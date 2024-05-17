FISHKINET
Сообщество Криминал 3038 постов • 388 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Пленник провёл 26 лет в 100 метрах от дома

Пленник провёл 26 лет в 100 метрах от дома

Автор:
17 мая 2024 08:38
Сообщество : Криминал
Метки: Спасение   алжир   пленник   похищение   преступление   сосед   
1200
6
1

В Алжире найден Омар бин Омран, пропавший в возрасте 19 лет в 1998 году. Его удерживал сосед, запугав магическим заклинанием.

В минувшее воскресенье 45-летнего мужчину нашли под загоном для овец. Как сообщает Генеральная прокуратура Джельфы, похититель, 61-летний сосед, был взят под стражу.

Брат преступника сообщил следователям о пленнике, когда в семье разгорелся спор о наследстве.

Национальная жандармерия возобновила расследование и провела обыск в жилище подозреваемого. Пленника обнаружили в подвале.

Пострадавшему оказывают медицинскую и психологическую помощь, а его мучитель предстанет перед судом за чудовищное преступление. Он также обвиняется в убийстве питомца: собака Омара после его пропажи месяц бегала к дому соседа и была отравлена.

Семья считала, что Омар погиб во время гражданской войны в стране, но мать сердцем чувствовала, что сын жив. К сожалению, женщина умерла в 2013 году.

Её последнее желание: "Пожалуйста, не прекращайте поиски Омара. Я уверена, что он жив".

Пленник рассказал родственникам, что иногда видел их через окно в доме похитителя, но не мог позвать на помощь, будто на нём было заклятие.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Спасение   алжир   пленник   похищение   преступление   сосед   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Echo 18 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
dangora 11 минут назад
В смысле?! В 19 лет поверил в заклятие?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2955 постов (2783 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

507934



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Стучать" на нарушения ПДД становится прибыльным занятием
"Стучать" на нарушения ПДД становится прибыльным занятием
Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира без национального флага
Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира без...
Набирающие популярность в сообществах
"Вкусно и точка" оказалась в семь раз прибыльнее, чем "Макдональдс" при американских владельцах
"Вкусно и точка" оказалась в семь раз прибыльнее, чем "Макдональдс" при американских...
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#люди#ДТП#аварии#забавно#Автовсячина#Спорт#Москва#екатеринбург
#в мире#автомобили#Прикол#история#полиция#факты#Китай#Ynews#кино#милота
#животные#автомир#интересно#авто аварии#интересное#Юмор#кот#криминал#истории#новости
Золотая девочка, жертва и преступница Патти Херст Золотая девочка, жертва и преступница Патти Херст Загадочное исчезновение Дороти Арнольд Загадочное исчезновение Дороти Арнольд Три недели в цепях: история Элизы Леви Три недели в цепях: история Элизы Леви Влюблённая похитительница Джойс Влюблённая похитительница Джойс Дети-герои и чудесная история спасения Дети-герои и чудесная история спасения

На что жалуетесь?

Вернуться