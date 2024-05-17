Пленник провёл 26 лет в 100 метрах от дома

Семья считала, что Омар погиб во время гражданской войны в стране, но мать сердцем чувствовала, что сын жив. К сожалению, женщина умерла в 2013 году.

Её последнее желание: "Пожалуйста, не прекращайте поиски Омара. Я уверена, что он жив".