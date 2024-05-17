Пленник провёл 26 лет в 100 метрах от дома

В Алжире найден Омар бин Омран, пропавший в возрасте 19 лет в 1998 году. Его удерживал сосед, запугав магическим заклинанием.
В минувшее воскресенье 45-летнего мужчину нашли под загоном для овец. Как сообщает Генеральная прокуратура Джельфы, похититель, 61-летний сосед, был взят под стражу.
Брат преступника сообщил следователям о пленнике, когда в семье разгорелся спор о наследстве.
Национальная жандармерия возобновила расследование и провела обыск в жилище подозреваемого. Пленника обнаружили в подвале.
Пострадавшему оказывают медицинскую и психологическую помощь, а его мучитель предстанет перед судом за чудовищное преступление. Он также обвиняется в убийстве питомца: собака Омара после его пропажи месяц бегала к дому соседа и была отравлена.
Семья считала, что Омар погиб во время гражданской войны в стране, но мать сердцем чувствовала, что сын жив. К сожалению, женщина умерла в 2013 году.
Её последнее желание: "Пожалуйста, не прекращайте поиски Омара. Я уверена, что он жив".
Пленник рассказал родственникам, что иногда видел их через окно в доме похитителя, но не мог позвать на помощь, будто на нём было заклятие.
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Три недели в цепях: история Элизы Леви
- Загадочное исчезновение Дороти Арнольд
- Золотая девочка, жертва и преступница Патти Херст
- Дети-герои и чудесная история спасения
- Влюблённая похитительница Джойс