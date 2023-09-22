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"Да я - миллионер, тут для души работаю": истории-небылицы от таксистов

"Да я - миллионер, тут для души работаю": истории-небылицы от таксистов

Автор:
22 сентября 2023 08:23
Сообщество : Истории из жизни
Метки: интересно   истории   истории про такси   небылицы   прикольно   таксисты   
2209
13

Во время поездки в такси можно узнать разное. Порой водители начинают рассказывать истории из своей жизни и работы, сильно приукрашивая детали. Иногда таких небылиц послушаешь. И вот непонятно: верить после этого людям или нет? А вдруг не врут?

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А вам встречались таксисты с богатой фантазией?

Источник:

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Метки: интересно   истории   истории про такси   небылицы   прикольно   таксисты   
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11  комментариев
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6k
Jora Kyky(Kukunaher) Час назад
Как-то ехал на такси в другой город. Часа два. Ну и разговорились. Таксист рассказал, что он крутой краснодеревщик. Занимался восстановлением старинной мебели. Даже участвовал в международных выставках. Награды есть. Есть такие конкуры, типа до и после. По три-четыре тысячи долларов иногда за комод брал. Века 17го-18го. Я его спросил, мол почему сейчас не занимаешься, а за пару сотен баксов в месяц таксуещь? Он мне с грустью ответил:
-А сейчас народ понакупает гавна из ИКЕИ и годит гордый как павлин. За полгода две тумбочки начала 19-го и всё. На полторы сотни. Измельчал народ, пропало у него чувство прекрасного.
И я почему-то поверил ему, что он действительно мастер. Уж больно грамотно рассказывал про старинную мебель.
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1k
Татьяна Баженова 5 минут назад
Реальная история из жизни: бизнесмен, имеющий строительный бизнес и среднего размера гостиницу, работает регулярно на таксоперевозках, причём официально по лицензии. Просто потому, что ему это нравится! Человек не может сидеть на месте и прото получать доход с фирм, которые успешно работают. Уважаю всей душой!
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380
Тоша 8 минут назад
Я как то вызвала такси, пока ехали меня не отпускала мысль, что где то я таксиста видела уже, уж больно лицо знакомое. Разговорились и ближе к концу поездки до меня доходит, что водитель такси, владелец этого таксопарка. На мой вопрос, "Что, как в анекдотах, таксуете для души?" Ответил "Ностальгия до жути накрыла, захотелось вспомнить с чего начинал". За поездку даже денег не взял)
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10k
Борис Карабанов 24 минуты назад
"моЗАЙКА" убила наповал!
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7k
tamin Полчаса назад
Ну таксюги так стесняются своей работы, что готовы придумывать байки. Сколько этих усторий слышал. И генеральные директора, и обналом занимались сейчас скрываются. И певцы на отдыхе. И только один пожилой товарищ гордо сказал, я 40 лет в такси, всю Москву знаю, хотите поедем по навигатору а можете расслабиться и довериться моему опыту. В результате получил офигительную экскурсию по родному городу, шикарную чебуречную, а таксист чаевые, превышающие сумму заказа в несколько раз. Вот он-таксист. А вот эти генеральные-таксюги. И уважать вас никто не будет(сейчас таксист-что-то между проституткой и охранником в пятерочки) пока вы сами не будете уважать свою профессию
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14k
Роман Полчаса назад
С таксистами стараюсь не общаться
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137
Omoykan 41 минуту назад
Я живу в Минске, по-моему я ездил с этим таксистом )))
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8k
Дмитрий 42 минуты назад
С фантазиями пожалуй нет, а вот ах...вшие прям пачками. Особенно в Крыму.
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62k
doker 47 минут назад
У нас город небольшой, так что бизнесменов среди них мало.
В основном... спасатели планеты.
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64k
Александр Ломовицкий 59 минут назад
застряли в детских мечтах навсегда.
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Спелая кукурузинка

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