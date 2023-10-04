Кай, Аи и Натан: истории про то, как молодые родители выбрали своим детям имена

Выбрать имя для ребёнка - миссия ответственная. Поэтому родители стараются подобрать такое, чтобы будущий малыш был счастлив, здоров, а ещё чтобы красиво сочеталось с отчеством и фамилией. Пользователи поделились, как и почему они выбрали именно такие имена для своих детей.