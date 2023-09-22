"Да я - миллионер, тут для души работаю": истории-небылицы от таксистов

2209
13
Во время поездки в такси можно узнать разное. Порой водители начинают рассказывать истории из своей жизни и работы, сильно приукрашивая детали. Иногда таких небылиц послушаешь. И вот непонятно: верить после этого людям или нет? А вдруг не врут?
×
×
А вам встречались таксисты с богатой фантазией?
Источник:
Еще крутые истории!
- Ситуации с клиентами, после которых хоть стой, хоть падай
- "Зачем ему эта толстушка?": в соцсетях высмеивают пару, где муж "слишком горяч для жены"
- Дурацкие причины, из-за которых студентов отчислили из учебных заведений
- Ситуация с покупателями, из-за которых у продавцов сдают нервы
- Отец показал, как его дочке в школе отбили желание учиться - и соцсети поддержали его
Новости партнёров
реклама
-А сейчас народ понакупает гавна из ИКЕИ и годит гордый как павлин. За полгода две тумбочки начала 19-го и всё. На полторы сотни. Измельчал народ, пропало у него чувство прекрасного.
И я почему-то поверил ему, что он действительно мастер. Уж больно грамотно рассказывал про старинную мебель.
В основном... спасатели планеты.