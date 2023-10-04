Кай, Аи и Натан: истории про то, как молодые родители выбрали своим детям имена

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Выбрать имя для ребёнка - миссия ответственная. Поэтому родители стараются подобрать такое, чтобы будущий малыш был счастлив, здоров, а ещё чтобы красиво сочеталось с отчеством и фамилией. Пользователи поделились, как и почему они выбрали именно такие имена для своих детей.
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А как вы выбирали имена?
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Кому-то уже выпали имена «Севиндж» и «Имронбек».
А Мастурбек будет?
- А ведь это ты, Мирон, Павла убил.
Только это и вспоминаю, слыша это имя.
А у него лва сына - Тракторовичи!!!!!
-Девушка с красивым русским именем Василиса вышла замуж за болгарского парня по имени Светлан. Теперь их ребёнок всем выносит мозг, говоря, что маму зовут Вася, а папу Света…)))
Жанна, Жоана, Жуана
Юханна
Яна
Джоан, Джейн
" Как вас зовут?
Василий.
Дети есть?
Да, сын Василий и дочь Василиса!
А животные дома есть?
Кот Васька!
К сожалению, мы не можем вас принять на должность креативного менеджера…" (С)