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Кай, Аи и Натан: истории про то, как молодые родители выбрали своим детям имена

Кай, Аи и Натан: истории про то, как молодые родители выбрали своим детям имена

Автор:
04 октября 2023 12:20
Сообщество : Истории
Метки: выбрать имя   детские имена   имена   имя для дочки   имя для сына   интересно   прикольно   
5047
16

Выбрать имя для ребёнка - миссия ответственная. Поэтому родители стараются подобрать такое, чтобы будущий малыш был счастлив, здоров, а ещё чтобы красиво сочеталось с отчеством и фамилией. Пользователи поделились, как и почему они выбрали именно такие имена для своих детей.

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А как вы выбирали имена?

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Метки: выбрать имя   детские имена   имена   имя для дочки   имя для сына   интересно   прикольно   
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56  комментариев
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32k
Ego sum qui sum 6 часов назад
ну и уже классика:
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2k
Выхухоль (Нагайна) Полчаса назад
У татар проще, Наиль - Наиля, Камиль - Камиля, Раис - Раиса, Фарид - Фарида, и всякие вариации, вместо д - т, у - ю, а - я, вместо одного л, два и т.д. В итоге редко можно правильно на слух записать)))
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28k
Павел Час назад
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5k
Timur 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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18k
тов.Suhov 3 часа назад
Ну а где же про Дрочебола..? Зачем было в заголовке интриговать..?
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6k
Наталья 3 часа назад
За 7 лет до рождения сына посмотрели с мужем фильм "Платон". Имя зацепило. Решение было единогласным- будет сын Платон)
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32k
БамбарбияКиргуду 4 часа назад
На портале ЗАГСа запустили сервис случайного подбора имени, где родители могут сгенерировать имя будущего ребенка.

Кому-то уже выпали имена «Севиндж» и «Имронбек».

А Мастурбек будет?
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3k
RaiJu 4 часа назад
Дочку назвал Моника, когда жена была беременная мы пересматривали Друзей, и Моника Геллер была симпатична нам обоим, а я то в честь Моники Белуччи назвал. :)
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5k
Elena Ki 4 часа назад
Как это - с именем Мирон не мудаков? А как же
- А ведь это ты, Мирон, Павла убил.
Только это и вспоминаю, слыша это имя.
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71
ivandike 4 часа назад
Со мной служил пацан, у него была девочка в классе фамилия Головач и надоже додуматься родителям дать ей имя Лена, ГоловачЛена к доске
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872k
А.Берестенко 4 часа назад
У отца на работе был сотрудник - Трактор Иванович, 1935гр.
А у него лва сына - Тракторовичи!!!!!
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 4 часа назад
Перкосрак - в честь первой космической ракеты
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3k
Хачик 4 часа назад
Пост навеял...)))
-Девушка с красивым русским именем Василиса вышла замуж за болгарского парня по имени Светлан. Теперь их ребёнок всем выносит мозг, говоря, что маму зовут Вася, а папу Света…)))
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6k
McAir 5 часов назад
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5k
Kozlodoev 5 часов назад
Недавно узнал термин "Мелена". Пожалел девочек с именем Милена...

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3k
Великий археолог Громозека 5 часов назад
Детей всегда называл сам, жена никогда не спорила.
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72
Ли Харви Освальд Великий археолог Громозека 3 часа назад
Я тоже так сделал. Тем более что это не её дети
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12k
Copycat 5 часов назад
Комментарий к фото
как это женское имя Ваня? Ванесса что ли?
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12k
Copycat 5 часов назад
Комментарий к фото
ангел с тором с за пазухой - я щя розовой соплей чуть не подавился
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207
Абвгд Еёжзиклмн 5 часов назад
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48k
Aleksandr 5 часов назад
Когда я родился, родители хотели назвать меня Глеб, но бабушка была против, т.к. будут дразнить Глеб - Хлеб, в итоге меня назвали Антон. (с) древняя шутка
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5k
Атомный Крот 6 часов назад
Напомнило:

" Как вас зовут?
Василий.
Дети есть?
Да, сын Василий и дочь Василиса!
А животные дома есть?
Кот Васька!
К сожалению, мы не можем вас принять на должность креативного менеджера…" (С)
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