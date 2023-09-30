Малышка Нина, ставшая жертвой одного из самых длительных похищений в истории Германии

В тот обычный декабрьский день 1981 года восьмилетняя Нина фон Гальвиц – жительница Кёльна и дочь художницы и банковского служащего отправилась в школу вместе с группой соседских ребятишек. Но возле учебного заведения толпа шумной малышни обнаружила отсутствие Нины. Администрация школы немедленно связалась с родителями.

А спустя час в доме семьи раздался звонок. По телефону была проиграна заранее сделанная запись, на которой мужской голос сообщил о похищении. Речь прервал голос Нины, подтверждавший, что с ней всё хорошо. А в конце говоривший задал вопрос, повергший пару в ступор: «Во сколько вы оцениваете свою дочь?»

В обозначенное время отец девочки Хубертус должен был выйти в радиоэфир по указанной частоте, озвучить сумму и ждать дальнейших распоряжений.

Поражены были и вызванные парой полицейские. Ведь до этого они всегда имели дело с требованием выкупа при похищении в определённом размере. В оговоренное время фон Гальвиц сообщил, что у него есть 800 тыс. марок. И эту сумму он готов отдать за дочь. Вскоре супруги получили записку, в которой была издевательская похвала: не продешевили. И дальнейшие инструкции для Хубертуса – сесть на поезд, взяв с собой портативную радиостанцию, и выбросить сумку в том месте, о котором похитители сообщат.