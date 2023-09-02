FISHKINET
Сообщество Криминал 2115 постов • 354 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Милая обманщица Шерри Папини

Милая обманщица Шерри Папини

Автор:
02 сентября 2023 19:28
Сообщество : Криминал
Метки: Ложь   Шерри Папини   история   криминал   обман   похищение   преступление   семья   фильм   
2823
9

Молодая калифорнийка, счастливая жена и мать Шерри Папини в тот роковой день – 2 ноября 2016 года не вернулась с пробежки. И жизнь всей семьи разделилась с этого момента на до и после.

Муж Кит попытался ей дозвониться. После безуспешных попыток пошёл обследовать обычный маршрут Шерри. И наткнулся на наушники, телефон и клок волос жены.

×
×

Мужчина незамедлительно обратился в полицию. К поискам подключились и добровольцы: милую приветливую женщину в Реддинге многие знали и любили. Ни многочисленные объявления о пропаже, ни выступление на ТВ не дало результата. Родные не находили себе места.

Через три  недели, в День благодарения женщину обнаружили на шоссе в 250 километрах от города. Она махала руками, пытаясь привлечь внимание водителей. Выглядела несчастная ужасно: болезненная худоба, ссадины и гематомы на лице и теле, сломанный нос и неровно обкромсанные волосы. Особенно жутко выглядела цепь на талии женщины и клеймо, которое похититель выжег на лопатке несчастной, пометив, словно скот.

О событиях этих трёх недель Шерри мало что смогла рассказать. Две женщины-латиноамериканки схватили её, натянули на голову мешок и затолкали в машину. Привезли в какой-то дом, заперли в подвале, сковав наручниками, и неоднократно избивали и пытали. Шерри предполагала, что её хотят продать в рабство или на органы. Но в итоге похитительницы снова посадили жертву в машину и выбросили на шоссе.

Женщина с большим трудом смогла дать описание преступниц: они прятали  лица под платками. Фоторобот не дал результата даже с учётом немалой обещанной награды в 1000 долларов.

В ходе обследования одежды Шерри на ней обнаружились биологические материалы. Но мужские. Полицейские насторожились: откуда взялся парень, если Шерри описывала женщин?

В процессе расследования Папини получила немаленькую компенсацию от местной организации. И потратила деньги на реабилитацию и ремонт дома. Полицейские проверили список звонков жертвы и выяснили, что за несколько дней до похищения она говорила с жителем Мичигана по имени Джеймс Рейес. Который, по странному стечению обстоятельств, оказался бывшим парнем Шерри.

Полицейские добыли образец для анализа – бутылку из-под газировки, которую мужчина выбросил в урну. Результат оказался ожидаемым: ДНК на одежде Шерри совпало с образцом на ёмкости.

Мужчину вызвали на допрос. Тот рассказал свою версию событий. В соответствии с ней, бывшая девушка сама позвонила ему и стала жаловаться на мужа-агрессора. Рассказала о планах и попросила ненадолго приютить.

Джеймс согласился и забрал Шерри в оговоренном месте в нужное время. Через три недели праздного ничегонеделания женщина засобиралась домой – скучала по сыну и дочери. Почти все травмы она нанесла себе своими руками.

В августе 2020 года супругов вызвали на допрос, заявив, что в деле появились новые улики. На вопрос, согласна ли Шерри на присутствие мужа, та ответила утвердительно. Полицейский рассказал, что ДНК на одежде Папини принадлежит бывшему парню Шерри.

Кит, которого благоверная выставила тираном и абьюзером, находился в состоянии шока. Ведь он всячески оберегал и поддерживал жену, защищая от нападок прессы, пытавшейся уличить Шерри во лжи.

Весной прошлого года Шерри арестовали и предъявили обвинения в мошенничестве и даче ложных показаний. Итогом судебного разбирательства стал приговор: полтора года тюрьмы и выплата компенсации в размере 310 тыс. долларов.

Семья распалась. Кит требовал и единоличной опеки над детьми, аргументируя требование психическими проблемами бывшей жены. Но её разделили между супругами. Скоро Шерри, променявшая счастливую семейную жизнь на кратковременное развлечение и пытавшаяся ещё и навариться на этом, выйдет на свободу. Женщина утверждает, что очень раскаивается в совершённом и жалеет, что так вышло.

В этом году на экраны вышел фильм «Тайна похищения Шерри Папини» по мотивам этой неоднозначной истории. Киношники вдохновились фантазией предприимчивой преступницы. Естественно, за разрешение экранизации она получила кругленькую сумму, которая покрыла большую часть компенсации.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Ложь   Шерри Папини   история   криминал   обман   похищение   преступление   семья   фильм   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
vijilante Час назад
Говорю как доктор : девочка эта - психопат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
tessio 22 минуты назад
Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше Ананас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Elena Ki 43 минуты назад
А что мешало наврать про похитителей - это были мужчина и женщина. Чем больше разнообразия, тем лучше. Она же знала, что имела близкие контакты с парнем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
livaneth 56 минут назад
Джеймс поработал. Уж клеймо на лопатке то точно. А Шерри его прикрыла. Либо запугал, либо простила. В России тоже прощают мужей - тиранов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Kozlodoev 59 минут назад
Обычная шкура...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Invertor Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Дмитрий 2 часа назад
Называется: "А не! Не нае....ла!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

47747



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 интересных и запоминающихся снимков из прошлого
25 интересных и запоминающихся снимков из прошлого
Тогда и сейчас: парни на протяжении 10 лет пели одну песню
Тогда и сейчас: парни на протяжении 10 лет пели одну песню
Набирающие популярность в сообществах
Московское метро в 1935 году
Московское метро в 1935 году
Полвека без Профессора (часть 2)
Полвека без Профессора (часть 2)
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#в мире#девушки#школа#фильм#позитив#1 сентября#линейка#обман
#животные#история#интересное#интересно#кино#шоу бизнес#СССР#знаменитости#мигранты#преступление
#Юмор#Прикол#полиция#США#факты#дети#собака#криминал#новости#сарказм
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Девочка на фото: неуловимого преступника удалось найти с помощью семейной фотографии и номера социального страхования Девочка на фото: неуловимого преступника удалось найти с помощью семейной фотографии и номера... Политик и студенты: нетривиальная история одного похищения Политик и студенты: нетривиальная история одного похищения Демоница любви и жадности Мария Тарновская Демоница любви и жадности Мария Тарновская Маленькая деталь, раскрывшая большую аферу Маленькая деталь, раскрывшая большую аферу Почти три месяца школьница была в заточении у влюблённого в неё маньяка Почти три месяца школьница была в заточении у влюблённого в неё маньяка

На что жалуетесь?

Вернуться