо самого императора

В Китае есть традиционное блюдо: курицу обертывают листьями лотоса, обмазывают глиной и кладут в печь для медленного томления. Называется это блюдо цзяо хуа цзи «курица для нищих» или «курица нищего», довольно прямолинейное и обидное название.
Но у его происхождения (как у многого в Китае) есть своя легенда.
Откуда взялось это блюдо?
По легенде однажды нищий украл курицу. Но она была сырая, а готовить ее было негде, у него не было ни кастрюли, ни сковороды. Вместо тарелок он пользовался листьями лотоса, потому и в этот раз завернул курицу в листья, обмазал в грязи и положил в яму, в которой разводил костер для тепла.
Костер он разводил в грязной яме, чтобы фермер, которого он обокрал, не увидел по дыму, что кто-то готовит украденную у него еду. А в яме дым ползет по низу, не выдает костра.
Когда он проснулся на утро и вытащил курицу, то был потрясен. Курица была не едой бедняков, а нежная и сочная, словно блюдо королей. Как раз мимо шел император Хуну (что странно, почему императоры ходят во всяких районах для бомжей). Он разделил трапезу с этим вором (снова, зачем? Но в каждой уважающей себя китайской легенде должен быть император).
И он признал, что это блюдо великолепно, вкуснее всего, что ел император во дворце. С тех пор «курица нищего, приготовленная в грязи» стала частью императорского меню.
Курица нищего уже не та
К сожалению, ради соображений гигиены эту курицу все реже готовят в глине. Ее заменяют на корку из теста или на плотный слой фольги, а томят не в огненной яме, а в конвекционной печи. Что, конечно, дает совсем другой тепловой эффект и свой вкус.
Только в маленьких деревнях и наоборот – роскошных ресторанах до сих пор готовят курицу, залепленную глиной. А все потому что многим гостям не нравилось есть мясо, которое подается буквально в грязи. Вы на них посмотрите, император не побрезговал, а эти брезгуют!
Пробовали когда-нибудь такую? У нас а то только картошку в костре запекают.
Источник:
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Не говорят же кружка из грязи...
И потом термическая обработка, долгая.