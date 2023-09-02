Милая обманщица Шерри Папини

Через три недели, в День благодарения женщину обнаружили на шоссе в 250 километрах от города. Она махала руками, пытаясь привлечь внимание водителей. Выглядела несчастная ужасно: болезненная худоба, ссадины и гематомы на лице и теле, сломанный нос и неровно обкромсанные волосы. Особенно жутко выглядела цепь на талии женщины и клеймо, которое похититель выжег на лопатке несчастной, пометив, словно скот.

О событиях этих трёх недель Шерри мало что смогла рассказать. Две женщины-латиноамериканки схватили её, натянули на голову мешок и затолкали в машину. Привезли в какой-то дом, заперли в подвале, сковав наручниками, и неоднократно избивали и пытали. Шерри предполагала, что её хотят продать в рабство или на органы. Но в итоге похитительницы снова посадили жертву в машину и выбросили на шоссе.