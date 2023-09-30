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Малышка Нина, ставшая жертвой одного из самых длительных похищений в истории Германии

Малышка Нина, ставшая жертвой одного из самых длительных похищений в истории Германии

Автор:
30 сентября 2023 17:50
Сообщество : Криминал
Метки: Вымогательство   Загадка   Нина фон Гальвиц   выкуп   деньги   криминал   номер   похищение   преступление   цена   
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Любая жизнь бесценна. Особенно для родителей, которые готовы отдать за своё дитя всё что угодно.

Но вопрос «Сколько стоит твой ребёнок?» любого поставит в тупик. Особенно если от этого зависит его жизнь.

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В тот обычный декабрьский день 1981 года восьмилетняя Нина фон Гальвиц – жительница Кёльна и дочь художницы и банковского служащего отправилась в школу вместе с группой соседских ребятишек. Но возле учебного заведения толпа шумной малышни обнаружила отсутствие Нины. Администрация школы немедленно связалась с родителями.

А спустя час в доме семьи раздался звонок. По телефону была проиграна заранее сделанная запись, на которой мужской голос сообщил о похищении. Речь прервал голос Нины, подтверждавший, что с ней всё хорошо. А в конце говоривший задал вопрос, повергший пару в ступор: «Во сколько вы оцениваете свою дочь?»

В обозначенное время отец девочки Хубертус должен был выйти в радиоэфир по указанной частоте, озвучить сумму и ждать дальнейших распоряжений.

Поражены были и вызванные парой полицейские. Ведь до этого они всегда имели  дело с требованием выкупа при  похищении в определённом размере. В оговоренное время фон Гальвиц сообщил, что у него есть 800 тыс. марок. И эту сумму он готов отдать за дочь. Вскоре супруги получили записку, в которой была издевательская похвала: не продешевили. И дальнейшие инструкции для Хубертуса – сесть на поезд, взяв с собой портативную радиостанцию, и выбросить сумку в том месте, о котором похитители сообщат.

Поездка, как и томительное ожидание, оказалась напрасной. Сигнала от преступников не поступило. Видимо, они следили за мужчиной. И поняли, что в поезде подозрительно много крепких парней – пассажиров, бывших переодетыми полицейскими.

Следующим требованием стало выбросить сумку с вертолёта. Но ничего не вышло и в этот раз. Арендованный вертолёт кружил над полями в окрестностях города, а похитители называли то одни координаты, то другие. И в итоге пропали с радаров, обвинив отца в присутствии полицейских (что было правдой).

Через три недели измученные Беатрис и Хубертус получили новые инструкции на кассете, где был записан и весёлый голос Нины. Снова вертолёт, и снова отсутствие указаний. Видимо, они заметили патрули на земле и опять отказались от замысла.

Прошёл ещё месяц томительного ожидания. Родители отказались от помощи полиции (полицейские были уверены, что ребёнок мёртв, и нацелены только на поимку вымогателей) и наняли посредника – тележурналиста Франца Тартаротти. У него уже был аналогичный опыт. Мужчина несколько недель вёл переговоры с похитителями посредством газетных объявлений. В результате те повысили размер выкупа до 1,5 млн марок и предоставили итоговые инструкции.

12 мая 1982 года Франц выбросил свёрток из окна поезда в указанном месте. А через три дня на автобусной остановке нашли Нину – живую и практически здоровую, если не считать незначительной потери веса из-за переживаний.

Нина рассказала, что похитители вывезли её на остановку в багажнике и оставили с повязкой на глазах, сказав, что снять её можно только когда в кармане зазвенят часы.

Девочку держали в каком-то старом доме с заколоченными окнами. Выходить можно было только в расположенную рядом ванную комнату. Лица похитителей были скрыты масками. Обращались они друг к другу Пётр и Пол. Но один, вероятно, был женщиной.

Школьницу не били, не морили голодом, хорошо кормили и даже играли. В плену Нина провела почти пять месяцев. Но ей понадобилась помощь  медиков и психолога. Девочка быстро пришла в себя и вернулась в школу. Некоторое время за ней присматривали полицейские, но в основном для того, чтобы отгонять назойливых журналистов.

Похитителей так и не удалось обнаружить. Но у следствия не было сомнений, что среди близкого окружения или среди полицейских был связанный с ними человек, который докладывал о каждом шаге и решении. В частности, они знали и о том, что номера всех купюр переписаны. И каждый банк в Германии обязан незамедлительно уведомить полицию при  поступлении купюр из списка.

В конце 1982 года дети, игравшие в лесу недалеко от Майнерцхагена, обнаружили тайник с 400 тыс. марок. Это были деньги из выкупа. Судьба остальной суммы так и осталась неизвестной. В Германии до смены дизайна купюр и перехода на евро они так и не всплыли. Возможно, деньги переправили за границу. А, возможно, похитители так и смогли потратить «грязные» купюры, оставшиеся лежать мёртвым грузом.

Сейчас Нина живёт в Берлине и категорически не желает говорить ни с кем об этом странном и страшном эпизоде из своего детства.

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Метки: Вымогательство   Загадка   Нина фон Гальвиц   выкуп   деньги   криминал   номер   похищение   преступление   цена   
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Liberman 17 минут назад
я б своего забрал - если б мне денег дали.
а так взяли себе - вот сами и разъ....сь.
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